Новому владельцу квартиры предъявили долг предыдущего владельца. Пришлось заплатить, о чем он пожалел

Мужчина не хотел проблем с соседями, поэтому оплатил долг, возникший по вине предыдущего владельца, который постоянно проживал в Словакии. «Однако впоследствии я обнаружил, что в Гражданском кодексе прямо указано, что долг не перешел ко мне, поскольку при продаже квартиры SVJ (товарищество собственников жилья) выдало справку об отсутствии задолженности», — рассказывает Царван.



Справка об отсутствии задолженности действительно должна защищать человека от долгов, возникших до покупки квартиры. Поэтому он обратился в комитет SVJ с просьбой вернуть деньги.



Председатель SVJ Йиржи Коубек говорит, что хотел бы вернуть деньги, но не может. Он ссылается на адвоката, который утверждает, что на данный момент SVJ больше не регистрирует долг, так как Царван оплатил его за предыдущего владельца, и SVJ не может ничего взыскать с бывшего владельца.



Однако комитет предложил г-ну Царвану юридическую поддержку для взыскания 25 000 крон с предыдущего владельца.



Передача квартиры: не только ключи, но и обязательства

«Когда вы покупаете квартиру, вы получаете не только ключи, но и возможные долги предыдущего владельца. Сюда входит все, начиная от неоплаченных счетов за коммунальные услуги и заканчивая долгами за коммунальные услуги до момента смены владельца. Условием является то, что вы знали или могли знать об этих долгах. Когда долги переходят к покупателю жилья, ответственность за них возникает у передающей стороны в силу закона. В случае если переданные долги не будут оплачены покупателем жилья, SVJ может взыскать их и с первоначального владельца квартиры», — пояснила пражский адвокат Алена Малахова.



По ее словам, чтобы обеспечить правовую определенность в отношении передаваемых долгов и их суммы или, наоборот, в отношении отсутствия таких долгов, используется подтверждение, выданное для этой цели сообществом владельцев квартир.



Проблема может возникнуть, если полученный документ не соответствует действительности. Если указанная в нем сумма превышает фактическую задолженность, то к получателю переходит фактическая сумма долга. Если же указанная сумма меньше фактического долга, то получателю будет передана только часть долга, а первоначальный владелец квартиры останется должником по остальной сумме.



Если же конкретный долг вообще не указан в справке, то долг к получателю не переходит.



Дом должен вернуть деньги

«В рассматриваемом случае истец получил справку об отсутствии задолженности от первоначального собственника. Таким образом, если в справке не было указано ни одного долга передающей стороны, то новый собственник не обязан оплачивать задолженность за период, предшествующий передаче квартиры. Ситуация, описанная заявителем, показывает, что он заплатил долг, который не должен был платить», — заявила Малахова.



По ее словам, если заявитель будет утверждать, что на момент передачи квартиры он не знал о каком-либо долге и не мог его обнаружить, хотя такой долг за период до передачи квартиры существовал на тот момент, SVJ обязан вернуть ему уже выплаченные средства на основании неосновательного обогащения и потребовать выплаты долга от первоначального владельца.



«В таком случае SVJ должен нести бремя недостатков неправильного свидетельства, если таковое действительно было выдано управлением многоквартирного дома», — заключила Малахова.



Она напоминает, что взыскание долгов от имени собственников квартир также проблематично из-за неясностей в законодательстве.