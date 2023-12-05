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За ипотеку с длительной фиксацией придется заплатить больше
7 декабря 2023
17:00
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В декабре этого года чешские банки немного снизили ставки по ипотечным кредитам с коротким сроком фиксации, однако долгосрочные варианты стали дороже. Средняя ставка предложения, согласно Swiss Life Hypoindex, составила 6,02%, что на 0,01% выше, чем в предыдущем месяце. Этот рост отразился на средней ставке предложения от банков, которая в ноябре составляла 5,71%.
В результате ежемесячные платежи по ипотеке на сумму 3,5 млн чешских крон сроком на 25 лет при средней ставке предложения 6,02% теперь составляют 22 589 крон. В сравнении с прошлым годом они снизились лишь на 685 крон.
Ипотечные ставки для молодых людей с десятилетней фиксацией являются самыми высокими на рынке, варьируясь от 6,05 до 6,39%. Этот рост обусловлен недавним утверждением поправки к Закону о потребительском кредите, которая увеличит комиссии за досрочное погашение ипотеки с начала следующего года.
Банки смогут взимать до 0,25% в год, но не более 1% от непогашенной основной суммы долга. Банки утверждают, что эта плата недостаточна для покрытия рисков, что может привести к существенному снижению десятилетних фиксаций в ближайшие годы.
Аналитики прогнозируют, что в следующем году ставки по ипотеке снизятся до 4–5%, но не вернутся к уровням предыдущих лет. Согласно Йиржи Сикоре из Swiss Life, двухпроцентные ипотечные кредиты останутся в прошлом, и таких предложений уже не повторится. Ждем изменений на ипотечном рынке в 2024 году, оставайтесь на связи.
Ипотечные ставки для молодых людей с десятилетней фиксацией являются самыми высокими на рынке, варьируясь от 6,05 до 6,39%. Этот рост обусловлен недавним утверждением поправки к Закону о потребительском кредите, которая увеличит комиссии за досрочное погашение ипотеки с начала следующего года.
Банки смогут взимать до 0,25% в год, но не более 1% от непогашенной основной суммы долга. Банки утверждают, что эта плата недостаточна для покрытия рисков, что может привести к существенному снижению десятилетних фиксаций в ближайшие годы.
Аналитики прогнозируют, что в следующем году ставки по ипотеке снизятся до 4–5%, но не вернутся к уровням предыдущих лет. Согласно Йиржи Сикоре из Swiss Life, двухпроцентные ипотечные кредиты останутся в прошлом, и таких предложений уже не повторится. Ждем изменений на ипотечном рынке в 2024 году, оставайтесь на связи.
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- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM