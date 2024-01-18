Средняя арендная плата в Чехии в конце года немного снизилась

«Осенью в Чехии прекратилась тенденция, которую мы наблюдали почти весь год, когда из-за сохраняющихся высоких процентных ставок вырос интерес к арендному жилью, что привело к росту его цены. Благодаря коррекции роста предыдущих периодов в некоторых местах, снижению инфляции и другим факторам произошел перелом, и цены на аренду жилья в Чехии перестали расти», — сказал Петр Гана, директор отдела недвижимости и строительства компании Deloitte.



Несмотря на небольшое снижение среднего уровня, арендная плата выросла, например, в Праге. В конце прошлого года арендаторы там платили в среднем 395 крон за квадратный метр, что на 1,8% больше, чем в предыдущем квартале. На уровне районов города арендная плата быстрее всего росла в Праге 2 — на 4,1%, до 459 крон за квадратный метр. Далее следуют Прага 10 — на 3,6%, до 371 кроны, Прага 6 — на 2,5%, до 373 крон, и Прага 5 — на 2,4%, до 385 крон. С другой стороны, арендная плата в Праге 7 упала больше всего — на 2,2%, до 393 крон за квадратный метр. В Праге 1 и Праге 9 снижение составило 1,1%, арендодатели требуют 470 и 367 крон соответственно.



После столицы самая высокая арендная плата наблюдается в Брно, где цена упала на 7,4% по сравнению с предыдущим кварталом и составила в среднем 325 крон за квадратный метр. Это также было самое большое квартальное снижение среди всех измеряемых мест. За Брно следует Злин, где люди платят в среднем 267 крон за квадратный метр в месяц. В Среднечешском крае квадратный метр стоит на одну крону дешевле. С другой стороны, самая низкая арендная плата — в Усти-над-Лабем, где квадратный метр обходится в 194 кроны в месяц. После Брно наибольшее падение цен зафиксировано в Градце-Кралове — на 1,6% и Пардубице — на 1,5%. С другой стороны, наибольший рост средней арендной платы в конце прошлого года был отмечен в Йиглаве — на 5,1%. Однако цены также выросли в Карловых Варах и Оломоуце.



Согласно индексу арендной платы Deloitte, самая высокая арендная плата — в новостройках и девелоперских проектах, где средняя цена за квадратный метр по сравнению с третьим кварталом выросла на 2,3%, до 357 крон. За ними следуют кирпичные дома, где цена упала на 1,4% до 292 крон за квадратный метр. На последнем месте находятся панельные дома, средняя цена в этом сегменте в четвертом квартале не изменилась и составила 248 крон за квадратный метр.