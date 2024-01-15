Анализ изменений и перспективы развития ипотечного кредитования в Чехии на 2024 год

«Что касается первоначальных ожиданий на начало 2023 года, то реальность оказалась относительно благоприятной, и объем выданных ипотечных кредитов в итоге оказался на верхней границе прогнозов. Это произошло благодаря совокупности факторов — от смягчения правил по доходам со стороны ЧНБ до небольшого снижения цен на недвижимость или незначительного снижения ставок. В этом году рынок ипотечного кредитования продолжит восстанавливаться, и можно ожидать двузначного роста по итогам всего года. Однако он все еще не достигнет уровня, который был до пандемии», — сказал Якуб Сейдлер, главный экономист ассоциации.



Объем выданных ипотечных кредитов в декабре снизился на 7% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 15,1 млрд чешских крон. В годовом исчислении этот показатель вырос на 93%.



Объем фактически выданных новых ипотечных кредитов без рефинансирования в декабре составил 12,7 млрд крон после 13,4 млрд крон в ноябре. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель снизился на 5%. Объем рефинансированных кредитов, то есть выданных внутри страны или в другом учреждении, составил 2,4 млрд чешских крон по сравнению с 2,8 млрд крон месяцем ранее.



«В 2024 году процентные ставки будут снижаться, а рынок восстанавливаться. Тенденция к снижению ставок началась в конце 2023 года. Она обусловлена постепенным снижением стоимости фондов и рыночной конъюнктурой. Я ожидаю восстановления рефинансирования ипотечных кредитов, особенно для клиентов с процентными ставками около 6%. Снижение ставок по ипотечным кредитам также, вероятно, окажет положительное влияние на рынок недвижимости, где ограниченное предложение и повышенный спрос могут повлиять на цены на недвижимость», — отметил Марек Рихтер, руководитель отдела ипотечных услуг Air Bank.



Число новых ипотечных сделок в декабре достигло 3 770, что на одну десятую меньше, чем в предыдущем месяце. В годовом исчислении это на 65% больше. Среднемесячное количество выданных ипотечных кредитов в последнем квартале 2023 года составило около 4 000 в месяц. Это почти вдвое больше, чем за тот же период 2022 года, но, с другой стороны, вдвое меньше, чем в конце 2020 года.



В первой половине 2023 года было выдано на 50% меньше ипотечных кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а во второй половине 2023 года — более чем на 50% больше. По сравнению с предпандемическими 2017–2019 годами объем выданных ипотечных кредитов в 2023 году сократился примерно на треть.



В последние полгода процентные ставки снижались, что стало возможным благодаря постепенному снижению рыночных процентных ставок. Однако, несмотря на эти изменения, ставки по ипотечным кредитам остаются выше среднего уровня за последние два десятилетия, а в 2008 и 2009 годах они также находились на уровне, близком к нынешнему.



Средняя ипотечная ставка в декабре выросла с 3,21 млн крон до 3,37 млн крон, вернувшись к уровню начала 2022 года. Самый высокий показатель был зафиксирован в ноябре 2021 года, когда он составлял 3,46 млн крон.



«Ближе к концу года началось снижение ставок и акционные предложения от банков. Один из банков значительно снизил ставки по рефинансированию и онлайн-ипотеке», — рассказала ČTK Яна Вайсова, специалист компании FinGO. По ее словам, банки готовы к дальнейшему снижению ставок со следующей недели, некоторые уже снизили средние и длинные фиксированные ставки, один банк снизил годовую фиксированную ставку. Видно, что банки уже начали делать ожидаемые конкурентные предложения, добавила она.



Ян Шварцбах, региональный директор 4fin, считает, что тенденция повышения спроса на ипотечные кредиты сохранится и в этом году. Более того, весной банки почти всегда предлагают льготные кредиты, как в виде более низких процентных ставок, так и в виде различных скидок, например, на оценку недвижимости или бесплатное оформление кредита, отметил он.



Средний размер ипотечного кредита в декабре вырос с 3,21 млн крон до 3,37 млн крон, вернувшись к уровню начала 2022 года. Самый высокий показатель был зафиксирован в ноябре 2021 года, когда он составлял 3,46 млн крон.