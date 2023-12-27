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Крупный риелторский бизнес в Чехии: представления владельцев и покупателей расходятся

Новости 420on
29 декабря 2023
18:30
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Сделки с крупной недвижимостью, такой как офисы или торговые центры, в этом году значительно сократились по сравнению с предыдущими годами. Виной тому высокие процентные ставки и несовпадающие ценовые ожидания.
Объем сделок с крупной недвижимостью в виде офисов, торговых и логистических центров в этом году сократился по сравнению с предыдущими годами. Сделки сдерживались высокими процентными ставками, разными ожиданиями продавцов и покупателей и неопределенностью в отношении того, сколько на самом деле стоят здания. 
 
«В настоящее время предложение не соответствует спросу. На рынке, безусловно, есть покупатели, которые хотели бы купить, но у них другие представления, чем у тех, кто хотел бы продать», — сказал Душан Сикора, генеральный директор инвестиционной компании Reico Česká spořitelna, в интервью SZ Byznys. 
 
С начала 2023 года до конца третьего квартала сменились владельцы объектов деловой недвижимости на сумму 953 миллиона евро, или около 23 миллиардов крон, свидетельствуют данные консалтинговой компании в сфере недвижимости Colliers International. В годовом исчислении снижение составило 28%. Например, в рекордном 2019 году за тот же период было продано недвижимости на сумму более 3 миллиардов евро. 
 
Одной из самых заметных сделок этого года стало переоборудованное офисное здание рядом с Пороховой башней в центре Праги, в котором когда-то располагался банк Komerční banka. Новым владельцем стал Trinity Bank финансиста Радомира Лапчика за 90 миллионов евро. 
 
Несмотря на плохую ситуацию в секторе розничной торговли, два крупных торговых центра также сменили владельцев. В первой половине года фонд из группы Redstone магната недвижимости Ричарда Моравки приобрел торговый центр в Пардубице за 124 миллиона евро. Сделка с пражским торговым центром Arkády Pankrác еще находится в процессе. 

 «Ситуация хороша для тех, кто владеет качественной коммерческой недвижимостью, имеет высокую заполняемость, инфляционные оговорки в договорах аренды, долгосрочные договоры аренды и не обременен финансированием. Для такого типа собственников ситуация идеальна», — говорит Душан Сикора, глава инвестиционной компании Reico. 
 
С другой стороны, владельцы, купившие недвижимость с большим кредитом, в скором времени будут вынуждены рефинансировать его с более высокими процентными ставками, и у них не так много возможностей для сдачи в аренду. 
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