Сколько стоит снимать квартиру в Праге и других городах Чехии

Таблица данных 1+1 1+кк 2+1 2+кк 3+1 3+кк Прага 14 609 14 179 20 303 20 307 24 837 28 831 Брно 11 825 11 878 16 436 16 075 18 761 22 301 Острава 7 750 7 960 10 271 11 306 12 458 18 593 Пльзень 9 514 8 903 12 084 12 642 14 958 17 097 Оломоуц 10 199 10 471 12 494 13 669 14 805 16 829

Город 1+1 1+kk 2+1 2+kk 3+1 3+kk Прага -125 (-1%) 452 (3%) 545 (3%) 1490 (8%) 340 (1%) 395 (1%) Брно 238 (2%) 373 (3%) 1063 (7%) 583 (4%) 1039 (6%) 1877 (9%) Острава 175 (2%) 1083 (16%) 541 (6%) 620 (6%) 596 (5%) 1843 (11%) Пльзень 260 (3%) 120 (1%) 365 (3%) 455 (4%) 1680 (13%) 2450 (17%) Оломоуц 1260 (14%) 617 (6%) 778 (7%) 159 (1%) -1115 (-7%) -1367 (-8%)

1+1 1+kk 2+1 2+kk 3+1 3+kk Прага -57 (0%) -138 (-1%) 1361 (7%) 1158 (6%) -987 (-4%) 746 (3%) Брно -299 (-2%) 137 (1%) 441 (3%) 83 (1%) -618 (-3%) 1494 (7%) Острава 37 (0%) 376 (5%) 31 (0%) -1833 (-14%) -312 (-2%) 990 (6%) Пльзень -209 (-2%) -219 (-2%) -155 (-1%) 397 (3%) 1003 (7%) 3077 (22%) Оломоуц 814 (9%) 751 (8%) -64 (-1%) 56 (0%) 596 (4%) 293 (2%)

В большинстве случаев цены на аренду выросли на 1–6% в годовом исчислении. Однако в некоторых случаях цены на квартиры в некоторых региональных городах превзошли средний показатель. «Анализ показал, что в Праге рост составил от 1 до 8%. В абсолютном выражении речь идет о росте цен от 340 до 1 490 крон. От среднего показателя отличается 8-процентный рост цен на квартиры с планировкой 2+kk, который объясняется значительной популярностью этой планировки. Я не считаю рост цен на аренду, который в прошлом году в основном исчислялся сотнями крон, чем-то кардинальным», — говорит Михал Хрбаты, исполнительный директор UlovDomov.cz.В настоящее время за аренду двухкомнатной квартиры в столице приходится платить 20 300 крон. В начале осени эта сумма составляла 19 150 крон. Однокомнатная квартира обходится примерно в 14 500 крон, а трехкомнатная — от 25 000 до 29 000 крон. Согласно анализу, в период между третьим и четвертым кварталом цена на некоторые планировки даже снизилась. В частности, на планировку 3+1 на 4% и на планировку 1+kk на 1%.Согласно анализу, в Брно наблюдалась схожая динамика. По сравнению с прошлым годом арендная плата выросла на 2–9%, а цены упали на планировки 1+1 и 3+1. В Остраве квартиру 2+kk можно снять примерно за 11 300 крон. Остравские квартиры в выборке также дорожали в годовом исчислении, но в квартальном исчислении стоимость аренды оставалась довольно стабильной.По данным анализа, разница при сравнении ежемесячных арендных платежей с ипотечными платежами при текущих ставках и ценах за квадратный метр такая же, как и в начале осени. Стоимость квадратного метра квартиры в Праге после реконструкции и в хорошем состоянии составляет около 122 000 крон, говорится в обзоре. Платеж по ипотеке в размере 90% от 30-летней ипотеки при средней процентной ставке 6,25% в год составил бы около 40 500 крон за квартиру площадью 60 кв. м. Арендная плата осенью была в два раза ниже, чем выплата ипотечного кредита за квартиру. Данные Swiss Life Hypoindex показывают, что средняя ставка по ипотеке в начале января снизилась до 5,96 с 6,02% в декабре.«Совокупность обстоятельств, когда ипотечные кредиты не дешевели в течение прошлого года, а, например, старые квартиры уже немного подорожали, привела к увеличению ежемесячного платежа на десятки крон для небольших кредитов. В случае более крупных ипотек, превышающих 5 млн крон, произошло увеличение на сотни крон, что практически совпало с динамикой цен на аренду, и индекс остался на том же уровне, что и в начале осени», — добавил Хрбаты.Индекс UlovDomov.cz не учитывает первоначальную стоимость кредита и тот факт, что проживание в арендованном жилье не подразумевает вложения денег в собственную недвижимость. Согласно индексу, стоимость владения и аренды жилья в Остраве в настоящее время наиболее близка.UlovDomov.cz управляет рекламным порталом, ориентированным на аренду жилья. В настоящее время он управляет 2 800 объектами недвижимости на сумму более 18 млрд чешских крон для частных владельцев. Сервер входит в группу Miton наряду с такими проектами, как Glami, Bonami, Twisto и Qerko.