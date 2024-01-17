Какой недвижимостью владеют премьер-министр Чехии Петр Фиала и его жена

Сегодня премьер-министр сообщил, что с момента заключения брака в 1992 году он жил с женой в ее доме с террасами в Брно. В 2008 году они купили загородный дом, а в 2018 году он унаследовал от родственников квартиру 2+1 в многоквартирном доме. «Это натолкнуло нас с женой на мысль вложить наши сбережения в покупку квартир. Поэтому мы купили одну квартиру (2+1) в 2021 году на наши сбережения и еще одну квартиру (2+1) в 2023 году, большую часть которой мы финансируем с помощью ипотеки», — написал он. Он добавил, что в земельном кадастре также указано, что он владеет гаражом и половиной квартиры. Последняя досталась ему в наследство от отца, который умер в 2021 году.



Премьер-министр отметил, что за плечами у него более 35 лет работы, 20 из которых он занимал высшие государственные должности с соответствующей зарплатой, часто прямо установленной законом. Он подтвердил, что в период с 2017 по 2020 год его доход как конституционного чиновника составил почти 9 миллионов крон. Он также упомянул об успешной карьере своей жены. «Все подтверждается документами, нотариальными актами, неденежными доходами и расходами. Мне нечего стыдиться или скрывать», — заключил он.



В прошлый понедельник новостной сервер Seznam Zprávy указал, что Фиале грозит штраф в размере 50 000 крон. Премьер-министр объяснил свою ошибку тем, что у него был текущий счет в кредитном союзе и он не знал, что это также означает пай.