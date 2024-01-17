Аренда или ипотека: почему все больше людей выбирают снимать жилье в 2024 году

«Повышенный интерес к аренде жилья станет постоянной тенденцией, и к 2030 году около 25% людей в Чехии будут жить в арендованном жилье», — сказал Ян Рафай, управляющий директор компании Heimstaden, президент Конфедерации промышленности и торговли и член президиума ANB.



По мнению представителей ассоциации, аренда жилья в настоящее время экономически более выгодна, чем собственность. Об этом свидетельствует, в частности, анализ портала UlovDomov.cz. Согласно ему, стоимость квадратного метра в старой пражской квартире после реконструкции и в хорошем состоянии составляет около 122 000 крон. Погашение 90-процентной ипотеки на 30 лет при средней процентной ставке 6,25% в год составит около 40 500 крон за квартиру площадью 60 квадратных метров. В настоящее время арендная плата может быть в два раза ниже, чем плата за квартиру, взятую в ипотеку. Однако этот индекс не учитывает первоначальную стоимость кредита и тот факт, что проживание в арендованном жилье не означает вложения денег в собственные активы. По данным UlovDomov.cz, в четвертом квартале прошлого года средняя арендная плата в Чехии составляла 16 576 крон.



В период с 2022 по 2023 год арендная плата выросла в среднем на 7%, согласно индексу компании Deloitte, но в последнем квартале прошлого года рост остановился, цена снизилась на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом и составила в среднем 292 кроны за квадратный метр. Петр Гана из компании Deloitte ожидает, что в этом году арендная плата снова начнет расти. Однако цены на старые квартиры также будут расти благодаря большей доступности ипотечных кредитов. По данным Европейского мониторинга жилищных услуг, средняя цена старой квартиры в Чехии в четвертом квартале прошлого года составила 87 838 крон за квадратный метр, увеличившись на 5% по сравнению с предыдущим кварталом и на 7% по сравнению с предыдущим годом.



Если в 2017 году средняя площадь новой квартиры составляла 75 квадратных метров, то в 2022 году — 68 квадратных метров, по данным ANB. В 2023 году площадь квартир останется практически неизменной. Люди готовы доплачивать за полностью оборудованные квартиры. Это особенно актуально для молодого поколения, которое привыкло к общему быту и меньше беспокоится о переезде. Этот тип так называемого институционального жилья стоит дороже. Согласно анализу, проведенному застройщиками Central Group, Skanska и Trigema, в последнем квартале прошлого года средняя пражская арендная плата в этом типе жилья составляла 547 крон за квадратный метр.