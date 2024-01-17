Квартиры в Чехии снова начнут дорожать после удешевления, считают эксперты

В связи с принятым правительством пакетом мер по укреплению экономики НДС на новостройки был снижен с 15 до 12%. Налог на строительные работы также снизился. Например, разница в НДС для квартиры стоимостью 6 млн крон составляет почти 200 000 крон.

Ряд застройщиков заранее отразил снижение НДС в ценах на квартиры, причем предложения со скидками появились еще в начале года. К этому их вынуждает слабый спрос на новые квартиры, цены на которые в последние годы растут астрономическими темпами не только в Праге. Однако аналитики считают, что тенденция вновь изменится и к концу года даже старые квартиры могут снова начать дорожать.

«Мы уже привели цены в соответствие с новой ставкой в сентябре и не меняли их в январе», — сказал Ондржей Штястны из компании-застройщика Central Group.

Компании Ekospol и Neocity также учли снижение налога в своих прайс-листах. «Средняя цена квартир составляет около 105 000 крон за квадратный метр, что на 45 000 крон за квадратный метр меньше, чем в среднем по Праге», — сказал Евжен Корец, директор компании Ekospol.

За небольшую однокомнатную квартиру люди будут платить 3,3 млн крон. Согласно анализу компании Deloitte, средняя цена новых квартир в Праге в октябре составила 153 000 крон за квадратный метр.

Более выгодные ипотечные кредиты

По данным Sreality.cz, в последнем квартале цены на квартиры в Праге снизились на 1% по сравнению с предыдущим годом, как и в Брно. Однако в других регионах они в основном немного выросли.

«Изменение средней цены предложения в отдельных регионах по сравнению с предыдущим кварталом очень небольшое, в большинстве случаев около 1%, и почти во всех регионах цены скорее повышались», — подтвердила Шарлота Смутна, аналитик Seznam.cz.

Спрос в целом в конце прошлого года явно сыграл более значительную роль, чем налоговые изменения. И он может продолжать расти — отчасти из-за нынешнего снижения цен в некоторых местах, а отчасти потому, что условия получения ипотечного кредита смягчились.

В декабре Чешский национальный банк снизил базовую процентную ставку на четверть процентного пункта, до 6,75%. По данным Hypoindex, в начале января банки выдавали новые ипотечные кредиты в среднем под 5,96%. В декабре этот показатель составлял 6,02%.

«В этом году, по нашему мнению, умеренный рост цен на жилье должен возобновиться. Этому, в частности, будет способствовать повышение доступности ипотечных кредитов», — сказал аналитик Komerční banka Кевин Тран Нгуен. Павел Петерка, экономист компании Roklen, придерживается аналогичного мнения. Он ожидает более значительного увеличения спроса примерно в середине года.

«У тех, кто хочет купить новые квартиры или дома, почти идеальные условия для покупки в начале года», — говорит Ярослав Тон из инвестиционного фонда Salutem.

По мнению экспертов, старые квартиры, вероятно, будут постепенно дорожать, в зависимости от скорости дальнейшего снижения процентных ставок. Энергоэффективность, то есть, например, теплоизоляция, оказывает большее влияние на цены этих квартир, чем раньше.