Результаты аудита потраченных на поддержку жилья миллиардов не впечатлили

NKÚ провело аудит средств, потраченных Министерством регионального развития и Государственным фондом поддержки инвестиций (SFPI). В период с 2016 по 2021 год эти два учреждения потратили на поддержку жилищного строительства в общей сложности 13,9 млрд крон и поддержали более 4 500 проектов. Министерство называет аудиторский отчет NKÚ нелестным резюме для движения ANO.



В проверяемые годы министерство возглавляли Карла Шлехтова и Клара Досталова. «Аудиторский отчет NKÚ подтвердил нашу оценку практически отсутствующей жилищной политики предыдущего правительства. Это весьма нелестный показатель для партии ANO, которая сначала выбросила закон о социальном жилье на ветер, заявив, что он не нужен. Затем оно заменило его инвестиционными программами, но муниципалитеты не были заинтересованы в них из-за неправильно поставленных условий», — говорится в ответе вице-премьера и министра регионального развития Ивана Бартоша.



Аудиторы указывают на отсутствие системного решения вопроса жилищной поддержки, включая ее правовое регулирование с 2016 года. Среди прочего, программы субсидирования и кредитования Министерства регионального развития и SFPI направлены на инвестиционную поддержку приобретения социального и арендного жилья. В опубликованном сегодня отчете NKÚ отмечает, что если в период с 2016 по 2022 год в Чехии было построено 234 538 квартир, то к концу 2021 года при поддержке министерства было построено в общей сложности 1 894 социальные квартиры для людей с затрудненным доступом к жилью. Программа грантов и займов SFPI «Строительство для муниципалитетов», направленная на строительство социального и доступного жилья, должна была обеспечить и улучшить жилье как минимум для 2 375 семей, однако к концу 2022 года, по данным аудиторов, было построено только 226 таких квартир. «За этот период прогнозируемый показатель был выполнен лишь на 9,52%, что непропорционально мало», — заявили в NKÚ.



В ответ нынешнее руководство Министерства регионального развития заявило, что в прошлом году при новом руководстве SFPI успешно заменила неэффективные программы «Арендные квартиры» и «Строительство для муниципалитетов». В этом году оно также начнет давать практические советы муниципалитетам по подготовке проектов жилищного строительства. Системное решение проблемы нехватки жилья и его финансирования для местных органов власти должен принести законопроект о поддержке жилищного строительства, который Министерство регионального развития и Министерство труда и социальных дел подготовили совместно. Ожидается, что проект будет рассмотрен Палатой депутатов в этом году. «Это закон, который может существенно изменить жилищную политику в Чешской Республике. И мы ждали его почти 30 лет. Вместе со всей широкой реформой „Жилье для жизни“ он является для меня самым ожидаемым», — отметил Бартош.



Аудит также показал, что министерство не располагало достаточной информацией о количестве целевых групп, размере и качестве жилищного фонда, особенно используемого для социального жилья. «Ни Министерство регионального развития, ни SFPI не имеют представления о фактической заселенности социального и арендного жилья», — заявили аудиторы. По словам Бартоша, министерство формирует команду опытных аналитиков. «В конце года мы опубликовали исследование по муниципальному жилому фонду, а также по квартирам, долгое время не занимаемым», — добавил министр.