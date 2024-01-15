Ипотека станет дешевле. Банки в Чехии ожидают притока клиентов

150 миллиардов крон. Именно столько клиенты чешских банков и строительных обществ взяли в кредит на жилье в прошлом году. По сравнению с предыдущим годом, когда в первой половине года процентные ставки оставались ниже 5% и желающие получить кредит в последний момент стремились воспользоваться относительно дешевым долгом, это снижение примерно на четверть.

По данным Чешской банковской ассоциации, несмотря на значительный спад, который наблюдается уже около 18 месяцев, в последнее время на ипотечном рынке наметились первые признаки оттепели. В качестве примера можно привести декабрь прошлого года, когда жители Чехии взяли на жилье более 15 миллиардов крон.

Объем выданных ипотечных кредитов снизился на 7% по сравнению с предыдущим месяцем, но эксперты говорят, что декабрь традиционно является более слабым месяцем с точки зрения активности на ипотечном рынке.

«С учетом сезонности рынок ипотечного кредитования в декабре в основном не изменился, сохранив более высокую активность последних трех месяцев. Таким образом, ипотечный рынок продолжает немного восстанавливаться, что связано со смягчением правил Чешским национальным банком (ЧНБ), небольшим снижением ставок и отложенным спросом», — заявил Радек Шалша, пресс-секретарь Чешской банковской ассоциации.

По сравнению с декабрем 2022 года, когда ипотечный рынок почти достиг дна, в этом году он вырос на 93%. Однако, несмотря на визуально очень сильный рост в годовом исчислении, объем ипотечных кредитов остается более чем на 50% ниже, чем, например, в декабре 2020 года.

По оценкам банковских экспертов, интерес к жилищным кредитам в этом году должен продолжить тенденцию к постепенному росту.

Интерес к ипотеке будет расти

«В этом году рынок ипотечного кредитования продолжит восстанавливаться, и мы можем ожидать двузначного роста в течение всего года, но он, вероятно, все еще не достигнет уровня до пандемии», — говорит Якуб Сейдлер, главный экономист Чешской банковской ассоциации.

Сами банки также ожидают роста рынка. «2024 год будет связан с падением процентных ставок и восстановлением рынка. Мы ожидаем восстановления рефинансирования ипотеки, особенно для клиентов с процентными ставками около 6%, которые все еще могут воспользоваться преимуществами бесплатных дополнительных выплат», — говорит Марек Рихтер, руководитель отдела ипотечных услуг Air Bank.

Восстановление рынка, как ожидается, будет обусловлено главным образом снижением процентных ставок по ипотеке, которые в декабре прошлого года упали в среднем до 5,65%, что стало самым низким показателем с июля 2022 года.

По словам Мирослава Зетко, заместителя председателя правления Hypoteční banka, в конце этого года процентная ставка банка может опуститься немного ниже отметки в 5% с нынешнего уровня.

При средней сумме ипотечного кредита в 3,37 миллиона крон такое снижение ежемесячного платежа означает уменьшение на несколько тысяч крон.

Однако, по словам Петра Гапека, главного экономиста Moneta Money Bank, то, насколько банки в итоге сделают ипотеку дешевле, зависит от стратегии Чешского национального банка, который в декабре прибегнул к долгожданному снижению базовой процентной ставки.

«Мы можем ожидать, что в этом году ЧНБ продолжит снижать ставки, и ставки по ипотечным кредитам будут снижаться в течение года по мере падения рыночных ставок по более длинным срокам погашения, что приведет к росту спроса на жилищные кредиты», — добавил Гапек.