ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM
В следующем году разрешения на строительство в Чехии будут выдавать в течение месяца
27 декабря 2023
19:00
875
Ответ на заявление о выдаче разрешения на строительство — в течение месяца и от одного органа, действующего для всех. Это значительное упрощение, которое должно произойти благодаря поправке к Закону о строительстве в следующем году, причем изменения для самых простых зданий вступят в силу летом. Новое Управление транспортного и энергетического строительства начнет утверждать крупные постройки уже в начале нового года.
«Поправка к закону, которую поддержала Палата депутатов, а затем и Сенат, фактически упрощает процедуру строительства до единого процесса получения разрешения на строительство», — пояснил министр регионального развития Иван Бартош.
Вся процедура строительства должна значительно ускориться. Если кто-то захочет построить дом, например, в июле, он подаст все необходимые документы в строительное управление, которое затем свяжется с другими учреждениями, такими как пожарная охрана или органы охраны памятников.
«Вторая вещь, которая подверглась большой критике, — это так называемый пинг-понг, когда некоторые участники обжаловали процедуру, документация передавалась в вышестоящий строительный орган, например в область, а затем возвращалась на новую оценку. Теперь есть только один путь наверх, пинг-понга больше нет. Вышестоящий орган будет принимать окончательное решение по этому вопросу», — говорит Бартош.
Упрощение и ускорение процедур строительства также может помочь местным органам власти, сказала Радка Владыкова, исполнительный директор Союза городов и муниципалитетов Чешской Республики, после принятия закона о строительстве.
«Города и муниципалитеты часто занимаются стройкой, поэтому мы также приветствуем ускорение работы строительного управления. Например, у нас ушло много долгих лет на то, чтобы получить разрешение на строительство школы», — говорит она.
Более сложные конструкции с января перейдут под контроль нового Управления транспортного и энергетического строительства.
«Сюда попадают так называемые резервные транспортные сооружения — автострады, дамбы — сооружения, которые оказывают влияние на несколько регионов или несколько областей», — добавляет министр Иван Бартош.
Изменения для застройщиков начнут действовать в середине следующего года.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
28 ДЕКАБРЯ 2023
19:30
195
28 ДЕКАБРЯ 2023
10:00
622
27 ДЕКАБРЯ 2023
22:00
2798
27 ДЕКАБРЯ 2023
07:30
4405
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
20:30
15:30
14:30
ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM