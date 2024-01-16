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Вторичная недвижимость в Чехии подорожала к концу года, узнайте стоимость за квадратный метр

Анастасия Князева
29 января 2024
12:00
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В четвертом квартале прошлого года средняя стоимость квартиры в Чехии составила 87 838 чешских крон за квадратный метр. По сравнению с предыдущим кварталом она выросла на 5%, а по сравнению с предыдущим годом — на 7%. Цена на отдельно стоящие дома в Чехии также выросла на 8% по сравнению с предыдущим кварталом и составила в среднем 55 160 чешских крон за квадратный метр. Цены на аренду квартир в старых домах также выросли на меньшую величину: в среднем квадратный метр стоит 297 чешских крон. Это следует из данных последнего квартального мониторинга группы компаний European Housing Services (EHS), сервиса недвижимости Bezrealitky и агентства недвижимости Maxima.
Больше всего по сравнению с предыдущим кварталом подорожали квартиры в Либерецком крае, где их стоимость выросла на одну пятую. В Оломоуцком крае, напротив, зафиксировано наибольшее снижение — на 6%.

Цены на более старую недвижимость в четвертом квартале 2023 года больше всего выросли в Либерецком крае. Стоимость квартир здесь выросла на 27%, а домов — на 43% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Однако данные могут быть искажены количеством квартир, дач и загородных домов, проданных в предгорных районах, сообщает Bezrealitky.

Цены на старые квартиры в области Южная Богемия, Усти-над-Лабем и Моравия-Силезия выросли на 13% по сравнению с прошлым годом. В Злинском крае зафиксирован рост на четверть по сравнению с предыдущим годом.

После Либерецкого края больше всего подорожали дома в Моравско-Силезском крае — на 26% в квартальном исчислении и на 29% в годовом. В четвертом квартале в Моравско-Силезском крае также был зафиксирован самый высокий рост арендной платы в годовом исчислении — на 8%. Самый значительный рост арендной платы на 6% был зафиксирован в регионе Усти-над-Лабем.

Самые высокие цены на недвижимость традиционно наблюдались в столице. Там стоимость старых квартир выросла на 6% по сравнению с предыдущим кварталом и в конце года достигла 125 000 чешских крон за квадратный метр. В 2022 году она была на 12 500 чешских крон меньше. Старые дома в Праге также подорожали на 7% и в среднем продаются по 107 500 чешских крон за квадратный метр, что более чем на четверть выше, чем в прошлом году. Арендная плата за квартиры на вторичном рынке в Праге выросла на 7% по сравнению с прошлым годом и на 3% по сравнению с третьим кварталом прошлого года. Квадратный метр сдавался за 357 чешских крон в месяц, что на 23 чешские кроны больше, чем в конце 2022 года.

В Брно, напротив, цены на старые квартиры, согласно данным, стагнируют уже 12 месяцев подряд, и в конце года за квартиру площадью 65 кв. м просят на 50 000 чешских крон больше, чем годом ранее. Арендная плата также не изменилась и составила 272 чешские кроны за квадратный метр. В годовом исчислении арендная плата снизилась на 4%. Однако это может быть связано и с большим интересом и доступностью семейных домов в Южно-Моравском крае, цена которых выросла на 7% в квартальном исчислении и на 17% в годовом исчислении.

Цены за квадратный метр в четвертом квартале 2023 года
Регион Цена за квартиру Цена за дом Цена за аренду
Прага 124 851 CZK 107 715 CZK 357 CZK
Среднечешский край 76 619 CZK 65 479 CZK 249 CZK
Южночешский край 58 183 CZK 43 806 CZK 205 CZK
Пльзеньский край 55 269 CZK 43 296 CZK 226 CZK
Карловарский край 42 137 CZK 31 010 CZK 180 CZK
Устецкий край 34 393 CZK 31 826 CZK 179 CZK
Либерецкий край 63 799 CZK 42 962 CZK 208 CZK
Краловеградецкий край 57 581 CZK 38 201 CZK 202 CZK
Пардубицкий край 56 060 CZK 34 826 CZK 216 CZK
Оломоуцкий край 53 890 CZK 31 303 CZK 202 CZK
Южноморавский край 82 229 CZK 51 098 CZK 272 CZK
Злинский край 55 119 CZK 35 536 CZK 217 CZK
Высочина 53 570 CZK 33 457 CZK 187 CZK
Моравскосилезский край 44 274 CZK 44 493 CZK 192 CZK
Чешская Республика 87 838 CZK 55 160 CZK 297 CZK
Чехия покупка недвижимости продажа недвижимости

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