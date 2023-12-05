Рынок замер. Глава фонда недвижимости объясняет, почему это хороший знак

Несмотря на ухудшение ситуации на рынке, фонд недвижимости Reico из группы Česká spořitelna планирует расширять свой бизнес. Речь идет о выходе в новые сегменты и охвате зарубежных рынков.

«Мы видим на рынке возможности, которых не было в прошлые годы. У нас есть два направления. Первое — мы хотели бы попробовать себя в аренде жилья. Мы считаем, что покупка готового девелоперского проекта в настоящее время может принести интересную прибыль в будущем», — сказал SZ Byznys Душан Сикора, генеральный директор Reico, инвестиционной компании Česká spořitelna.

Инвестиции в арендное жилье будут заключаться в покупке девелоперского проекта, сданного под ключ. В идеале это будет проект на 200–250 квартир, расположенный в Праге.

Reico планирует пойти по тому же пути, что и другие фонды. Например, один из фондов недвижимости Komerční banka под управлением Amundi объявил об инвестициях в жилые квартиры в этом году. Фонд под управлением инвестиционной компании Mint также инвестирует в аренду жилья.

Компания Reico планирует расширить свою деятельность в сфере аренды жилья в то время, когда сделки на рынке деловой недвижимости, например офисов или торговых центров, практически прекратились.

В ожидании снижения ставок

«На данный момент предложение не соответствует спросу. На рынке, безусловно, есть покупатели, которые хотели бы купить, но у них другие идеи, чем у тех, кто хотел бы продать», — сказал Сикора.

По словам Сикоры, небольшое количество сделок на рынке — это хорошая новость, которая показывает, что владельцам не приходится продавать недвижимость под давлением долгов. Однако, по мнению главы фонда, перелом в сторону повышения активности на рынке можно ожидать только после того, как Чешский национальный банк снизит процентные ставки.

Компания Reico также планирует расширяться за рубежом. Помимо Чехии, она работает в Словакии и Польше.

«Мы хотели бы выйти и в Германию. Мы надеемся, что скоро начнем переговоры по конкретным объектам недвижимости. Цены на коммерческую недвижимость в Германии, вероятно, упали немного больше, чем в Чехии, поэтому мы считаем, что там открыто окно возможностей для хорошей покупки и достойной доходности на ближайшие годы», — говорит глава фонда.

На немецком рынке фонд рассматривает торговые или логистические комплексы. Иными словами, недвижимость, которая даже в условиях нынешнего охлаждения чувствует себя лучше, чем другие части рынка.

«Логистическая недвижимость является лучшей в текущий период. Заполняемость логистических центров по всей стране составляет почти 100%», — отметил директор Reico. Фонд уже инвестировал в павильоны в Словакии и Польше.

Конкуренция банков

Одним из самых известных фондов, инвестирующих в промышленную недвижимость, является Accolade Holding. Фонд группы Arete также специализируется на инвестициях в павильоны. Однако, в отличие от Reico, эти фонды рассчитаны на более состоятельных инвесторов.

В этом году фонд Reico столкнулся с проблемой оттока инвесторов: в фонд поступило меньше денег, чем инвесторы вывели из него. Однако и другие фонды продемонстрировали более слабый приток средств, чем в предыдущие годы.

«Это налог на прошлые успехи. В предыдущие годы, когда процентные ставки по всем банковским продуктам были на нуле, наш фонд оставался единственным консервативным вложением для мелких инвесторов. Тогда у нас был большой прирост числа пайщиков и объема средств. Но поскольку фонд конкурирует с такими банковскими продуктами, как срочные вклады или сберегательные счета, клиенты забирают часть своих денег у нас и вкладывают их в другие консервативные банковские продукты», — говорит Сикора.

Однако, по словам Сикоры, темпы оттока капитала уже замедляются. Он ожидает, что объем средств, размещенных клиентами, вновь вырастет самое позднее в первой половине следующего года.