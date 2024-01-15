Ипотека в евро станет дешевле. В еврозоне процентные ставки снизятся в четыре раза

Инфляция в еврозоне снижается быстрее, чем ожидали аналитики: в октябре она уже была ниже 3%, где и остается с тех пор. В последний раз инфляция была в пределах двухпроцентного порога, приемлемого для ЕЦБ, в августе 2021 года.

Вместе с быстрым спадом инфляционной волны приходят и ожидания столь же быстрого снижения процентных ставок, которые влияют не только на стоимость кредитов и ипотеки, но и на то, сколько сберегатели получают по своим вкладам.

По мнению аналитиков, опрошенных Bloomberg, в этом году инвесторы увидят еще четыре снижения ставок, первое из которых произойдет в июне, и ожидается, что процентные ставки закончат год на уровне 3%. Четырехкратное снижение выглядит как большой скачок, но изначально эксперты прогнозировали шесть шагов и видели ставку в районе 2,5%.

ЕЦБ, скорее всего, будет придерживаться более осторожной стратегии. Сейчас банкиры оценивают, как последнее повышение ставки в сентябре отразилось на экономике и как ожидаемый рост зарплат повлияет на инфляцию.

Только когда они убедятся, что еврозоне не грозит спираль роста цен и заработных плат и что инфляция действительно уверенно движется к 2%, произойдет первое сокращение.

Значительного снижения инфляции не планируется

ЕЦБ проявляет осторожность, центральные банкиры не хотят снова рисковать своей репутацией, как это было, когда рост цен набирал обороты, а из штаб-квартиры ЕЦБ во Франкфурте звучали заявления о том, что это лишь временное явление, которое само собой рассосется.

Представители банка считают, что значительное снижение инфляции не продолжится в 2024 году, отчасти потому, что правительства поддерживают экономику, расходуя средства из бюджетов, что сводит на нет усилия ЕЦБ и вынуждает его оставлять процентные ставки немного выше.

Даже экономисты за пределами ЕЦБ ожидают, что инфляция будет снижаться постепенно, и соглашаются, что достижение уровня в 2% займет время. Тем более что в декабре инфляция подскочила по сравнению с ноябрем.

Согласно прогнозам, базовый уровень инфляции, то есть скорректированный на волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в этом году останется более высоким. В 2025 году он должен быть немного выше целевого показателя ЕЦБ в 2,2%.

Осторожность в США, ЧНБ уже снижает процентные ставки

ФРС США придерживается столь же осторожного подхода. В декабре инфляция в США также подскочила, и центральные банкиры ожидают, что процентные ставки будут повышаться еще долго.

ФРС повышала ставки в 2022 и 2023 годах темпами, которые войдут в учебники по экономике наравне с укрощением инфляции в начале 80-х годов. В настоящее время процентные ставки находятся в диапазоне от 5,25 до 5,50%.

Этот год, напротив, будет отмечен смягчением. Однако ФРС должна найти баланс между стремлением к «мягкому приземлению» к целевому уровню инфляции и болезненной экономической рецессией. На этом пути таится множество рисков, включая предстоящие президентские выборы.

Слова главы центрального банка Джерома Пауэлла, произнесенные в декабре, говорят о том, что если осенью дальнейшее ужесточение ставок еще было в игре, то сейчас такой угрозы быть не должно. Аналитики ожидают, что к концу года процентные ставки в США составят около 4,25%.

Чешский национальный банк, который в то время возглавлял Йиржи Руснок, одним из первых отреагировал на инфляционную волну и начал повышать ставки. После смены правления банка чешская процентная ставка остановилась на отметке в 7%, с которой в декабре началось ее снижение.

Судя по всему, постепенное снижение продолжится и в этом году. «Согласно текущему отчету ЧНБ о денежно-кредитной политике на осень 2023 года, базовая процентная ставка в Чехии должна снижаться в течение всего года. В декабре 2024 года она может составить около 3,5%», — говорит главный экономист BHS Штепан Кржечек о развитии событий в стране.