Сколько годовых зарплат нужно, чтобы накопить на новую квартиру в Праге

«В мае во всей Праге, реальное население которой составляет более 1,5 млн человек, было разрешено строительство всего 17 квартир в многоквартирных домах. И такие же плачевные цифры наблюдались в ряде других месяцев этого года. Это полная катастрофа», — сказал Душан Куновский, основатель и глава компании Central Group.



Согласно индексу, количество новых квартир, которые инвесторы планируют построить в Праге, продолжает расти. По сравнению с прошлым годом это число увеличилось примерно на 6 000 и составило более 143 000 квартир. Тем не менее компания Central Group уже давно отмечает, что идеальным вариантом было бы строительство в Праге не менее 10 000 квартир в год. По данным Чешского статистического управления, с 2006 года этот показатель не был достигнут ни разу. Таким образом, за 21 год дефицит жилья в Праге вырос более чем на 80 000 квартир.



«Мы смотрели на новый закон о строительстве с большими надеждами, что он внесет улучшения в процесс выдачи разрешений на новое строительство. Однако со временем надежды превратились в нервозность, а сейчас я бы назвал это паникой. Подзаконные акты до сих пор не готовы, а тендер на внедрение цифровых технологий был отменен Управлением по защите конкуренции. Таким образом, существует реальный риск полного краха системы выдачи разрешений на новое строительство и огромных потерь как для инвесторов, так и для государства», — добавил Куновский.



Согласно индексу, несмотря на препятствия, новые квартиры становятся доступнее. Прага с небольшим отрывом уступила место Братиславе в качестве мегаполиса с наихудшей доступностью жилья. Однако Central Group ожидает, что в скором времени Прага вернет себе нежелательное первое место.



Цены на новые квартиры упали на 2,4% по сравнению с прошлым годом. Заработная плата, напротив, за тот же период выросла примерно на 8%. Однако данные Чешского статистического управления за третий квартал показывают, что реальная заработная плата снизилась на 0,8% из-за инфляции. Средняя зарплата в Праге составила 51 925 крон, а в целом по Чехии — 42 658 крон. Central Group работала с данными методологии индекса, согласно которым средняя зарплата в Праге в настоящее время составляет 59 141 чешскую крону. Это основано на данных Информационной системы о среднем заработке (ISPV). Если использовать данные ČSÚ, то количество годовых зарплат для покупки новой квартиры площадью 70 кв. м может быть иным.



Согласно анализу девелоперских компаний Skanska Residential, Trigema и Central Group, средняя цена квадратного метра в новой квартире в Праге в третьем квартале этого года составила 146 459 чешских крон.



Central Group ожидает, что продажи ее квартир в этом году вырастут в два раза.