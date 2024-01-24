Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

«Мы привыкли, что у каждого есть своя квартира. В других странах дело обстоит иначе», — говорит глава чешского строительного холдинга

Новости 420on
25 января 2024
09:00
2290
В прошлом году строительная отрасль Чехии переживала не лучшие времена. И это несмотря на то, что в Чехии сейчас строится больше всего дорог и автомагистралей за последние десятилетия и правительство инвестировало в них 150 млрд крон в прошлом и этом году. С другой стороны, из-за удорожания энергии и материалов, а также повышения процентных ставок по ипотечным кредитам инвестиции в строительство со стороны некоторых городов и муниципалитетов, а также частных застройщиков в так называемом секторе гражданского строительства сократились.
По мнению Мартина Боровки, генерального директора Vinci Construction CS, крупнейшей строительной компании в Чехии и Словакии, в этом году можно ожидать хотя бы небольшого оживления.
 
«Отрасль транспортного строительства находится, можно сказать, на пике своего развития, и мы будем рады, если проинвестиционная политика правительства, а также регионов и городов продолжится. Я ожидаю небольшого оживления в сфере гражданского строительства, потому что цены на ипотеку немного снижаются. Может быть, настроение в обществе немного изменится», — сказал он. По его словам, инвесторы настроены более оптимистично, например, из-за снижения цен на энергоносители. 
 
Однако, по мнению Йиржи Ноузы, главы Союза строительных предпринимателей, худшие результаты прошлого года в строительном секторе объясняются также более высокой сравнительной базой 2022 года, когда дела шли хорошо, а также трудностями производителей стройматериалов.
 
«В прошлом году они сократили производство на 20–30%, так что в целом спад будет», — говорит Ноуза. Он также считает, что нужно нажать на тормоза, особенно среди частных застройщиков. «Восстановление может наступить в третьем или четвертом квартале», — ожидает Ноуза, добавляя, что многое будет зависеть от центрального банка, насколько быстро будут снижаться процентные ставки.
 
Новый закон о строительстве, вступивший в силу в январе этого года после многолетней подготовки, также может поддержать строительную отрасль. Его ключевая часть — создание портала строителя — должна вступить в силу в июле. Предполагается, что это упростит получение разрешений на строительство, а портал застройщика должен оцифровать процедуру строительства.
 
Но Боровка говорит, что в краткосрочной перспективе эффект не будет заметен. «Будет лучше, но, может быть, года через три», — ожидает Боровка в случае с органами, выдающими разрешения на строительство. Что касается портала застройщика, он не верит, что тот действительно заработает в июле.
 
«Это, конечно, немного заблокирует функционирование (всего) нового строительного законодательства, потому что к порталу застройщика уже привязаны различные механизмы. Так что власти будут в замешательстве, потому что не будут знать, что делать. На мой взгляд, сейчас нельзя сказать, что он заработает 1 июля. Может быть, первое января 2025 года — это правильная дата, когда он может начать работать», — ожидает глава Vinci Construction CS. 
 
Если сроки получения разрешений на строительство, которые в нашей стране для крупных проектов составляли около десяти лет, сократятся до ожидаемых четырех лет, это может отразиться на итоговых ценах на квартиры.
 
По словам Боровки, построить квадратный метр в Чехии не дороже, чем в других странах, но именно долгое ожидание разрешений увеличивает цену, а также другие специфические расходы застройщиков, такие как подготовка земли.
 
«Если я посмотрю, например, на Францию, то там застройщик не платит за подготовку земли, за нее платит государство, город или региональное агентство по развитию. А в нашей стране мы привыкли к тому, что застройщик должен платить за все, но при этом он должен выплачивать компенсации городам и муниципалитетам. Всем это нравится. Но что делает застройщик? Он переводит это в цену, добавляет стоимость наших строительных работ, а затем продает», — объясняет Боровка.
 
По его словам, у людей также есть нереалистичное представление о том, что у каждого должна быть своя квартира. Это также необходимо для того, чтобы обеспечить себе пенсию. «В нашем менталитете мы как бы подменили квартиру пенсией. А в Западной Европе дело обстоит иначе, там владение жильем не так распространено, как в Чехии», — говорит Боровка. 
строительство квартиры Чехия покупка недвижимости

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:00
26 ЯНВАРЯ 2024
281
НОВОСТРОЙКИ
В 2023 ГОДУ В ПРАГЕ БЫЛО ПРОДАНО 4 000 НОВЫХ КВАРТИР
07:30
26 ЯНВАРЯ 2024
428
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЧЕШСКИЙ РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ: ДЕСЯТЬ ПРОГНОЗОВ НА 2024 ГОД
19:00
24 ЯНВАРЯ 2024
989
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЗАСТРОЙЩИКИ ВОСПОЛЬЗУЮТСЯ СИТУАЦИЕЙ. В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ЧЕХИИ МОГУТ ПОДОРОЖАТЬ НА 10%
12:00
24 ЯНВАРЯ 2024
514
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ТЕМПЫ РОСТА СТРОИТЕЛЬСТВА В ЧЕХИИ УПАЛИ СИЛЬНЕЕ ВСЕГО СРЕДИ 16 СТРАН ЕС
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
11:00
Долги по кредитам: первое предупреждение о том, что чехи находятся в затруднительном финансовом положении
10:00
Бьярке Ингельс представил архитектурный проект Влтавской филармонии в Праге
09:00
В 2023 году в Праге было продано 4 000 новых квартир
07:30
Чешский рынок недвижимости: десять прогнозов на 2024 год
23:00
Семинар по финансовой грамотности в Праге
22:00
Почему правительство Чехии не должно назначать дату введения евро до выборов
21:30
Поставщиков энергии стали постоянно проверять из-за частого обмана клиентов
21:00
Вице-премьер Чехии снова прокомментировал фото Путина в мешке для трупов
20:00
Виньетки в Чехии подорожали в 2024 году, но есть способ сэкономить
19:00
Опрос: чехи беспокоятся о своем здоровье, но пренебрегают профилактическими осмотрами