Застройщики воспользуются ситуацией. В следующем году новые квартиры в Чехии могут подорожать на 10%

В конце прошлого года на пражском рынке новостроек наблюдались задержки в реализации некоторых проектов, вызванные низкими темпами продаж в первой половине года и высокими ценами, особенно на строительные материалы.

В конце прошлого года в столице было свободно 5 500 новых квартир, что на 2% меньше, чем в предыдущем квартале.

По словам представителей крупнейших застройщиков, на текущее состояние предложения новых квартир в Праге также повлияло преобразование некоторых проектов в арендное жилье и сохраняющиеся медленные темпы выдачи разрешений на строительство. По последним данным Чешского статистического управления, до ноября прошлого года в столице было разрешено строительство только 3 608 квартир в многоквартирных домах, что на 12,6% меньше, чем в прошлом году.

«Предложение нового жилья находится на уровне среднего долгосрочного показателя, который является недостаточным. За последний год в продажу поступило меньше квартир, чем раньше. Ввиду сложностей, связанных с новым строительством, предложение не вырастет до заявленных в долгосрочной перспективе 10 000 новых единиц жилья в год, что повлечет за собой дальнейший рост цен, причем не только на первичном рынке», — заявил Марсель Сураль, председатель правления инвестиционной группы Trigema.

Цены остаются стабильными и, как ожидается, будут расти

Что касается цен на новые квартиры, то в конце прошлого года рынок отреагировал на все еще довольно низкий спрос небольшим снижением. Средняя цена продажи по сравнению с предыдущим кварталом немного снизилась — на 2,7%, до 142 511 крон за квадратный метр, что на 6% меньше, чем в прошлом году.

Цена предложения, то есть без учета бонусов клиентов, за квартал немного выросла, на 1,4%, и составила 152 482 кроны за квадратный метр. Здесь снижение по сравнению с предыдущим годом составило менее 2%. Причиной этого являются постоянные маркетинговые стимулы, рекламные бонусы и вводные цены для вновь запущенных проектов, которые также присутствовали в последнем квартале прошлого года для ряда проектов.

«Прошлый год был годом маркетинговых бонусов, которые покупатели могли существенно использовать. В этом году мы уже можем ожидать совершенно другой ситуации. Я ожидаю, что по мере того, как предложение новых квартир на рынке будет постепенно сокращаться, и в то же время благодаря более дешевым и доступным ипотечным кредитам, спрос будет расти, и цены снова начнут расти с весны этого года», — комментирует Душан Куновский, председатель правления Central Group.

По его словам, в следующем году цены на новые квартиры могут вырасти на 10%. «И, конечно же, произойдет значительное сокращение бонусов для клиентов», — добавляет босс компании.

На будущий рост спроса указывает и небольшая оттепель на рынке, наблюдавшаяся в последние месяцы в конце прошлого года. В последний год спрос на новые квартиры в Праге увеличивался каждый квартал, и в четвертом квартале было продано 1 300 единиц жилья.

Всего в прошлом году было продано 4 000 новых квартир, что на 29% больше, чем в прошлом году.

«Оживление на рынке новых квартир стало заметно со второй половины прошлого года. После некоторого периода ожидания клиенты с ипотечными кредитами возвращаются к новым квартирам, чему способствует очевидное смягчение условий ипотеки и снижение ставок», — сказал Петр Михалек, председатель правления Skanska Residential.

По последним данным CBA Hypomonitor, процентная ставка по новым ипотечным кредитам в декабре снизилась до 5,65%, а Чешский национальный банк также подал положительный сигнал к концу года, понизив базовую процентную ставку до 6,75%.

На рост спроса, помимо маркетинговых акций и более привлекательных вводных цен в новых проектах, повлияло также снижение ставки НДС с 15 до 12% на квартиры площадью до 120 кв. м, которое некоторые продавцы отразили в ценах до конца года.

На практике покупатель может сэкономить сотни тысяч крон за счет такой скидки при покупке квартиры.