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Результаты аудита потраченных на поддержку жилья миллиардов не впечатлили
15 января 2024
22:00
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Государство тратит миллиарды на поддержку жилищного строительства, но на рынок жилья это оказывает лишь незначительное влияние. Таков результат аудита, проведенного Высшим контрольным управлением (NKÚ). По данным аудита, основные проблемы жилищной политики, особенно доступность и качество жилищного фонда, сохраняются уже долгое время.
NKÚ провело аудит средств, потраченных Министерством регионального развития и Государственным фондом поддержки инвестиций (SFPI). В период с 2016 по 2021 год эти два учреждения потратили на поддержку жилищного строительства в общей сложности 13,9 млрд крон и поддержали более 4 500 проектов. Министерство называет аудиторский отчет NKÚ нелестным резюме для движения ANO.
В проверяемые годы министерство возглавляли Карла Шлехтова и Клара Досталова. «Аудиторский отчет NKÚ подтвердил нашу оценку практически отсутствующей жилищной политики предыдущего правительства. Это весьма нелестный показатель для партии ANO, которая сначала выбросила закон о социальном жилье на ветер, заявив, что он не нужен. Затем оно заменило его инвестиционными программами, но муниципалитеты не были заинтересованы в них из-за неправильно поставленных условий», — говорится в ответе вице-премьера и министра регионального развития Ивана Бартоша.
Аудиторы указывают на отсутствие системного решения вопроса жилищной поддержки, включая ее правовое регулирование с 2016 года. Среди прочего, программы субсидирования и кредитования Министерства регионального развития и SFPI направлены на инвестиционную поддержку приобретения социального и арендного жилья. В опубликованном сегодня отчете NKÚ отмечает, что если в период с 2016 по 2022 год в Чехии было построено 234 538 квартир, то к концу 2021 года при поддержке министерства было построено в общей сложности 1 894 социальные квартиры для людей с затрудненным доступом к жилью. Программа грантов и займов SFPI «Строительство для муниципалитетов», направленная на строительство социального и доступного жилья, должна была обеспечить и улучшить жилье как минимум для 2 375 семей, однако к концу 2022 года, по данным аудиторов, было построено только 226 таких квартир. «За этот период прогнозируемый показатель был выполнен лишь на 9,52%, что непропорционально мало», — заявили в NKÚ.
В ответ нынешнее руководство Министерства регионального развития заявило, что в прошлом году при новом руководстве SFPI успешно заменила неэффективные программы «Арендные квартиры» и «Строительство для муниципалитетов». В этом году оно также начнет давать практические советы муниципалитетам по подготовке проектов жилищного строительства. Системное решение проблемы нехватки жилья и его финансирования для местных органов власти должен принести законопроект о поддержке жилищного строительства, который Министерство регионального развития и Министерство труда и социальных дел подготовили совместно. Ожидается, что проект будет рассмотрен Палатой депутатов в этом году. «Это закон, который может существенно изменить жилищную политику в Чешской Республике. И мы ждали его почти 30 лет. Вместе со всей широкой реформой „Жилье для жизни“ он является для меня самым ожидаемым», — отметил Бартош.
Аудит также показал, что министерство не располагало достаточной информацией о количестве целевых групп, размере и качестве жилищного фонда, особенно используемого для социального жилья. «Ни Министерство регионального развития, ни SFPI не имеют представления о фактической заселенности социального и арендного жилья», — заявили аудиторы. По словам Бартоша, министерство формирует команду опытных аналитиков. «В конце года мы опубликовали исследование по муниципальному жилому фонду, а также по квартирам, долгое время не занимаемым», — добавил министр.
В проверяемые годы министерство возглавляли Карла Шлехтова и Клара Досталова. «Аудиторский отчет NKÚ подтвердил нашу оценку практически отсутствующей жилищной политики предыдущего правительства. Это весьма нелестный показатель для партии ANO, которая сначала выбросила закон о социальном жилье на ветер, заявив, что он не нужен. Затем оно заменило его инвестиционными программами, но муниципалитеты не были заинтересованы в них из-за неправильно поставленных условий», — говорится в ответе вице-премьера и министра регионального развития Ивана Бартоша.
Аудиторы указывают на отсутствие системного решения вопроса жилищной поддержки, включая ее правовое регулирование с 2016 года. Среди прочего, программы субсидирования и кредитования Министерства регионального развития и SFPI направлены на инвестиционную поддержку приобретения социального и арендного жилья. В опубликованном сегодня отчете NKÚ отмечает, что если в период с 2016 по 2022 год в Чехии было построено 234 538 квартир, то к концу 2021 года при поддержке министерства было построено в общей сложности 1 894 социальные квартиры для людей с затрудненным доступом к жилью. Программа грантов и займов SFPI «Строительство для муниципалитетов», направленная на строительство социального и доступного жилья, должна была обеспечить и улучшить жилье как минимум для 2 375 семей, однако к концу 2022 года, по данным аудиторов, было построено только 226 таких квартир. «За этот период прогнозируемый показатель был выполнен лишь на 9,52%, что непропорционально мало», — заявили в NKÚ.
В ответ нынешнее руководство Министерства регионального развития заявило, что в прошлом году при новом руководстве SFPI успешно заменила неэффективные программы «Арендные квартиры» и «Строительство для муниципалитетов». В этом году оно также начнет давать практические советы муниципалитетам по подготовке проектов жилищного строительства. Системное решение проблемы нехватки жилья и его финансирования для местных органов власти должен принести законопроект о поддержке жилищного строительства, который Министерство регионального развития и Министерство труда и социальных дел подготовили совместно. Ожидается, что проект будет рассмотрен Палатой депутатов в этом году. «Это закон, который может существенно изменить жилищную политику в Чешской Республике. И мы ждали его почти 30 лет. Вместе со всей широкой реформой „Жилье для жизни“ он является для меня самым ожидаемым», — отметил Бартош.
Аудит также показал, что министерство не располагало достаточной информацией о количестве целевых групп, размере и качестве жилищного фонда, особенно используемого для социального жилья. «Ни Министерство регионального развития, ни SFPI не имеют представления о фактической заселенности социального и арендного жилья», — заявили аудиторы. По словам Бартоша, министерство формирует команду опытных аналитиков. «В конце года мы опубликовали исследование по муниципальному жилому фонду, а также по квартирам, долгое время не занимаемым», — добавил министр.
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