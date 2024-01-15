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Сколько стоит снимать квартиру в Праге и других городах Чехии
15 января 2024
16:00
2897
В четвертом квартале прошлого года средняя арендная плата в Чехии составила 16 576 крон, что на 4% меньше по сравнению с предыдущим кварталом и годом. Однако изменения в арендной плате зависят от планировки и местоположения квартир. Традиционно самая высокая арендная плата была в Праге. Об этом говорится в анализе портала UlovDomov.cz. В 2022 году цены на аренду были ниже, и их рост был обусловлен снижением предложения жилья от собственников.
Цены на аренду жилья в крупных городах в 4-м квартале 2023 года (в чешских кронах):
Сравнение арендной платы в 4-м квартале 2023 года и 4-м квартале 2022 года (в чешских кронах) в годовом исчислении: Таблица данных
Сравнение арендной платы в 4-м квартале 2023 года с 3-м кварталом 2023 года (в чешских кронах):
В большинстве случаев цены на аренду выросли на 1–6% в годовом исчислении. Однако в некоторых случаях цены на квартиры в некоторых региональных городах превзошли средний показатель. «Анализ показал, что в Праге рост составил от 1 до 8%. В абсолютном выражении речь идет о росте цен от 340 до 1 490 крон. От среднего показателя отличается 8-процентный рост цен на квартиры с планировкой 2+kk, который объясняется значительной популярностью этой планировки. Я не считаю рост цен на аренду, который в прошлом году в основном исчислялся сотнями крон, чем-то кардинальным», — говорит Михал Хрбаты, исполнительный директор UlovDomov.cz.
В настоящее время за аренду двухкомнатной квартиры в столице приходится платить 20 300 крон. В начале осени эта сумма составляла 19 150 крон. Однокомнатная квартира обходится примерно в 14 500 крон, а трехкомнатная — от 25 000 до 29 000 крон. Согласно анализу, в период между третьим и четвертым кварталом цена на некоторые планировки даже снизилась. В частности, на планировку 3+1 на 4% и на планировку 1+kk на 1%.
Согласно анализу, в Брно наблюдалась схожая динамика. По сравнению с прошлым годом арендная плата выросла на 2–9%, а цены упали на планировки 1+1 и 3+1. В Остраве квартиру 2+kk можно снять примерно за 11 300 крон. Остравские квартиры в выборке также дорожали в годовом исчислении, но в квартальном исчислении стоимость аренды оставалась довольно стабильной.
По данным анализа, разница при сравнении ежемесячных арендных платежей с ипотечными платежами при текущих ставках и ценах за квадратный метр такая же, как и в начале осени. Стоимость квадратного метра квартиры в Праге после реконструкции и в хорошем состоянии составляет около 122 000 крон, говорится в обзоре. Платеж по ипотеке в размере 90% от 30-летней ипотеки при средней процентной ставке 6,25% в год составил бы около 40 500 крон за квартиру площадью 60 кв. м. Арендная плата осенью была в два раза ниже, чем выплата ипотечного кредита за квартиру. Данные Swiss Life Hypoindex показывают, что средняя ставка по ипотеке в начале января снизилась до 5,96 с 6,02% в декабре.
«Совокупность обстоятельств, когда ипотечные кредиты не дешевели в течение прошлого года, а, например, старые квартиры уже немного подорожали, привела к увеличению ежемесячного платежа на десятки крон для небольших кредитов. В случае более крупных ипотек, превышающих 5 млн крон, произошло увеличение на сотни крон, что практически совпало с динамикой цен на аренду, и индекс остался на том же уровне, что и в начале осени», — добавил Хрбаты.
Индекс UlovDomov.cz не учитывает первоначальную стоимость кредита и тот факт, что проживание в арендованном жилье не подразумевает вложения денег в собственную недвижимость. Согласно индексу, стоимость владения и аренды жилья в Остраве в настоящее время наиболее близка.
