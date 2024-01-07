В Чехии самые дешевые ипотечные кредиты за последние 18 месяцев

После того как Чешский национальный банк (ЧНБ) в декабре снизил базовую процентную ставку на четверть процентного пункта, ипотечные кредиты подешевели до самого низкого уровня за последние 18 месяцев. Тем не менее, по данным Swiss Life Hypoindex, ставки по ипотечным кредитам снизились незначительно, до 5,96%.

«Процентные ставки по ипотечным кредитам снижаются медленно даже после того, как ЧНБ снизил базовую ставку в декабре. В первом месяце этого года ставка банковского предложения Swiss Life Hypoindex упала на шесть базисных пунктов. Таким образом, очевидно, что снижение ЧНБ базовой процентной ставки не убедит банки удешевить ипотечные кредиты», — говорит Йиржи Сикора, аналитик по ипотечному кредитованию Swiss Life Select.

На сотни крон дешевле

На конкретном примере среднего кредита на сумму 3,5 миллиона крон в размере до 80% оценочной стоимости недвижимости со сроком погашения 25 лет и средней ставкой предложения 5,96% ежемесячный платеж в январе по сравнению с декабрем снизился на 117 крон, до 22 472 крон.

По сравнению с январем прошлого года снижение уже более ощутимо — более чем на 800 крон. Однако по сравнению с июнем 2022 года, когда средняя ставка предложения составляла 5,71% и в последний раз была ниже отметки в 6%, она все еще выше почти на 550 крон.

Ипотека для молодых людей дешевеет быстрее всего

Ипотека для молодых людей в возрасте до 36 лет, которую банки могут выдать даже при превышении 80% от стоимости заложенного имущества (LTV), отметилась самым значительным снижением процентных ставок.

Снижение ставок по ипотечным кредитам, выданным на сумму до 80% от ипотечной стоимости недвижимости, было более умеренным. Ипотечные кредиты с фиксированной ставкой на один год и 10 лет подешевели до 6,31% и 6%.

Ставки по самым популярным ипотечным кредитам с фиксированным сроком на пять лет снизились до 5,74% и стали самым дешевым вариантом ипотечного кредита на рынке.

Почему ипотечные кредиты дешевеют медленно?

На своем декабрьском заседании Банковский совет ЧНБ принял решение о снижении базовой процентной ставки до 6,75%. Ипотечные банки не отреагировали на снижение ставки двухнедельного репо на четверть процента, и ипотечные кредиты подешевели лишь незначительно.

По мнению Йиржи Сикоры, это может быть реакцией банков на неудовлетворительные параметры компенсации расходов на досрочное погашение кредита.

«С самого начала банки выступали за то, чтобы компенсация составляла до 2% от суммы погашенного кредита, но законодатели решили, что эта величина будет составлять всего 1%. Банки с самого начала говорили о том, что если сумма будет меньше 2%, то им придется создавать большую „подушку безопасности“ для покрытия убытков. И эта подушка создается за счет более высокой процентной ставки, в ущерб всем новым клиентам, даже тем, кто и не думал о досрочном погашении», — говорит Йиржи Сикора, аналитик по ипотечным кредитам в Swiss Life Select.

По его словам, несмотря на это, снижение ставок должно продолжиться. «Можно ожидать, что в ближайшие месяцы процентные ставки по ипотечным кредитам продолжат постепенно снижаться», — добавил Сикора.