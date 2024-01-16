Закон о новом строительстве. Большие надежды, но банальная реальность

С нового года вступил в силу новый закон о строительстве. Пока что он не предусматривает дигитализации и распространяется только на так называемые зарезервированные виды строительства, например, на инфраструктурные здания, такие как автострады. Однако с 1 июля 2024 года закон будет применяться ко всем остальным видам строительства и начнется оцифровка. Это касается как части территориального планирования, так и строительных норм и правил.





В чешском строительном законодательстве появится новая глава. Долгожданный и обсуждаемый закон должен кардинально изменить и упорядочить процесс выдачи разрешений на строительство. Пока, однако, возникает ряд вопросов о том, станет ли новое законодательство возможностью или угрозой. Однако неподготовленность к его применению почти фатальна.





Намерения позитивны, реализация на практике пока тривиальна





Я считаю важным и справедливым признать позитивные намерения, на которых строится новое строительное законодательство. Упрощение и унификация процедуры строительства, введение полноценного обжалования в апелляционном порядке и попытка ускорить весь процесс — это, несомненно, шаги в правильном направлении. Эти изменения способны избавить строителей и власти от бесконечного бюрократического бремени и способствовать ускорению строительства. Однако реализация закона в нынешней ситуации наталкивается на реальность. Я имею в виду возможность достаточного и своевременного обучения чиновников, а также пространство для того, чтобы строители могли заранее ознакомиться с нововведениями и следовать им на практике.





Отсутствие ключевых нормативных актов по внедрению





Одной из самых острых проблем я считаю недостаточную готовность имплементирующего законодательства. Документы еще не полностью подготовлены и не утверждены, хотя являются ключевыми для определения требований к строительству и документации для получения разрешений. Это приводит к двусмысленности и потенциальной путанице на практике.





Например, окончательный текст постановления, содержащего требования к строительству, изданный Министерством регионального развития, на данный момент не готов. Есть только текст, ожидающий обсуждения в комиссии Законодательного совета при правительстве, но постановление еще должно быть нотифицировано в Европейском союзе, а этот процесс займет не менее 3 месяцев. Поэтому неясно, какие изменения в требованиях еще произойдут и когда декрет будет утвержден.





Окончательная версия постановления, содержащая требования к содержанию и объему документации для разрешений, выдаваемых Министерством регионального развития, также отсутствует. Известна только версия проекта постановления для процедуры комментирования (комментарии можно было подавать до 19 января 2024 года). Однако с первого взгляда не ясно, действительно ли это обещанный объем документации для выдачи разрешения на строительство с дополнительными сведениями, поскольку в проекте постановления не указано, какие именно сведения должны быть включены в документацию. А ведь именно это должно было стать одной из ключевых особенностей нового строительного законодательства — простая документация для получения разрешений и обязательная документация для реализации.





Цифровизация пока больше мешает, чем помогает





Вопрос цифровизации и внедрения новых технологических систем — еще один серьезный вопрос. Информация об отмене тендера на поставщика решения уже достаточно освещена в СМИ, и теперь уместно спросить, что будет дальше.





Будет ли с 1 июля 2024 года реально функционировать портал застройщика, через который будут подаваться заявки и вноситься необходимые документы? Будет ли функционировать Национальный геопортал территориального планирования, на котором будут публиковаться результаты деятельности по территориальному планированию? Будут ли функциональными записи строительных процедур, записи электронной документации и доступ к этим записям? Эта функциональность также связана с их использованием строительными органами и заинтересованными ведомствами. Уже сейчас необходимо провести пробную эксплуатацию всех этих систем, чтобы 1 июля 2024 года заявки можно было не только вводить извне, но и обрабатывать в органах власти.





Недооцененные возможности





Не в последнюю очередь вызывает озабоченность достаточный кадровый потенциал Управления транспортного и энергетического строительства (DESÚ, новый специальный орган, который с 1 января 2024 года будет отвечать за зарезервированные здания, прим. ред.) При выдаче разрешений на строительство крупных зданий не хватает сотрудников, и существует риск не уложиться в сроки, установленные новым Законом о строительстве. Как ключевой орган, выдающий разрешения и рассматривающий апелляции в области зарезервированных зданий, DESÚ играет решающую роль во всей системе. В связи с этим возникает вопрос о том, были ли заранее продуманы возможности и ресурсы, необходимые для управления такой большой территорией. На самом деле, недоукомплектованность штата и принятие на себя всей повестки дня по выдаче разрешений и совместных разрешений, включая повестку дня по апелляциям, может легко перегрузить орган.





Справедливости ради следует отметить, что новый Закон о строительстве, несмотря на все благие намерения, все еще сталкивается с рядом проблем и неопределенностей, которые могут подорвать его функциональность и преимущества. Необходимо расширить возможности и ресурсы ключевых органов власти, ускорить процесс утверждения и внедрения необходимых подзаконных актов, а также обеспечить плавный переход к цифровым технологиям. Правительству и соответствующим органам следует помнить, что для успешной реализации столь значительных изменений в законодательстве необходимы не только благие намерения, но и последовательное планирование, достаточные ресурсы и гибкость в реагировании на неожиданные вызовы. Только в этом случае новый закон о строительстве сможет по-настоящему реализовать свой потенциал и способствовать более эффективному и прозрачному строительному процессу в Чешской Республике.





В заключение я хотел бы поделиться конкретным опытом. В JRD мы готовим и обсуждаем десятки строительных и энергетических проектов. Поэтому я знаю, что в строительных органах не хватает сотрудников, и поэтому мы ждем выдачи разрешения на строительство более полутора лет. По закону этот срок составляет 30 дней. По понятным причинам мы не хотим решать ситуацию в суде, потому что имеем дело с несколькими проектами в одном ведомстве. Поэтому мы ждем, ждем, ждем.... и, к сожалению, даже новый закон о строительстве здесь не поможет.