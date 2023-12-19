Цены на жилье в Чехии достигли дна. Эта тенденция сохранится в течение трех-пяти лет

Ножницы между ценами на жилье и уровнем зарплат в этом году еще больше раскрылись. «С 2012 по 2013 год, то есть ровно за десятилетие, средняя цена квартиры выросла в 2,7 раза. Чистый доход домохозяйства вырос только в 1,7 раза. И именно здесь мы видим ножницы», — отмечает ипотечный эксперт Либор Остатек из Golem Finance and Broker Trust.

Квартиры в стране значительно переоценены. Однако в своем последнем отчете о финансовой стабильности Чешский национальный банк считает маловероятным схлопывание ценового пузыря и обвал цен на недвижимость. Каким же будет следующий год для тех, кто планирует взять или переоформить ипотечный кредит, купить или арендовать квартиру?

Я хочу купить квартиру

По мнению Либора Остатека, позиция покупателя все еще хороша. Возможно, цены на недвижимость в этом году упали меньше, чем ожидалось, — примерно на 7%, но всего в нескольких километрах от крупных городов можно приобрести недвижимость со значительной скидкой.

«Цены на недвижимость достигли дна, — считает Остатек. — Если инфляция снизится и зарплаты вырастут, то мы будем сидеть на каком-то воображаемом дне. Я не думаю, что цены на недвижимость будут существенно расти, возможно, мы будем стагнировать».

Но по мере снижения процентных ставок на рынок придет больше покупателей, которые до сих пор откладывали получение дорогостоящей ипотеки. После этого цены вернутся к медленному росту, считает Остатек.

Я хочу ипотеку

По мнению Остатека, снижение ставок, а вместе с ними и падение цен на ипотечные кредиты будет скромным. В 2024 году кредиты на покупку жилья будут выдавать примерно под 4%. «Я бы не ожидал, что процентные ставки по ипотеке будут падать значительными темпами, в следующем году процентные ставки по ипотеке будут начинаться с 4%. Если во второй половине года будет 3%, я буду удивлен».

Однако, по мнению эксперта по ипотечному кредитованию, банки начнут вводить скидочные предложения уже в январе: «Они не будут ждать сезона, который обычно начинается в феврале или в марте, чтобы сделать специальные предложения. В январе будет гораздо больше рекламных предложений, чем мы привыкли». Люди, которым с января предстоит рефинансировать кредиты, это оценят.

Я хочу снять квартиру

Хаотичная ситуация на рынке субаренды после начала войны в Украине значительно успокоилась. Однако на интерес к аренде по-прежнему влияет недоступность жилья для собственников. По мнению Остатека, те, кто в этом году не приобрел жилье, а прибегнул к аренде, окажутся в числе победителей 2023 года.

Однако рост цен на аренду в этом году замедлился. «Рост в этом году не слишком быстрый, около 5%», — говорит Остатек. Количество арендных квартир на рынке, конечно, не уменьшится. «Есть много проектов, которые будут выводить на рынок с целью сдачи жилья в аренду. Кроме того, готовятся некоторые законодательные изменения, касающиеся развития арендного жилья», — говорит Остатек.