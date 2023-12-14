Всю жизнь в арендованной квартире? Для молодых это будет вполне обычным явлением, говорят чешские эксперты

«Это связано с историей, когда при социализме „иметь собственное жилье“ означало одно из немногих достояний, которое действительно принадлежало только человеку, а не государству, — объясняет SZ Byznys Томаш Карба из Ассоциации арендного жилья. — Это общая черта всего постсоветского блока».





Петр Гана, директор по недвижимости и строительству консалтинговой компании Deloitte, видит ту же мотивацию среди чехов. «За последние 30 лет мы сильно привязались к жизни в собственной квартире, особенно потому, что это дает нам определенную безопасность и чувство защищенности в старости», — объясняет Гана. Однако он называет и другие причины, по которым люди покупают недвижимость в Чехии: для нас это интуитивно понятная выгодная инвестиция. «В то же время, будучи чехами, мы не знаем, как инвестировать во что-то другое. Мы только учимся», — говорит эксперт Deloitte.





Если посмотреть на текущую статистику для европейцев с доходом выше 60% от медианного, то в Чехии соотношение голосов почти 4 к 1 в пользу домовладения.





Однако эксперты утверждают, что ситуация изменится. «Судя по текущему развитию факторов, влияющих на чешский рынок жилья, и настроениям покупателей, становится все более очевидным, что будущее чешского жилья снова за арендой», — прогнозирует Гана. Высокие процентные ставки по ипотеке и более высокие цены на квартиры значительно усложняют приобретение собственной квартиры. Рынок не выигрывает от высоких цен на энергоносители и строительные материалы.





«Арендное жилье станет важной частью нашего жизненного цикла и стиля жизни», — сказал он, добавив, что мы не только будем проводить в арендованном жилье большую часть своей жизни, но и вполне возможно, что многие будут проводить в арендованном жилье всю свою жизнь. Для молодых поколений это будет вполне обычным явлением, а в странах Западной Европы это уже происходит. Ситуация меняется, и арендованное жилье сейчас в моде», — говорит Гана. И не только из-за финансовой недоступности собственного жилья. Чехи, как и люди на Западе, все больше осознают преимущества арендного жилья, такие как свобода и гибкость.





Арендная плата растет, квартир не хватает





Хотя ассоциация утверждает, что невозможно точно предсказать, как будет меняться соотношение собственного и арендованного жилья, она считает, что к 2030 году четверть населения будет арендовать жилье.





«Но число так называемых институциональных арендодателей, которые сдают в аренду или управляют сотнями, тысячами или десятками тысяч квартир, будет расти еще быстрее. Многие застройщики уже сейчас предпочитают не продавать некоторые из построенных ими квартир, а сдавать их в аренду», — говорит Карба.





Но недоступность жилья для владельцев не означает, что арендное жилье будет легкодоступным. С 2015 года темпы роста арендного жилья в этой стране превышают средние показатели по сравнению с Европейским союзом, увеличившись за семь лет более чем на одну пятую.





Чехи могут столкнуться с тем, что им будет все труднее оплачивать аренду жилья в том месте, где они хотели бы жить. Более того, квартир не хватает. «Не хватает квартир, особенно там, где они были бы необходимы. В тех местах, куда люди хотят переехать ради работы, учебы и культуры», — напоминает Гана.





«Сейчас много говорят о доступном арендном жилье и его реализации через муниципальное развитие», — говорит он, добавляя часто упоминаемое так называемое муниципальное жилье, призванное помочь муниципалитетам обеспечить больше доступного жилья.





Политики также осознают проблему. «Массовая распродажа муниципальных квартир, безусловно, была ошибкой. И я имею в виду не только 90-е годы. Волна приватизации продолжалась во многих местах до недавнего времени. Сейчас муниципалитетам отчаянно не хватает квартир, у них нет инструментов, чтобы усмирить высокую арендную плату», — сказал министр местного развития Иван Бартош в интервью SZ Byznys в начале декабря.





В настоящее время более двух третей муниципалитетов считают свой жилищный фонд недостаточным. Поэтому многие из них планируют исправить ситуацию, например, построить новые квартиры, а 72 процента муниципалитетов, принявших участие в опросе министерства, планируют расширить свой жилищный фонд.





Приоритетом муниципального жилья является не прибыль, а обеспечение того, чтобы молодые семьи не уезжали жить в другие места, чтобы в деревне был врач, пожарная служба, учителя или чтобы не возникали социально изолированные районы. Проще говоря, речь идет о том, чтобы муниципалитет мог функционировать и процветать.





«Предлагая более дешевую альтернативу жилью, они также снижают цены на аренду на остальном рынке, как показывает статистика за рубежом. Чтобы муниципалитеты могли играть эту положительную роль, они должны иметь гораздо большую долю в общем объеме жилищного фонда, чем сегодня», — говорит Бартош.





Но эти данные не дают особой надежды на будущее. Как заявил ранее в интервью SZ Byznys главный экономист компании Creditas Петр Дуфек, ежегодно необходимо строить более 50 000 квартир.





«В среднем за последние десять лет ежегодно строилось около 30 000 квартир, что, очевидно, очень мало по сравнению с объемом рынка, растущим населением и меняющимися привычками. Я думаю, что оптимальной может быть цифра более 50 000 квартир в год», — говорит он о реальной ситуации. Так что вопрос о том, строят ли муниципалитеты, на данный момент является довольно второстепенным.





«Жилье является проблемой в Чехии прежде всего с точки зрения будущего. Процесс выдачи разрешений на строительство в Чехии — один из самых медленных в мире», — называет Карба главную причину малого количества строящихся квартир.





«Если сравнить два европейских мегаполиса, Прагу и Варшаву, которые сопоставимы по количеству населения, покупательной способности и схожей социально-экономической ситуации, то можно сделать вывод, что в Варшаве строительство идет в четыре раза быстрее, а это значит, что количество квартир быстро растет и они не такие дорогие из-за своего количества. Это самая большая проблема в Чехии».