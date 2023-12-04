Двухпроцентные ипотечные кредиты в Чехии — это прошлое, которое не повторится

В целом ставки находятся в стагнации. По данным Hypoindex, ежемесячный платеж по ипотечному кредиту на сумму 3,5 млн крон при условии внесения 80% от стоимости недвижимости сроком на 25 лет и средней ставкой предложения 6,02% составляет 22 589 крон в декабре. В сравнении с прошлым годом он снизился всего на 685 крон.

Ипотека для молодых людей с десятилетней фиксацией наиболее дорогая





Ставки для пятилетней фиксации составляют от 5,8 до 6,14%. Процентные ставки по ипотечным кредитам с десятилетней фиксацией для молодых людей до 36 лет составляют 6,39%, для остальных — 6,05%. Ипотека для молодых людей с десятилетним сроком погашения сейчас является самой дорогой на рынке.

Недавнее одобрение поправки к Закону о потребительском кредите также стало причиной роста цен на десятилетние кредиты. В соответствии с ней с января следующего года будет увеличена плата за досрочное погашение ипотеки.

Теперь банки смогут взимать 0,25% в год, но не более 1% от непогашенной основной суммы долга. Однако банки утверждают, что этой платы недостаточно для покрытия их рисков. Поэтому можно ожидать, что в ближайшие годы доля десятилетних фиксаций значительно снизится.

Двухпроцентные ипотечные кредиты — необратимое прошлое

В следующем году ставки по ипотечным кредитам должны снизиться, но не достигнут уровня предыдущих лет.

В 2024 году ставки по ипотеке снизятся до 4–5%, но цены на жилье, скорее всего, будут расти. Нижняя точка, на которой должно закончиться снижение процентных ставок, находится между 3 и 4%. Однако в следующем году такого снижения точно не будет, говорит Сикора из Swiss Life. По его словам, двухпроцентные ипотечные кредиты — это прошлое, которое не повторится.