UlovDomov.cz управляет рекламным порталом, ориентированным на аренду жилья. В настоящее время он управляет 2 800 объектами недвижимости на сумму более 18 млрд чешских крон для частных владельцев. Сервер входит в группу Miton наряду с такими проектами, как Glami, Bonami, Twisto и Qerko.
|1+1
|1+кк
|2+1
|2+кк
|3+1
|3+кк
|Прага
|14 609
|14 179
|20 303
|20 307
|24 837
|28 831
|Брно
|11 825
|11 878
|16 436
|16 075
|18 761
|22 301
|Острава
|7 750
|7 960
|10 271
|11 306
|12 458
|18 593
|Пльзень
|9 514
|8 903
|12 084
|12 642
|14 958
|17 097
|Оломоуц
|10 199
|10 471
|12 494
|13 669
|14 805
|16 829
|Город
|1+1
|1+kk
|2+1
|2+kk
|3+1
|3+kk
|Прага
|-125 (-1%)
|452 (3%)
|545 (3%)
|1490 (8%)
|340 (1%)
|395 (1%)
|Брно
|238 (2%)
|373 (3%)
|1063 (7%)
|583 (4%)
|1039 (6%)
|1877 (9%)
|Острава
|175 (2%)
|1083 (16%)
|541 (6%)
|620 (6%)
|596 (5%)
|1843 (11%)
|Пльзень
|260 (3%)
|120 (1%)
|365 (3%)
|455 (4%)
|1680 (13%)
|2450 (17%)
|Оломоуц
|1260 (14%)
|617 (6%)
|778 (7%)
|159 (1%)
|-1115 (-7%)
|-1367 (-8%)
|1+1
|1+kk
|2+1
|2+kk
|3+1
|3+kk
|Прага
|-57 (0%)
|-138 (-1%)
|1361 (7%)
|1158 (6%)
|-987 (-4%)
|746 (3%)
|Брно
|-299 (-2%)
|137 (1%)
|441 (3%)
|83 (1%)
|-618 (-3%)
|1494 (7%)
|Острава
|37 (0%)
|376 (5%)
|31 (0%)
|-1833 (-14%)
|-312 (-2%)
|990 (6%)
|Пльзень
|-209 (-2%)
|-219 (-2%)
|-155 (-1%)
|397 (3%)
|1003 (7%)
|3077 (22%)
|Оломоуц
|814 (9%)
|751 (8%)
|-64 (-1%)
|56 (0%)
|596 (4%)
|293 (2%)
В настоящее время за аренду двухкомнатной квартиры в столице приходится платить 20 300 крон. В начале осени эта сумма составляла 19 150 крон. Однокомнатная квартира обходится примерно в 14 500 крон, а трехкомнатная — от 25 000 до 29 000 крон. Согласно анализу, в период между третьим и четвертым кварталом цена на некоторые планировки даже снизилась. В частности, на планировку 3+1 на 4% и на планировку 1+kk на 1%.
Согласно анализу, в Брно наблюдалась схожая динамика. По сравнению с прошлым годом арендная плата выросла на 2–9%, а цены упали на планировки 1+1 и 3+1. В Остраве квартиру 2+kk можно снять примерно за 11 300 крон. Остравские квартиры в выборке также дорожали в годовом исчислении, но в квартальном исчислении стоимость аренды оставалась довольно стабильной.
По данным анализа, разница при сравнении ежемесячных арендных платежей с ипотечными платежами при текущих ставках и ценах за квадратный метр такая же, как и в начале осени. Стоимость квадратного метра квартиры в Праге после реконструкции и в хорошем состоянии составляет около 122 000 крон, говорится в обзоре. Платеж по ипотеке в размере 90% от 30-летней ипотеки при средней процентной ставке 6,25% в год составил бы около 40 500 крон за квартиру площадью 60 кв. м. Арендная плата осенью была в два раза ниже, чем выплата ипотечного кредита за квартиру. Данные Swiss Life Hypoindex показывают, что средняя ставка по ипотеке в начале января снизилась до 5,96 с 6,02% в декабре.
«Совокупность обстоятельств, когда ипотечные кредиты не дешевели в течение прошлого года, а, например, старые квартиры уже немного подорожали, привела к увеличению ежемесячного платежа на десятки крон для небольших кредитов. В случае более крупных ипотек, превышающих 5 млн крон, произошло увеличение на сотни крон, что практически совпало с динамикой цен на аренду, и индекс остался на том же уровне, что и в начале осени», — добавил Хрбаты.
Индекс UlovDomov.cz не учитывает первоначальную стоимость кредита и тот факт, что проживание в арендованном жилье не подразумевает вложения денег в собственную недвижимость. Согласно индексу, стоимость владения и аренды жилья в Остраве в настоящее время наиболее близка.
UlovDomov.cz управляет рекламным порталом, ориентированным на аренду жилья. В настоящее время он управляет 2 800 объектами недвижимости на сумму более 18 млрд чешских крон для частных владельцев. Сервер входит в группу Miton наряду с такими проектами, как Glami, Bonami, Twisto и Qerko.
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- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
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