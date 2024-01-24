«Мы привыкли, что у каждого есть своя квартира. В других странах дело обстоит иначе», — говорит глава чешского строительного холдинга

По мнению Мартина Боровки, генерального директора Vinci Construction CS, крупнейшей строительной компании в Чехии и Словакии, в этом году можно ожидать хотя бы небольшого оживления.

«Отрасль транспортного строительства находится, можно сказать, на пике своего развития, и мы будем рады, если проинвестиционная политика правительства, а также регионов и городов продолжится. Я ожидаю небольшого оживления в сфере гражданского строительства, потому что цены на ипотеку немного снижаются. Может быть, настроение в обществе немного изменится», — сказал он. По его словам, инвесторы настроены более оптимистично, например, из-за снижения цен на энергоносители.

Однако, по мнению Йиржи Ноузы, главы Союза строительных предпринимателей, худшие результаты прошлого года в строительном секторе объясняются также более высокой сравнительной базой 2022 года, когда дела шли хорошо, а также трудностями производителей стройматериалов.

«В прошлом году они сократили производство на 20–30%, так что в целом спад будет», — говорит Ноуза. Он также считает, что нужно нажать на тормоза, особенно среди частных застройщиков. «Восстановление может наступить в третьем или четвертом квартале», — ожидает Ноуза, добавляя, что многое будет зависеть от центрального банка, насколько быстро будут снижаться процентные ставки.

Новый закон о строительстве, вступивший в силу в январе этого года после многолетней подготовки, также может поддержать строительную отрасль. Его ключевая часть — создание портала строителя — должна вступить в силу в июле. Предполагается, что это упростит получение разрешений на строительство, а портал застройщика должен оцифровать процедуру строительства.

Но Боровка говорит, что в краткосрочной перспективе эффект не будет заметен. «Будет лучше, но, может быть, года через три», — ожидает Боровка в случае с органами, выдающими разрешения на строительство. Что касается портала застройщика, он не верит, что тот действительно заработает в июле.

«Это, конечно, немного заблокирует функционирование (всего) нового строительного законодательства, потому что к порталу застройщика уже привязаны различные механизмы. Так что власти будут в замешательстве, потому что не будут знать, что делать. На мой взгляд, сейчас нельзя сказать, что он заработает 1 июля. Может быть, первое января 2025 года — это правильная дата, когда он может начать работать», — ожидает глава Vinci Construction CS.

Если сроки получения разрешений на строительство, которые в нашей стране для крупных проектов составляли около десяти лет, сократятся до ожидаемых четырех лет, это может отразиться на итоговых ценах на квартиры.

По словам Боровки, построить квадратный метр в Чехии не дороже, чем в других странах, но именно долгое ожидание разрешений увеличивает цену, а также другие специфические расходы застройщиков, такие как подготовка земли.

«Если я посмотрю, например, на Францию, то там застройщик не платит за подготовку земли, за нее платит государство, город или региональное агентство по развитию. А в нашей стране мы привыкли к тому, что застройщик должен платить за все, но при этом он должен выплачивать компенсации городам и муниципалитетам. Всем это нравится. Но что делает застройщик? Он переводит это в цену, добавляет стоимость наших строительных работ, а затем продает», — объясняет Боровка.

По его словам, у людей также есть нереалистичное представление о том, что у каждого должна быть своя квартира. Это также необходимо для того, чтобы обеспечить себе пенсию. «В нашем менталитете мы как бы подменили квартиру пенсией. А в Западной Европе дело обстоит иначе, там владение жильем не так распространено, как в Чехии», — говорит Боровка.