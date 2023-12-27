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В следующем году разрешения на строительство в Чехии будут выдавать в течение месяца

Новости 420on
27 декабря 2023
19:00
875
Ответ на заявление о выдаче разрешения на строительство — в течение месяца и от одного органа, действующего для всех. Это значительное упрощение, которое должно произойти благодаря поправке к Закону о строительстве в следующем году, причем изменения для самых простых зданий вступят в силу летом. Новое Управление транспортного и энергетического строительства начнет утверждать крупные постройки уже в начале нового года.
«Поправка к закону, которую поддержала Палата депутатов, а затем и Сенат, фактически упрощает процедуру строительства до единого процесса получения разрешения на строительство», — пояснил министр регионального развития Иван Бартош.
 
Вся процедура строительства должна значительно ускориться. Если кто-то захочет построить дом, например, в июле, он подаст все необходимые документы в строительное управление, которое затем свяжется с другими учреждениями, такими как пожарная охрана или органы охраны памятников.
 
«Вторая вещь, которая подверглась большой критике, — это так называемый пинг-понг, когда некоторые участники обжаловали процедуру, документация передавалась в вышестоящий строительный орган, например в область, а затем возвращалась на новую оценку. Теперь есть только один путь наверх, пинг-понга больше нет. Вышестоящий орган будет принимать окончательное решение по этому вопросу», — говорит Бартош.
 
Упрощение и ускорение процедур строительства также может помочь местным органам власти, сказала Радка Владыкова, исполнительный директор Союза городов и муниципалитетов Чешской Республики, после принятия закона о строительстве.
 
«Города и муниципалитеты часто занимаются стройкой, поэтому мы также приветствуем ускорение работы строительного управления. Например, у нас ушло много долгих лет на то, чтобы получить разрешение на строительство школы», — говорит она.
 
Более сложные конструкции с января перейдут под контроль нового Управления транспортного и энергетического строительства.
 
«Сюда попадают так называемые резервные транспортные сооружения — автострады, дамбы — сооружения, которые оказывают влияние на несколько регионов или несколько областей», — добавляет министр Иван Бартош.
 
Изменения для застройщиков начнут действовать в середине следующего года.
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