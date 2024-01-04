В Чехии насчитывается 600 тысяч пустующих квартир. Министр регионального развития хочет заселить треть из них

Только в Праге, Брно, Остраве, Пльзене, Оломоуце и Либерце насчитывается около 134 000 квартир, 99 000 из которых находятся в многоквартирных домах.



Еще 33 000 незанятых квартир в многоквартирных домах находятся в городах с населением более 50 000 человек.





В общей сложности во всей Чехии насчитывается до 200 000 таких квартир. И речь идет только о многоквартирных домах. Еще почти 400 000 пустующих квартир находятся в частных домах.



«Это количество квартир, возвращения которых на рынок можно было бы ожидать», — говорит Вероника Марьяновска из Министерства регионального развития и один из соавторов анализа долговременно незанятых квартир.



Она подчеркивает, что площади в многоквартирных домах больше подходят для того, чтобы служить постоянным жильем для людей.



«Для меня это еще одно доказательство того, что одно только новое строительство не увеличит доступность жилья, поэтому в рамках реформы мы также будем поддерживать реконструкцию и постараемся снизить риск, связанный с арендой квартир», — заявил министр регионального развития Иван Бартош.



Поручительство обеспечит владельцу получение арендной платы

Бартош заявил, что хочет создать систему гарантов в рамках готовящегося закона о поддержке жилья, чтобы снизить риски, связанные с арендой, и мотивировать владельцев неиспользуемых квартир начать предлагать их для жилья.



«Это прорывной метод, который уже хорошо работает, например, в Остраве, Пльзене и Брно. Мы хотели бы ежегодно возвращать на рынок до 2 000 частных квартир», — сказал министр.



Он имеет в виду планируемое введение системы гарантированного жилья, которая предусматривает, например, создание контактных пунктов для нуждающихся в жилье, а также гарантии для арендодателей, что арендная плата будет выплачена.



Предстоящая схема гарантированного жилья

Закон о жилищной помощи предусматривает систему положительных стимулов для так называемых гарантов, которые будут предоставлять гарантии арендодателям. В качестве гаранта может выступать муниципалитет, регион или другие юридические лица, предоставляющие социальные услуги или занимающиеся недвижимостью. Однако каждый гарант должен обратиться за разрешением к региональным властям.



Постоянно незанятое, но не пустое

Авторы анализа пришли к цифре, что в Чехии насчитывается около 200 000 незанятых квартир в многоквартирных домах и еще 377 000 в семейных домах.



В Чехии нет базы данных по квартирам. «Проблема в том, что в кадастре регистрируются дома, и если дом юридически не разделен на жилые единицы, то количество квартир в кадастре вообще не фигурирует. Поэтому количество квартир в кадастре значительно занижено», — объясняет Марьяновска.



Авторы анализа использовали данные переписи населения 2021 года, где люди указывали, где они обычно живут. В результате было выявлено около 860 000 квартир, в которых никто не заявляет о долгосрочном проживании.



Правда, в эту цифру попадают как квартиры, которые были переделаны и отремонтированы, так и дома для сезонного отдыха. Поэтому авторы исследования попытались скорректировать цифру, включив в нее, например, коттеджи, которые в прошлом использовались для жилья, но сейчас чаще используются для отдыха, хотя люди иногда проводят там полгода.



Поэтому 577 000 квартир, долгое время не занимаемых, нельзя однозначно отнести к пустующим.



«Есть квартиры, которые используются в качестве офисов, хотя они по-прежнему числятся как квартиры. Или же они используются для краткосрочной аренды и числятся как жилые помещения. Также могут быть служебные квартиры, в которых человек проводит три дня в неделю, а остальное время живет с семьей в другом месте», — объясняет Марьяновска.



Муниципальные квартиры также не заняты

Анализ показал, что около 13 000 муниципальных квартир постоянно не заняты. Наиболее распространенная причина — то, что они не реконструировались с 1990 года.



Это проблема для 9 5000 квартир. В Праге незаселенными остаются 1 208 муниципальных квартир, в Брно — 1 654, и еще 3 651 квартира находится в более мелких муниципалитетах.



«Более четверти долговременно незаселенных квартир не были реконструированы с конца Второй мировой войны. На ближайшие несколько лет мы выделили более 8 миллиардов крон из Национального плана обновления не только на строительство, но и на ремонт и снижение энергопотребления зданий. Это поможет вернуть на рынок больше квартир среднего класса», — считает Бартош.



Его министерство хочет вернуть на рынок больше квартир с помощью вышеупомянутого закона о поддержке жилищного строительства. Он может вступить в силу в июле 2025 года.





Министерство провело опрос владельцев пустующих квартир, чтобы выяснить, что побуждает их начать сдавать жилье в аренду и чего они опасаются.



«Наиболее часто упоминались страхи, связанные с неуплатой арендной платы и нанесением ущерба квартире, а также общие опасения по поводу управления недвижимостью. Если бы существовали механизмы, позволяющие гарантировать безопасность арендаторов, более половины из них охотно сдавали бы квартиры», — рассказала изданию Seznam Zprávy Анна Гайкова из отдела концепции доступного жилья Министерства регионального развития.



Именно это и должен предложить владельцам жилья недавно подготовленный закон. Частные владельцы также могут выиграть от того, что им не придется беспокоиться о квартире.