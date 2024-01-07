Строить или не строить? Девелоперы уже сказали «да», но это не будет бесплатно

В последние месяцы строительная отрасль в Чехии переживает резкое охлаждение. Согласно свежим данным Чешского статистического управления, в ноябре строительство зданий сократилось на 7,7 % в годовом исчислении. В 2023 году сократилось количество как завершенных, так и начатых строительств. Чешский национальный банк повышает процентные ставки для борьбы с инфляцией, что привело к росту процентных ставок по ипотечным кредитам.





По словам Владимира Пикоры, главного экономиста Comfort Finance Group, полученные результаты являются четким сигналом того, что чешский рынок недвижимости в прошлом году просто замер.





«Люди не берут ипотечные кредиты или их отпугивают высокие процентные ставки, когда они правильно ожидают, что процентные ставки снизятся в 2024 и 2025 годах. Аналогичная ситуация наблюдается и со стороны предложения. Для последних текущие ставки кажутся низкими. Таким образом, замораживание связано с тем, что нет ни спроса, ни предложения», — комментирует ситуацию на рынке Пикора.





Однако не только покупатели стали уходить с рынка в последние месяцы, но и застройщики, отложив строительство некоторых своих проектов на неопределенный срок.





Девелоперы начинают строить





Однако с началом нового года в стратегии многих застройщиков, похоже, появился проблеск надежды на то, что в этом году на рынке наступит хотя бы небольшая оттепель. Только в Праге строительные компании готовятся начать строительство нескольких тысяч новых квартир.





«У нас большие планы на этот год. Мы ожидаем дальнейшего значительного роста продаж, поэтому планируем увеличить объем строительства почти в три раза», — рассказал SZ Byznys Ондржей Штястны, главный экономист Central Group.





По его словам, в этом году компания должна постепенно начать строительство до 2 700 квартир в одиннадцати районах Праги.





Осторожное возвращение к строительству нового жилья может быть представлено запуском второй фазы проекта Modřanský cukrovar. По данным компании Skanska Residential, реализующей проект, на сумму около миллиарда инвестиций будет построено 126 жилых и шесть нежилых объектов.





По словам Ренаты Вильдомцовой, пресс-секретаря компании, темпы продаж достаточно высоки, учитывая постоянное охлаждение спроса на всем рынке. В настоящее время продано около трети квартир.





«Оживление на рынке новых квартир начинает ощущаться, и мы ожидаем, что темпы роста значительно увеличатся в 2024 году, в основном благодаря ожиданиям снижения процентных ставок и более доступных ипотечных кредитов», — сказала представитель Skanska Residential.





Как и Central Group, Skanska планирует начать строительство следующих фаз уже реализуемых многоэтапных проектов, при этом добавив в план больше проектов, чем в прошлом году, включая совершенно новые участки.





Другие девелоперы также планируют строительство в этом году. Например, компания Finep в этом году начнет строительство большего количества новых домов, чем в 2021 году, когда продажи в целом достигли рекордных показателей по всем направлениям.





Однако из-за дороговизны финансирования нового жилья, по его словам, в отличие от предыдущих лет, клиенты будут все чаще искать альтернативы традиционному жилью.





«До повышения процентных ставок, то есть в 2021 году, преобладали продажи в частную собственность. В этом году мы ожидаем сбалансированного сочетания между частной собственностью, кооперативами и фондами арендного жилья», — добавил глава компании.





По мнению Петра Палички, управляющего директора по Чешской Республике компании Penta Real Estate, которая в настоящее время завершает строительство новых жилых проектов в четырех районах Праги, предложение на всем рынке должно вырасти.





«Мы ожидаем, что предложение нового жилья немного вырастет, что будет сопровождаться снижением уровня инфляции и ипотечных ставок, которые, по общему мнению рынка, должны опуститься ниже 5%», — сказал он.





Дорогое строительство





Однако, по словам Ондржея Штястного, главного аналитика компании Central Group, с точки зрения застройщиков большой вопрос по-прежнему стоит в связи с высокими ценами на строительные работы и материалы.





Если цены на строительные материалы не снизятся в течение этого года, высокие затраты на рынке, где еще не произошло значительного снижения ипотечных ставок, могут и дальше препятствовать строительству некоторых проектов.





Однако спрос останется для девелоперов самым важным фактором при решении вопроса о том, строить или не строить. Если интерес к приобретению жилья продолжит расти, более дорогие затраты на строительство не станут проблемой для компании. Если желающих будет больше, то их можно будет отразить в цене покупки квартир.





Цена будет расти





«Согласно нашим анализам, усиление спроса приведет к тому, что цены на квартиры снова вырастут. Поэтому у тех, кто думает о покупке квартиры, сейчас самые благоприятные условия», — говорит Мартина Калушова, представитель компании Trigema.





По мнению Ондржея Штястного из Central Group, в ближайшие годы темпы роста числа новых квартир в Праге могут составить около 5% в год.





«С возвращением отложенного спроса значительно сократятся и различные маркетинговые бонусы и акции по стимулированию продаж», — добавляет главный аналитик Central Group. Он имеет в виду различные скидки, которые застройщики использовали, чтобы привлечь покупателей жилья. Например, они предлагали бесплатные удобства или другие бонусы. Однако в случае повышения интереса им больше не придется пытаться заманить потенциальных покупателей таким образом.





Ян Веймелек, экономист Komerční banka, также считает, что ситуация в чешском секторе строительства недвижимости улучшится.





«Благодаря восстановлению экономической активности, инвестиций и постепенному снижению процентных ставок в январе, мы ожидаем, что в этом году строительное производство вернется к реальному росту», — сказал экономист.