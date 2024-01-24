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Темпы роста строительства в Чехии упали сильнее всего среди 16 стран ЕС

Новости 420on
24 января 2024
12:00
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В ноябре прошлого года объем строительства в Чехии сократился на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем, что является самым высоким показателем среди 16 стран — членов ЕС.
В годовом исчислении объем строительства в Чехии упал на 6,5%, что обеспечило ей третье место в рейтинге стран с наибольшим падением. В среднем по ЕС объем строительства упал на 1% в месячном исчислении и на 2,2% в годовом. Это следует из данных, опубликованных Евростатом. По мнению аналитиков, с которыми связалось агентство ČTK, снижение связано с убыточностью нового строительства в Чехии, слабым спросом и медленной выдачей разрешений на строительство.
 
После Чехии наибольшее падение зафиксировано в Германии — на 2,9% и Венгрии — на 2,6%. В сравнении за год Венгрия опередила Чехию с 12,8-процентным падением и Финляндию с 6,9-процентным падением. В среднем по Союзу гражданское строительство, включающее в себя строительство зданий, упало на 1,1% в месячном исчислении и на 2,5% в годовом. Гражданское строительство, включающее в себя строительство дорог, телекоммуникационных и энергетических сетей, упало на 0,2% как в месячном, так и в годовом исчислении.
 
По мнению экономиста банка Creditas Петра Дуфека, несмотря на данные, в долгосрочной перспективе дела в строительном секторе Чехии обстоят не хуже, чем в других странах — членах ЕС. На результаты за месяц может повлиять множество различных факторов, например плохая погода. По данным Чешского статистического управления, в прошлом году в ноябре выпало самое большое количество осадков с 1961 года.
 
По словам Дуфека, по мере охлаждения экономики кредиты в кронах и евро становились все дороже, что привело к циклическому спаду в строительстве. «Если сравнивать с Германией, то ситуация лишь немного лучше. Это касается как месячных и годовых показателей, так и результатов, достигнутых в последний год перед ковидом. Недостаток реального объема производства в Германии и Чехии схож. В то время как в Чехии строительный сектор примерно на 6,6% ниже уровня 2019 года, в Германии разрыв составляет 5,7%», — добавил Дуфек.
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