Год, когда чехи утратили иллюзии относительно собственного жилья, подходит к концу

Жизнь в собственной квартире после этого года стала далекой фантазией для большего числа семей в Чехии, которые либо отложили намерение приобрести собственную квартиру на будущее, либо вовсе отказались от него из-за высоких цен и дорогого финансирования.





Отложенный спрос на рынке привел к небольшому снижению цен на недвижимость, но это отразилось и на секторе аренды жилья.





«Из-за спада на рынке ипотечного кредитования в прошлом году спрос на рынке недвижимости резко упал. Интерес к арендным квартирам возрос еще больше, поскольку люди, которые могли бы приобрести собственные квартиры, больше не могли себе этого позволить», — говорит представитель компании Bezrealitka Франтишек Брож.





Феномен, который, по его словам, начал проявляться на внутреннем рынке во второй половине прошлого года, вызвал рост числа людей, желающих снять квартиру.





«Среднее количество людей, заинтересованных в объявлении о сдаче квартиры, составляет почти 40 человек, в Праге — даже 56», — сказал Брож в интервью SZ Byznys.





На фоне растущего спроса на аренду растет и ее цена, которая, по словам Петра Ганы, директора отдела недвижимости и строительства консалтинговой компании Deloitte, в конце этого года достигла исторического максимума.





В третьем квартале этого года средняя цена в стране составила 293 кроны за квадратный метр. По сравнению со вторым кварталом этого года цена выросла на 4,6%, свидетельствуют данные Deloitte Rent Index.





«На крупных рынках увеличение спроса и, соответственно, рост цен на аренду обусловлены в основном экономической привлекательностью этих мест. Эти места привлекают большее количество людей, которые хотят, например, работать или учиться здесь, а также должны оставаться здесь», — объясняет Петр Гана причины роста цен на аренду квартир.





Портал недвижимости Sreality.cz также следит за ростом средней цены аренды за последние шесть месяцев.





«Многие люди, заинтересованные в покупке жилья, ждут и спекулируют на снижении цен. Однако этого не происходит с квартирами с хорошей планировкой, по крайней мере, в крупных городах с хорошими удобствами. Такие люди предпочитают выбирать форму аренды жилья. Поэтому желающих больше, а арендодатели могут запросить более высокую сумму, так как могут выбирать среди заинтересованных лиц», — комментирует Хана Контриш, менеджер группы рекламных услуг Sreality.cz.





По данным Bezrealitka, в связи с ростом интереса к аренде жилья и повышением его стоимости начинают меняться параметры, по которым заинтересованные лица ищут жилье.





«В целом сейчас наблюдается тенденция к покупке небольших квартир с более компактными планировками. По сравнению с большими они стоят дороже, но сумма аренды номинально ниже», — говорит Брож из Bezrealitky.cz.





Реальность этих требований можно проиллюстрировать на примере проживания в квартире в Праге.





Если в 2018 году в Праге можно было снять трехкомнатную квартиру общей площадью 66,8 кв. м за 20 000 крон, то сегодня тот же бюджет позволяет жить в квартире с двумя комнатами общей площадью 53,6 кв. м.





По данным Bezrealitka, интерес к аренде квартир в так называемом столичном кольце — городах вокруг Праги с хорошим сообщением со столицей — также вырос.





«Например, время в пути от Бероуна до центра Праги может быть сопоставимо с временем в пути от одного из пригородов до центра Праги, но цена будет на треть выгоднее в Среднечешском крае», — добавляет он.





Аренда снова станет дороже





По мнению экспертов, изменения тенденции в ценах и спросе не стоит ожидать и в следующем году.





«Можно ожидать небольшого роста цен на аренду. На рынке появляются проекты, ориентированные на институциональное арендное жилье, и они будут развиваться», — говорит Петр Гана из Deloitte.





По его словам, аренда должна укрепиться на рынке, где она играет лишь незначительную роль по сравнению с жильем, занимаемым владельцами. «Помимо высоких процентных ставок по ипотеке и роста цен на недвижимость, рынок не выигрывает от повышения цен на энергоносители и строительные материалы. Поэтому арендное жилье теперь станет важной частью нашего жизненного цикла и стиля жизни», — объясняет эксперт.





По его словам, из-за снижения доступности жилья для собственников ожидается смещение возраста, в котором люди смогут купить или приобрести собственный дом.





«Некоторые могут всю жизнь прожить в арендованном жилье. Для молодых поколений это будет вполне обычным явлением, и в западноевропейских странах так уже происходит», — добавляет Петр Гана.





Правительство также рассчитывает на эти изменения в контексте ухудшения ситуации с доступностью жилья, и в этом году оно начало дебаты о том, как улучшить отношения между арендаторами и арендодателями.





Государство планирует изменения





До сих пор для большинства жителей Чехии аренда жилья рассматривалась лишь как временная и краткосрочная альтернатива, в основном из-за краткосрочных договоров, которые в последние годы были самым распространенным вариантом для чешских арендодателей.





По данным исследования, проведенного Министерством регионального развития, 67,7% арендаторов имеют повторный срочный договор на аренду одной и той же квартиры у одного и того же арендодателя. Это означает, что в настоящее время в стране насчитывается до 700 000 человек, которые неоднократно заключают краткосрочные договоры аренды.





«Каждый пятый из них опасается потерять жилье, то есть не иметь возможности жить в стандартной квартире, до последнего продления договора», — говорится в сообщении ведомства по результатам опроса.





Проект изменений, представленный Министерством внутренних дел в октябре этого года, включает, например, изменение правил выдачи договоров аренды. Теперь срочный договор на срок менее трех лет между арендатором и арендодателем можно будет заключать не более двух раз подряд.





«Следующий третий и каждый последующий договор аренды уже должен будет заключаться на срок не менее трех лет или на неопределенный срок», — представил план ММР на дебатах в понедельник.





Кроме того, речь идет о новом способе повышения арендной платы и предписании освободить квартиру или дом.