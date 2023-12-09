«Математика неумолима» — жители Чехии рассуждают о «выгодной» аренде жилья

Карел Стржановский: «Будущее не за арендой жилья до тех пор, пока человек не сможет платить за аренду из своей пенсии. В Праге вы платите около 20 000 за квартиру плюс 5 000 крон за энергию и воду. Для многих это означает, что за все остальное приходится платить из своих сбережений. А мне придется жить на эти сбережения пять лет? 10? 30? Никто не знает. Так что вместо того, чтобы копить деньги, лучший способ выйти на пенсию — это стать владельцем собственного дома».

Моймир Штумпф: «Боже, ну и что, значит, люди будут больше жить в арендованном жилье. Что тут такого? Я сдаю довольно много квартир. Это и заботы, и радость, но все арендаторы довольны, и мы хорошо ладим».



Камиль Голуб. «Вы ежемесячно платите столько же, сколько платили бы за ипотеку, и после 20 лет такого жилья вы выплатили стоимость всей квартиры незнакомому человеку, может быть, даже с небольшим заработком, а у вас вообще ничего нет. Вы стали беднее примерно на три миллиона крон. Аренда имеет смысл, если я переезжаю каждые два года. Молодые — на работу, молодые — на учебу, молодые — потому что вдруг заводят семью».

Далибор Плахи: «Съемное жилье? Всю жизнь вы платите хозяину за расходы на его квартиру плюс его прибыль. Когда вы живете в собственной квартире, вы оплачиваете расходы на нее, а прибыль остается в вашем кармане (или вам не нужно ее зарабатывать). Математика сложна. То, что хозяин квартиры получает в качестве прибыли, остается в вашем кармане. Если у человека есть жилье, он может сократить расходы и жить в условиях кризиса. У него есть дом, и он может спокойно искать работу или дополнительный доход. Если вы не можете позволить себе аренду, вы бездомный».

Питер Михек: «Если ипотечный платеж равен арендной плате, то ипотечный платеж всегда выгоднее, потому что в какой-то момент он заканчивается. Если же арендная плата, например, составляет половину ипотечного платежа, то это уже выгоднее, потому что увеличивает денежный поток и может повысить качество жизни. А если инвестировать оставшуюся разницу, то в будущем можно стать богаче, чем при более дорогой ипотеке. Все зависит от разницы. Если ипотека сейчас очень дорогая, то более дешевая аренда может иметь смысл. Если же процентные ставки снизятся, то, возможно, выгоднее будет перейти на выплату собственного жилья».

Йиржи Горак: «Если стоимость жилья обычно составляет около 20 000 крон в месяц, то это, возможно, 35–40 % дохода среднестатистического жителя Праги, но в то же время 100% средней пенсии. Это действительно будущее для молодых, которым уже угрожают, что их пенсии не хватит. Как молодые должны обеспечивать себя в старости, если 40% их заработка забирает "хозяин"?

Ян Шматера: «У меня две квартиры, сам я живу в коттедже. Скорее всего, я больше не буду сдавать жилье. В октябре я не стал продлевать договоры с арендаторами. Мне больше не хочется этого делать. В основном по юридическим причинам, я устал за этим следить. Государство слишком сильно их защищает, и выгнать проблемного арендатора проблематично. Мне не нужны дополнительные деньги за аренду».

Петр Новотны: «Это не сработает здесь, это сработает в другом месте. В Дублине, например, жилье в 2,5 раза дешевле (по отношению к зарплате), и правительство помогает молодым людям с кредитами. И рабочих мест там буквально бесконечное множество. В Остине — в 4 раза, и там тоже полно работы для квалифицированных людей. В Дублине вы, скорее всего, будете жить в английском доме с террасами, парковкой и садом за домом, а в Остине — в отдельном доме, без многоквартирных домов».

Шарка Водичкова: «Цены на съемное жилье завышены. В данный момент 63% моей зарплаты уходит на жилье, дешевле в этом районе, к сожалению, нет. А жить с соседом после 30 лет мне кажется недостойным».

Петр Вонеш: «Имеет смысл покупать дом, но не квартиру в городе. На Западе никто не занимается такой ерундой. Проблема, конечно, в завышенных ценах на жилье в Чехии. У меня много друзей в Германии, некоторые из них живут вдвоем в доме 3+1 80 кв. м, который они оплачивают из своей постоянной зарплаты за офисную должность, и у них остаются деньги на нормальную жизнь (сбережения, машина, путешествия и т. д.). Здесь же даже семья с доходом выше среднего не может оплатить 3+1».