Надо брать: цены на солнечные панели упали, экономия более 100 000 крон

В качестве примера он привел установку на крыше фотоэлектрической системы мощностью десять киловатт с аккумуляторами. Разница в цене по сравнению с пиком в конце 2022 года составляет почти 20%, то есть почти 100 000 крон.



В настоящее время такая установка стоит около 400 000 крон. При этом государство продолжает предоставлять субсидии, которые могут покрыть до половины этой суммы.



Вышеупомянутая мощность летом легко покроет обычное потребление в доме. Однако зимой одних фотоэлектрических панелей недостаточно для отопления и других нужд.



«Стоимость самих панелей сейчас составляет около 0,11 евро за ватт мощности. Но не исключено, что в этом году их производство в Азии замедлится, и цена может вырасти до 0,13 евро», — предупредил Ян Крчмарж, исполнительный директор Ассоциации солнечной энергетики.



Для панели мощностью 450 ватт это означает оптовую цену около 1 120 крон, с НДС — около 1 360 крон. Однако эти цены недоступны для среднего потребителя. Например, в розничном магазине Eshopelektronika.cz такую панель можно приобрести по цене более 3 000 крон.



Поэтому Крчмарж рекомендует доверить покупку компании. «Конечный пользователь не может получить оптовых цен на панели. Поэтому покупателям следует доверить покупку квалифицированной монтажной компании, которая закупает технику оптом совсем по другим ценам», — добавил он.



Цены, похоже, достигли минимума

По словам директора по солнечной энергетике Andrew Петра Ондржея, цены на панели уже достигли дна. «Согласно прайс-листам некоторых производителей, цены на следующий квартал уже возвращаются на прежний уровень. В Европе в прошлом году были запасы в несколько десятков гигаватт, которые не были установлены. Поэтому цена падала. Однако эти запасы опустошаются», — сказал Ондржей в интервью.



Папеж также предупредил о возможном росте цен. «Ситуация, когда в Европе было большое количество материала, непропорциональное продажам, постепенно заканчивается. Даже учитывая ожидаемое увеличение спроса, мы ожидаем, что в этом году цены снова будут расти», — сказал он.



Тем не менее поставщик Columbus Energy по-прежнему планирует удешевить установку. «Это связано с изменением продуктовой линейки. Так как в домашних хозяйствах обычно устанавливаются установки стоимостью в сотни тысяч крон, снижение стоимости будет отражено в общей сумме в тысячах крон», — сказала исполнительный директор компании Симона Лабудова.



Интерес к фотовольтаике среди домохозяйств и предприятий резко возрос из-за роста цен на электроэнергию после вторжения России в Украину. В прошлом году Ассоциация современной энергетики ожидала, что установленная мощность вырастет на 1 000 мегаватт. Это позволит обеспечить нормальное летнее потребление сотен тысяч домов.



В прошлом году только компания ČEZ подключила более 50 000 фотоэлектрических установок мощностью 605 МВт. Годом ранее она подключила около 21 000 таких установок.