Бывший топ-менеджер Центробанка Чехии надеется, что дешевые ипотечные кредиты уйдут в прошлое

Бывший глава Чешского национального банка (ЧНБ) Зденек Тума считает, что необходимо привыкнуть к тому, что процентные ставки будут выше, чем в предыдущие годы. Об этом он заявил на 13-м Инвестиционном форуме в Праге.

«Ставки были на чрезвычайно низком уровне. Деньги были буквально бесплатными, что привело к образованию пузыря на рынке недвижимости и другим осложнениям. Процентные ставки по ипотеке были настолько низкими, что составляли около 1,5%. Деньги имеют свою цену, и я надеюсь, что мы не вернемся к периоду крайне низких ставок, который мог бы привести к дальнейшим проблемам», — предупредил Тума.

Экс-глава ЧНБ напомнил, что низкие процентные ставки центрального банка стали ответом на масштабный финансовый кризис 2008 года. Однако в последующее десятилетие центральные банки не смогли нормализовать денежно-кредитную политику и довести процентные ставки до адекватного уровня, то есть выше.

«Как бывший сотрудник центрального банка, я считаю, что, несмотря на недавние ошибки некоторых центробанков, они должны быть в состоянии удержать инфляцию на уровне около 2%. Тогда ключевая процентная ставка должна стабилизироваться в диапазоне от 3 до 4%, что я считаю основой для здоровой экономической среды», — подчеркивает Тума, который возглавлял Чешский национальный банк в течение 10 лет до конца июня 2010 года.

Медленная реакция

Он также отметил, что многие центральные банки не отреагировали вовремя на рост инфляции. В качестве примера он привел Европейский центральный банк (ЕЦБ).

«То, что сделал ЕЦБ, не поддается пониманию. Я не понимаю, как он мог так долго утверждать, что инфляция вызвана каким-то внешним шоком, который быстро пройдет. Всем было ясно, что это не так, и он должен был быстро отреагировать, повысив ставки. ЕЦБ повысил ставки, но очень поздно», — подчеркнул Тума, который в настоящее время является председателем наблюдательного совета IRQ Funds.



Он отметил, что запоздалая реакция представляет собой важный урок, который следует усвоить центральным банкам. «Несмотря на то, что Чешский национальный банк мог бы отреагировать на рост инфляционного давления еще быстрее, он все равно был одним из первых учреждений, где мы могли наблюдать ужесточение денежно-кредитной политики», — оценил Тума.

Он ожидает постепенного смягчения денежно-кредитной политики в этом году, которое будет зависеть от инфляции и курса кроны. По его словам, инфляция должна снизиться довольно быстро, но традиционная январская переоценка товаров и услуг может стать риском.

«Я не сомневаюсь, что в случае с Чешской Республикой инфляция в начале года упадет до 3%. Она может быть относительно близка к этой отметке, а может быть выше 3%. Это будет ключевым фактором, влияющим на темпы смягчения денежно-кредитной политики Чешского национального банка», — говорит экономист.

Еще один важный аспект, по его словам, заключается в том, что, несмотря на свою независимость, центральный банк страны в значительной степени подвержен влиянию так называемого дифференциала процентных ставок, или разницы в процентных ставках между ЧНБ и Европейским центральным банком.

По мере того как ЧНБ будет быстрее снижать ставки, крона может ослабнуть по отношению к евро, так как разница в процентных ставках между ЧНБ и ЕЦБ сократится. По мнению Тумы, это может привести к снижению мотивации иностранных инвесторов и инвесторов в целом, которые будут менее заинтересованы в чешских активах из-за снижения доходности.

«Таким образом, темпы снижения ставок зависят не только от инфляции внутри страны, но и от того, насколько быстро ЕЦБ также снижает ставки. Поэтому обменный курс кроны будет важным фактором для ЧНБ при оценке того, насколько быстро он сможет снизить ставки», — поясняет Тума.



