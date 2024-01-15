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Снова открыт спор об арендной плате за землю под российскими зданиями
17 января 2024
23:00
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Окружному суду Праги 5 придется повторно рассмотреть иск Министерства иностранных дел Чехии, требующего возврата арендной платы за землю в пражском районе Стодулки, на которой расположен комплекс административных зданий и квартир. Первоначальный вердикт об отказе был отменен Городским апелляционным судом Праги. ČTK получил информацию из судебной базы данных. Здания были построены Советским Союзом по контракту 1980 года, а Россия передала их несколько лет назад компании с анонимным владельцем на Кипре и российским руководителем.
Владелец зданий — компания под названием Simply Service Rent — в последние годы начала выплачивать государству арендную плату, но, по мнению МИД, она недостаточна. Компания продолжает сдавать помещения, включая квартиры. По данным Чешского телевидения, которое ссылается на вердикт окружного суда, собственник недвижимости, дипломатическая служба, принадлежащая Министерству иностранных дел, потребовала задним числом выплатить арендную плату с 2015 года. По данным Дипломатической службы, арендная плата составляет около 16 миллионов чешских крон.
«Иск был отклонен, потому что требование о неосновательном обогащении действительно возникло (...), но оно может быть датировано только 2017 годом. А поскольку, согласно прецедентному праву Верховного суда, неосновательное обогащение уменьшается на 50%, иск полностью исчерпан и присуждать больше нечего», — цитирует решение суда Чешское телевидение.
В мае прошлого года правительство отменило девять постановлений 1970-1980-х годов, согласно которым тогдашнему Советскому Союзу передавались земли в безвозмездное пользование для дипломатических целей. Россия, согласно заявлениям премьер-министра Петра Фиалы и министра иностранных дел Яна Липавского, использует землю не только в дипломатических целях, поэтому нет причин продолжать отдавать ее бесплатно.
Дипломатическая служба подала еще один иск в Пражский городской суд по поводу использования земли. Он касается взыскания неосновательного обогащения за последние три года в размере более 53 миллионов крон.
«Иск был отклонен, потому что требование о неосновательном обогащении действительно возникло (...), но оно может быть датировано только 2017 годом. А поскольку, согласно прецедентному праву Верховного суда, неосновательное обогащение уменьшается на 50%, иск полностью исчерпан и присуждать больше нечего», — цитирует решение суда Чешское телевидение.
В мае прошлого года правительство отменило девять постановлений 1970-1980-х годов, согласно которым тогдашнему Советскому Союзу передавались земли в безвозмездное пользование для дипломатических целей. Россия, согласно заявлениям премьер-министра Петра Фиалы и министра иностранных дел Яна Липавского, использует землю не только в дипломатических целях, поэтому нет причин продолжать отдавать ее бесплатно.
Дипломатическая служба подала еще один иск в Пражский городской суд по поводу использования земли. Он касается взыскания неосновательного обогащения за последние три года в размере более 53 миллионов крон.
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