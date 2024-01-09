В 2024 году налог на недвижимость в Чехии увеличится почти вдвое

В рамках так называемого пакета консолидации, который с января изменил десятки законов, с 2024 года в среднем на 80% увеличен налог на недвижимость. По оценкам Министерства финансов, это позволит муниципалитетам дополнительно собрать около 10 миллиардов крон.

«Налоговое бремя на сегмент недвижимости в Чешской Республике уже давно незначительно, что еще раз подчеркивает отмена налога на приобретение недвижимости в 2020 году», — говорится в заявлении Министерства финансов.

Доля налога на недвижимость в общем объеме ВВП в 2021 году составила 0,2%, что позволило Чехии занять 35-е место среди 36 стран ОЭСР.

По словам Петра Коубовского, налогового консультанта компании Rődl & Partner и руководителя секции налога на недвижимость Палаты налоговых консультантов Чешской Республики, общая нагрузка на налогоплательщика может быть еще выше из-за так называемых местных коэффициентов, которые муниципалитеты могут регулировать своим указом в пределах от 1,1 до 5,0.

«Теоретически налог на недвижимость может увеличиться в 10 раз, но это крайняя возможность, и я не ожидаю, что муниципалитеты прибегнут к ней в большей степени», — говорит Петр Коубовский.

«Однако даже минимальное повышение будет почти двойным. Например, владелец квартиры площадью 60 квадратных метров в Праге, который раньше платил налог в размере около 1 600 крон, теперь будет платить более 3 000 крон. Насколько вырастет налог, будут определять местные коэффициенты муниципалитетов», — сказал он.

Города повысили налог на недвижимость

В этом году ряд городов и муниципалитетов согласились повысить налог на недвижимость за счет местного коэффициента.

Примером может служить Писек, где администрация с января этого года увеличила налоговый коэффициент с 1 до 1,4. Повышение налога принесет городу 16 миллионов крон в год, что компенсирует сокращение налоговых поступлений, сказала SZ Byznys пресс-секретарь города Петра Мештанова.

В Йиглаве также повысили налог на недвижимость с января 2024 года, с первого уровня до 1,5, и унифицировали базовый коэффициент, который ранее применялся только в центре города. «Мы осознаем, что разные районы имеют разный доступ к общественным услугам», — сказал заместитель мэра Йиржи Покорны. По его словам, стоимость услуг в периферийных районах также намного выше, чем в центре. По данным мэрии, речь идет об общественном транспорте, дорожном хозяйстве и зеленых насаждениях.

Администрация города Хеб повысила коэффициент налога на недвижимость в местах расположения индустриальных парков.

«Налог действует с этого года, и можно сказать, что основным показателем этого повышения является текущая экономическая ситуация в государстве и необходимость увеличения поступлений в городскую казну. Мы ожидаем, что увеличение доходов составит от 6 до 8 миллионов крон», — сказала Симона Липтакова, пресс-секретарь мэрии.

По ее словам, дебаты о дальнейшем повышении налога на недвижимость будут открыты в следующем году. Одним из вариантов может стать включение других населенных пунктов города.

Помимо повышения самой ставки налога, правительство согласовало и другие корректировки. Новой функцией, которая до сих пор не была введена в налог на недвижимость, станет автоматическая индексация на уровень инфляции. Однако коэффициент, введенный в этом году, отразится на кошельках владельцев недвижимости не раньше следующего года.

Цель механизма — обеспечить муниципалитеты и города доходами, которые не будут снижаться в реальном выражении из-за инфляции. Исключением из инфляционного повышения налога является сельскохозяйственная земля, где размер сбора рассчитывается в соответствии с ее оценкой.

Помимо коэффициента инфляции, правительство также скорректировало определение земли под застройку и площадей с твердым покрытием, обложило налогом гаражи и рекреационные здания, сократило поддержку строительных сбережений и отменило налоговые льготы для так называемых управленческих квартир.

Кто должен платить налог на недвижимость?

Налог на имущество распространяется на всех владельцев земли, жилых и нежилых помещений и других зданий.

Налогоплательщиком также является пользователь (то есть даже арендатор) земли, если владелец земли неизвестен.

Те, кто приобрел или продал недвижимость в прошлом году или произвел перепланировку, в результате которой изменилась площадь застройки, обязаны уведомить об этом налогового администратора не позднее 31 января.

Как платить налог на недвижимость?

Каждый год налогоплательщик получает от налоговой инспекции требование об уплате налога. Оплату можно произвести банковским переводом, почтовым переводом, наличными в налоговой инспекции или в кассе Чешского национального банка. Также возможна оплата через SIPO.

В какой срок необходимо оплатить налог на недвижимость?

Налог за текущий год должен быть уплачен до конца мая 2024 года. Исключение составляют случаи, когда сумма налогового обязательства превышает 5 000 чешских крон. Этот платеж можно разбить на две части: первая должна быть уплачена до конца мая, вторая — до конца ноября.

Налог на недвижимость и его коэффициент

Налог на недвижимость может выглядеть по-разному в конкретных цифрах. На ежегодный расчет влияют размер и тип недвижимости, а также место, где она расположена.

Общая сумма налога определяется двумя коэффициентами. Первый зависит от размера города или населенного пункта, в котором находится недвижимость.

Второй, так называемый местный коэффициент, определяется отдельными мэриями. Чем выше коэффициент, тем выше итоговый годовой сбор.