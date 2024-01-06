Не стоит ожидать, что недвижимость в Чехии подешевеет в 2024 году

В последнее время рынок недвижимости столкнулся с несколькими проблемами, которые повлияли на его развитие. Во-первых, необычно высокие по нашим меркам процентные ставки в сочетании с рекордной инфляцией. Добавьте к этому давно сложившуюся безумную ситуацию со сложностью и длительностью процесса получения разрешений, и вы получите неприятный коктейль, в котором неопределенность смешивается с ухудшающейся доступностью жилья.

Ипотека по-прежнему не для всех

В прошлом году Чешский национальный банк значительно смягчил правила ипотечного кредитования. В июле он перестал устанавливать верхний предел суммы выплат по долгу, который связан с чистым ежемесячным доходом. Однако это вмешательство не оказало существенного влияния на объем выданных ипотечных кредитов. Начиная с января 2024 года было отменено требование о применении ограничения на максимальную сумму общего долга заявителя по отношению к его годовому доходу (DTI). На мой взгляд, последствия второго решения не должны повлиять на количество и объем выдаваемых ипотечных кредитов.

Однако я ожидаю, что, поскольку к концу года цены на долгосрочные фонды значительно снизились, процентные ставки по длинным или стандартным пятилетним ипотечным кредитам упадут, и весной мы увидим более сильное оживление на рынке ипотечного кредитования, чем в прошлом. В результате количество желающих получить ипотечный кредит может значительно увеличиться.

Из сегодняшней динамики цен на жилье ясно, что цены, особенно на первичном рынке, уже достигли дна. В условиях постепенной стабилизации инфляции и ожидаемого снижения ставок по ипотечным кредитам наблюдаются признаки постепенного восстановления рынка, причем с точки зрения не только объемов продаж, но и цен. Первоначальный шок, связанный с падением спроса, уже прошел, и отложенный спрос постепенно выходит на рынок.

Повышение спроса на новую недвижимость можно наблюдать с начала 2023 года, и есть реальные основания предполагать, что тенденция к росту продолжится не только в 2024-м. Этому будет способствовать уже упомянутое снижение процентных ставок по ипотеке, а также сохраняющееся сильное желание чехов иметь собственный дом. Это в сочетании с недостатком строительства и сложными процессами получения разрешений усилит давление на спрос в долгосрочной перспективе.

Предложение, с другой стороны, будет сокращаться, поскольку некоторые запланированные проекты не выйдут на рынок или выйдут с опозданием. Добавьте к этому тот факт, что значительная часть девелоперских проектов — до трети — была преобразована в арендное жилье. Я считаю, что, особенно в крупных городах, будущее за арендным жильем, которое будет занимать все больше места на рынке.

Какими бы сложными ни были все оценки, я сделаю один прогноз на 2024 год. Исходя из приведенных выше аргументов и фактов, можно с уверенностью сказать, что в 2024 году не стоит ожидать падения цен на жилье. Скорее, цены будут расти умеренными темпами.