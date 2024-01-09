Комментарий: чешские застройщики угрожают, но строят

Застройщики сократят строительство нового жилья — такими были заголовки СМИ в октябре 2022 года. Девелоперы сократят строительство жилья на треть, предсказал босс одного из застройщиков в феврале 2023 года. «Не строят, вообще нигде не строят», — сетовал в июле журнал Forbes, скептически оценивая состояние жилищного строительства в Праге.





Действительно, в прошлом году не было недостатка в новостях о том, что в Чехии, и особенно в Праге, которая доминирует в строительстве новых квартир, практически ничего не строится, потому что это невыгодно застройщикам. Что же оказалось на самом деле?





Как обычно, все немного иначе. Чешское статистическое управление только что опубликовало данные о начале и завершении строительства жилья за первые 11 месяцев прошлого года. Согласно им, за этот период в Праге было начато строительство 3608 квартир в новых многоквартирных домах. Это на две сотни больше, чем среднее многолетнее количество начатых строительств за первые одиннадцать месяцев с 2006 по 2022 год.





Аналогичная картина наблюдается и с завершением строительства. В только что закончившемся году в столице было построено 4 562 жилых дома. Это почти на восемьсот квартир больше, чем средний долгосрочный показатель. Так что застройщики не сбавили обороты. Ни в малейшей степени.





Да, это взгляд в зеркало заднего вида. Если мы посмотрим на количество квартир, завершенных в 2023 г., то это строительство, начатое где-то во второй половине 2020 или 2021 г. Количество начатых квартир, учитывая, что срок действия разрешения на строительство составляет два года, также частично основано на проектах, которые были разрешены более длительное время назад. Таким образом, ожидает ли нас в этом году неоднократно объявленный обвал жилищного строительства?





Я так не думаю. В период с 2018 по 2022 год разрешения на строительство жилья в Праге стабильно выдавались в количестве от 1500 до 1700. За первые 11 месяцев 2023 года было выдано 1 348 разрешений (было время, а именно с 2006 по 2009 год, когда разрешений выдавалось в среднем более 5 300 в год. Но это было связано с тем, что более мелкие многоквартирные дома, то есть с меньшим количеством единиц, имели больше шансов получить разрешение).





Если вы получили разрешение, которого ждали несколько лет и которое действительно в течение двух лет, то отказ от строительства повлечет за собой немалые расходы. Такой шаг обычно не в интересах даже самых ярых сторонников малоэтажной застройки. Другими словами, если застройщик может наконец начать строительство, он, скорее всего, начнет его. Невзирая на слова и процентные ставки.





Поэтому, когда вы в очередной раз читаете о том, что новых квартир будет мало, а значит, они обязательно подорожают, и слышите о застройщиках, которые точно ничего не будут строить, попробуйте спросить «cui bono». И загляните на сайт Чешского статистического управления.