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Это самые дорогие квартиры, проданные в 2023 году в Чехии. Сколько они стоили?

Новости 420on
1 января 2024
14:30
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За сколько продаются самые роскошные квартиры в Чехии? И как они выглядят? Ознакомьтесь со списком самых дорогих квартир, проданных в Чехии в 2023 году.
Хотя этот год был довольно медленным с точки зрения рынка недвижимости из-за дорогого финансирования, состоятельных клиентов неопределенность перспектив не отпугнула от покупки элитного жилья.
 
Как и в предыдущие годы, в этом году в Чехии были приобретены квартиры, цена которых исчислялась десятками миллионов крон. Самые дорогие из них стоили больше сотен миллионов.
 
Как они выглядят, где расположены и, самое главное, сколько стоили? SZ Byznys в сотрудничестве с порталом Valuo.cz, который занимается обработкой данных о проданной в Чехии жилой недвижимости и черпает информацию из земельного кадастра, подготовил рейтинг самых дорогих квартир, проданных в Чехии за период с января 2023 года по конец ноября 2023 года.
 
10 самых дорогих квартир, проданных в Чехии в период с января по ноябрь 2023 года
 
Крч, Прага 4 (448 м²) 168 млн крон
Крч, Прага 4 (416 м²) 164 млн крон
Йозефов, Прага 1 (351 м²) 64 млн крон
Бубенеч, Прага 6 (202 м²) 64 млн крон
Шпиндлерув-Млин (252 м²) 60 млн крон
Мала-Страна, Прага 1 (247 м²) 52 млн крон
Старе-Место, Прага 1 (196 м²) 50 млн крон
Мала-Страна, Прага 1 (190 м²) 49 млн крон
Бубенеч, Прага 6 (196 м²) 47 млн крон
Нове-Место, Прага 1 (214 м²) 47 млн крон

 Хотя анализ проводился по всей Чехии, в рейтинге преобладает столичная недвижимость.
 
«Из 10 самых дорогих проданных квартир девять находятся в Праге. Единственное исключение — роскошная квартира с гаражом и большим погребом в Шпиндлерув-Млине», — говорит Радек Шитера, основатель компании Valuo.
 
В рейтинге лидируют две 400-метровые квартиры под крышей 30-этажной 104-метровой резиденции V Tower на Панкраце. Каждая из этих квартир была продана более чем за 160 млн крон.
 
В этих объектах недвижимости новые владельцы найдут, помимо обычных удобств, собственные бассейны, террасы и виды на всю столицу и за ее пределами. Для жителей апартаментов предусмотрены собственные фитнес-залы и бассейн, а услуги гостиничного типа, включая химчистку и уборку, предоставляются круглосуточной стойкой регистрации.
 
Квартиры в V Tower в районе Крч уже не в первый раз попадают в число самых дорогих квартир, продаваемых в Чехии. В 2021 году V Tower четыре раза оказывался в десятке самых дорогих, а цены варьировались от 40 до 70 млн крон в зависимости от площади приобретаемого жилья, этажа, на котором оно расположено, и удобств.
 
«Следует отметить, однако, что обе квартиры (в этом году — ред.) были куплены юридическим лицом. Самая дорогая квартира, купленная физическим лицом, находится неподалеку от известной улицы Pařížská, и ее цена была на 100 млн крон ниже», — рассказал SZ Byznys Радек Шитера.
 
Стоит также упомянуть о продаже двух квартир из жилого проекта Vila Chittussi, построенного компанией Penta Real Estate в пражском районе Бубенеч. Они были проданы примерно за 64 и 47 млн крон.
 
Однако не исключено, что в Чехии продавались квартиры с еще более высоким ценником. Указанные адреса и цены на них основаны на данных Земельного кадастра, которые можно образом обойти с юридической точки зрения.
 
Если конкретная квартира или даже несколько квартир входят в состав имущества акционерного общества, которое выставляется на продажу, то квартиры продаются вместе с ним и не попадают в официальный список.
 
Таким образом, на практике, если потенциальный покупатель создает акционерное общество, покупает квартиру за 100 млн крон, а затем продает общество за 100 млн, квартира продается вместе с ним. Это делается для того, чтобы сделка осталась незамеченной.
 
По данным агентства недвижимости Svoboda & Williams, специализирующегося на недвижимости высшего ценового сегмента, падение спроса начало сказываться на ценах. Например, средняя цена на новостройки с весны по осень этого года снизилась более чем на 2% и составила 152 220 крон.
 
Однако, по словам владельца компании Прокопа Свободы, интерес к рынку с квартирами по «золотым адресам» начинает возвращаться. «Клиентский спрос на недвижимость, который начал расти в начале лета, продолжает увеличиваться», — сказал он. Согласно данным Market Report, полугодовой рост ожидался более чем на 25%.

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