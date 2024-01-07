Ипотека за квартиру или аренда — что в месяц обходится дороже?

Однако разница между ипотечными платежами и арендной платой сокращается. По данным ассоциации, в настоящее время средняя разница составляет 7 768 крон, в то время как в 2022 году она составляла около 10 000 крон. Ранее проведенный Академией наук Чешской Республики опрос показал, что большинство чехов в любом случае предпочитают жить в собственном доме. В то же время мало кто может позволить себе его купить.



«Мы считаем, что эта тенденция долгосрочная и что рост арендного жилья продолжится даже после снижения процентных ставок по ипотечным кредитам», — сказал Ян Рафай, член президиума ANB.



По оценкам ассоциации, благодаря этой тенденции в 2030 году около четверти жителей Чешской Республики будут жить в арендованном жилье. Ожидается, что число так называемых институциональных арендодателей, владеющих сотнями или тысячами квартир, будет расти еще быстрее. По словам Зузаны Худобы, владелицы компании BTR Consulting и члена правления ANB, на пражском рынке, например, насчитывается 2 326 арендных квартир в новостройках, находящихся в институциональном управлении. «Наши исследования показывают, что к 2030 году таких профессионально управляемых квартир будет около 10 000, то есть в пять раз больше», — говорит Худоба.



По словам вице-президента ANB Якуба Высоцкого, хотя арендное жилье предлагает большую гибкость, его недостатком может быть то, что оно не создает никакой имущественной ценности, а субарендаторы инвестируют в чужую собственность. Тот факт, что арендатор не может влиять на размер арендной платы, а значит, не имеет фиксированной суммы, которую он должен платить в ближайшие годы, также говорит против арендного жилья.



Институционализированное арендное жилье сегодня включает в себя услуги, которые влияют на конечную стоимость аренды.



Августовские данные BTR Consulting в сравнении с данными консалтинговой компании Deloitte показывают, что средняя стоимость аренды полностью меблированной квартиры в Праге составляет 534 кроны за квадратный метр. Несмотря на то, что в эту стоимость входят также коммунальные услуги, она в среднем почти на 150 крон за квадратный метр выше, чем средняя стоимость аренды обычных квартир. В настоящее время доля вакантных мест в таких жилых комплексах составляет 28%, а три четверти арендаторов — чехи.



По данным опроса, проведенного Институтом социологии Чешской академии наук, в котором приняли участие 2 019 респондентов старше 18 лет, 94% людей не рассматривают съемное жилье как альтернативу, а 92% считают, что лучше потратить свои сбережения на собственное жилье. Две трети молодых людей считают, что жилье стало менее доступным, чем для поколения их родителей. Люди старше 60 лет в основном винят в недоступности жилья государство, в то время как молодое поколение ссылается на рост цен на землю и строительство, а также на спекуляции на рынке.



ANB была основана в 2020 году и объединяет 11 домовладельцев в Чехии, которым принадлежит более 55 000 арендных квартир в стране.