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Чешский рынок недвижимости: десять прогнозов на 2024 год
26 января 2024
07:30
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В последние годы Чехия столкнулась со многими трудностями: пандемией, экономическими проблемами, последствиями несправедливой агрессии против Украины и Израиля. Как эти события будут развиваться в 2024 году и с какими проблемами мы столкнемся, по мнению компании Colliers?
1. Непредсказуемость строительства
Строительство недвижимости в Чехии остается непредсказуемым «видом спорта». Бюрократия, юридические препоны и непоследовательное регулирование создают сложные условия для тех, кто хочет строить. Известный эффект NIMBY — Not In My Backyard — все еще сохраняется, и изменения в законодательстве станут ключом к устранению этих препятствий. Муниципалитеты не поддерживают новое строительство, потому что часто видят в нем только негативные последствия. В настоящее время вступает в силу новый строительный кодекс, но он не слишком учитывает ситуацию с индивидуальным или коммерческим строительством.
2. Сокращение площади офисов и улучшение условий для сотрудников
В условиях нехватки площадей для аренды, роста арендной платы и все более важного ESG арендаторы уделяют особое внимание эффективному использованию пространства. Сокращение площади офисов и создание более благоприятной рабочей среды — ключевые тенденции, поддерживаемые новыми технологиями и практиками, включая искусственный интеллект.
3. Проекты офисов с предварительной арендой
Новые офисные проекты, скорее всего, будут нуждаться в предварительной аренде, поскольку стоимость строительства остается высокой, а финансирование — сложным. Это требует участия на рынке опытных и зарекомендовавших себя девелоперов. На рынке не хватает современных объектов, что увеличивает разрыв между зданиями, отвечающими требованиям ESG, и теми, которые, скорее всего, не будут учитывать грядущие реалии.
4. Устойчивый рост ритейл-парков
Несмотря на проблемы, вызванные пандемией, ритейл-парки остаются устойчивой сферой розничной торговли, открывающей инвестиционные возможности для брендов. Ритейл-парки предлагают широкий выбор магазинов в одном месте, что делает такие комплексы более удобными для покупателей, а также привлекательными для расширения брендов.
5. Расширение магазинов и рост торговых улиц
После пандемических лет экономическая ситуация в Европе улучшается, и бренды сосредотачиваются на улучшении своего положения на рынке, что приведет к новой волне расширения магазинов. Главная торговая улица Праги останется в центре этого расширения благодаря таким проектам, как 100Yards, NR7 и Savarin. Учитывая, что Прага уже перенасыщена торговыми центрами, а крупных проектов не было более десяти лет, нынешнее предпочтение девелоперов сосредоточиться на строительстве многофункциональных комплексов в престижных районах вполне оправдано.
6. Рост рынка аренды
Рынок субаренды в промышленном секторе станет интересной возможностью, особенно для площадей, используемых во время пандемии. Потребуется модернизация и реконструкция производственных и складских помещений. Некоторые части современного промышленного рынка потребуют реконструкции в ближайшее время, и, как и в случае с офисами, арендаторы производственных и складских помещений должны соблюдать принципы ESG.
7. Борьба за удержание промышленных арендаторов
Нехватка свободной земли, высокая арендная плата и дорогая рабочая сила осложняют ситуацию на промышленном рынке. Удержание ключевых арендаторов будет приоритетной задачей, а поскольку срок действия договоров аренды истекает через два года после окончания благополучных лет, переговоры о заключении контрактов давно пора начинать.
8. Дальнейший рост доходности и новое рыночное равновесие
Объем инвестиций снизился во всем регионе, но в Чешской Республике это не так заметно благодаря внутренним инвесторам. Рост доходности недвижимости и сокращение разницы в ценах между покупателями и продавцами помогут рынку обрести новое равновесие. В 2024 году на рынке должно появиться больше интересных сделок, однако заключение сделок будет оставаться сложной задачей.
9. Спрос на качественную недвижимость
Ценовой дисбаланс между покупателями и продавцами сохранится, но во второй половине года ожидается его уменьшение. Рынки аренды оказались устойчивыми, с низким уровнем вакантных площадей и растущей арендной платой. Такие факторы, как нормативные акты, связанные с ESG, заставляют инвесторов быть более осторожными, однако стабилизация цен приведет к появлению новых возможностей на рынке.
10. Рост объемов ипотечного кредитования и цен на жилье
Рынок ипотечного кредитования будет постепенно расти после спада. Отмена некоторых строгих правил может открыть возможности для большего числа людей. В условиях дефицита жилья, низкого ожидаемого объема производства и прогнозируемого роста цен рынок аренды остается привлекательным, а цены на первичном рынке остаются стабильными или растут в зависимости от местоположения.
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