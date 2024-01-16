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Вторичная недвижимость в Чехии подорожала к концу года, узнайте стоимость за квадратный метр
29 января 2024
12:00
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В четвертом квартале прошлого года средняя стоимость квартиры в Чехии составила 87 838 чешских крон за квадратный метр. По сравнению с предыдущим кварталом она выросла на 5%, а по сравнению с предыдущим годом — на 7%. Цена на отдельно стоящие дома в Чехии также выросла на 8% по сравнению с предыдущим кварталом и составила в среднем 55 160 чешских крон за квадратный метр. Цены на аренду квартир в старых домах также выросли на меньшую величину: в среднем квадратный метр стоит 297 чешских крон. Это следует из данных последнего квартального мониторинга группы компаний European Housing Services (EHS), сервиса недвижимости Bezrealitky и агентства недвижимости Maxima.
Больше всего по сравнению с предыдущим кварталом подорожали квартиры в Либерецком крае, где их стоимость выросла на одну пятую. В Оломоуцком крае, напротив, зафиксировано наибольшее снижение — на 6%.
Цены на более старую недвижимость в четвертом квартале 2023 года больше всего выросли в Либерецком крае. Стоимость квартир здесь выросла на 27%, а домов — на 43% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Однако данные могут быть искажены количеством квартир, дач и загородных домов, проданных в предгорных районах, сообщает Bezrealitky.
Цены на старые квартиры в области Южная Богемия, Усти-над-Лабем и Моравия-Силезия выросли на 13% по сравнению с прошлым годом. В Злинском крае зафиксирован рост на четверть по сравнению с предыдущим годом.
После Либерецкого края больше всего подорожали дома в Моравско-Силезском крае — на 26% в квартальном исчислении и на 29% в годовом. В четвертом квартале в Моравско-Силезском крае также был зафиксирован самый высокий рост арендной платы в годовом исчислении — на 8%. Самый значительный рост арендной платы на 6% был зафиксирован в регионе Усти-над-Лабем.
Самые высокие цены на недвижимость традиционно наблюдались в столице. Там стоимость старых квартир выросла на 6% по сравнению с предыдущим кварталом и в конце года достигла 125 000 чешских крон за квадратный метр. В 2022 году она была на 12 500 чешских крон меньше. Старые дома в Праге также подорожали на 7% и в среднем продаются по 107 500 чешских крон за квадратный метр, что более чем на четверть выше, чем в прошлом году. Арендная плата за квартиры на вторичном рынке в Праге выросла на 7% по сравнению с прошлым годом и на 3% по сравнению с третьим кварталом прошлого года. Квадратный метр сдавался за 357 чешских крон в месяц, что на 23 чешские кроны больше, чем в конце 2022 года.
В Брно, напротив, цены на старые квартиры, согласно данным, стагнируют уже 12 месяцев подряд, и в конце года за квартиру площадью 65 кв. м просят на 50 000 чешских крон больше, чем годом ранее. Арендная плата также не изменилась и составила 272 чешские кроны за квадратный метр. В годовом исчислении арендная плата снизилась на 4%. Однако это может быть связано и с большим интересом и доступностью семейных домов в Южно-Моравском крае, цена которых выросла на 7% в квартальном исчислении и на 17% в годовом исчислении.
Цены за квадратный метр в четвертом квартале 2023 года
Цены на более старую недвижимость в четвертом квартале 2023 года больше всего выросли в Либерецком крае. Стоимость квартир здесь выросла на 27%, а домов — на 43% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Однако данные могут быть искажены количеством квартир, дач и загородных домов, проданных в предгорных районах, сообщает Bezrealitky.
Цены на старые квартиры в области Южная Богемия, Усти-над-Лабем и Моравия-Силезия выросли на 13% по сравнению с прошлым годом. В Злинском крае зафиксирован рост на четверть по сравнению с предыдущим годом.
После Либерецкого края больше всего подорожали дома в Моравско-Силезском крае — на 26% в квартальном исчислении и на 29% в годовом. В четвертом квартале в Моравско-Силезском крае также был зафиксирован самый высокий рост арендной платы в годовом исчислении — на 8%. Самый значительный рост арендной платы на 6% был зафиксирован в регионе Усти-над-Лабем.
Самые высокие цены на недвижимость традиционно наблюдались в столице. Там стоимость старых квартир выросла на 6% по сравнению с предыдущим кварталом и в конце года достигла 125 000 чешских крон за квадратный метр. В 2022 году она была на 12 500 чешских крон меньше. Старые дома в Праге также подорожали на 7% и в среднем продаются по 107 500 чешских крон за квадратный метр, что более чем на четверть выше, чем в прошлом году. Арендная плата за квартиры на вторичном рынке в Праге выросла на 7% по сравнению с прошлым годом и на 3% по сравнению с третьим кварталом прошлого года. Квадратный метр сдавался за 357 чешских крон в месяц, что на 23 чешские кроны больше, чем в конце 2022 года.
В Брно, напротив, цены на старые квартиры, согласно данным, стагнируют уже 12 месяцев подряд, и в конце года за квартиру площадью 65 кв. м просят на 50 000 чешских крон больше, чем годом ранее. Арендная плата также не изменилась и составила 272 чешские кроны за квадратный метр. В годовом исчислении арендная плата снизилась на 4%. Однако это может быть связано и с большим интересом и доступностью семейных домов в Южно-Моравском крае, цена которых выросла на 7% в квартальном исчислении и на 17% в годовом исчислении.
Цены за квадратный метр в четвертом квартале 2023 года
|Регион
|Цена за квартиру
|Цена за дом
|Цена за аренду
|Прага
|124 851 CZK
|107 715 CZK
|357 CZK
|Среднечешский край
|76 619 CZK
|65 479 CZK
|249 CZK
|Южночешский край
|58 183 CZK
|43 806 CZK
|205 CZK
|Пльзеньский край
|55 269 CZK
|43 296 CZK
|226 CZK
|Карловарский край
|42 137 CZK
|31 010 CZK
|180 CZK
|Устецкий край
|34 393 CZK
|31 826 CZK
|179 CZK
|Либерецкий край
|63 799 CZK
|42 962 CZK
|208 CZK
|Краловеградецкий край
|57 581 CZK
|38 201 CZK
|202 CZK
|Пардубицкий край
|56 060 CZK
|34 826 CZK
|216 CZK
|Оломоуцкий край
|53 890 CZK
|31 303 CZK
|202 CZK
|Южноморавский край
|82 229 CZK
|51 098 CZK
|272 CZK
|Злинский край
|55 119 CZK
|35 536 CZK
|217 CZK
|Высочина
|53 570 CZK
|33 457 CZK
|187 CZK
|Моравскосилезский край
|44 274 CZK
|44 493 CZK
|192 CZK
|Чешская Республика
|87 838 CZK
|55 160 CZK
|297 CZK
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