Два миллиарда крон на социальное жилье. Государство хочет, чтобы муниципалитеты начали строительство

Министерство регионального развития поддержит строительство социального жилья двумя миллиардами крон. Финансовыми субсидиями смогут воспользоваться муниципалитеты, регионы, некоммерческие организации и церкви, которые в прошлом неохотно участвовали в проектах по строительству или реконструкции старых квартир, многоквартирных домов и нежилых помещений под социальное жилье.

«Для муниципалитетов или некоммерческих организаций они в основном представляли собой непосильное финансовое бремя», — говорит вице-премьер по цифровизации и министр регионального развития Иван Бартош.

Причиной низкой заинтересованности муниципалитетов стало то, что условия конкурса не были дружественными с точки зрения муниципалитетов, говорится в заключении Союза городов и муниципалитетов Чешской Республики.

«Например, в части максимального лимита на квадратный метр для приобретения социального жилья и метода его оценки, который не соответствовал динамике роста цен», — сказала SZ Byznys Александра Коцкова, пресс-секретарь Союза городов и муниципалитетов.

Проблемой предыдущих конкурсов также оказался слишком низкий предел арендной платы, который был экономически неприемлем для заявителей и не позволял муниципалитетам и городам содержать квартиры.

Чиновники привлекают инвесторов лучшими условиями

В новом опубликованном конкурсе министерство пытается учесть индивидуальные барьеры и скорректировало некоторые параметры для получения финансовой поддержки.

Например, лимит прямых затрат был увеличен до 68 000 крон за квадратный метр. Благодаря этому увеличению, по словам пресс-секретаря Министерства внутренних дел Петра Валечка, инвесторы в проекты социального жилья смогут покрыть до 85% всех расходов.

Также были изменены параметры заключения договоров аренды. Теперь они будут заключаться на срок от одного года до пяти лет. Изменения также включают в себя менее частые повторные проверки доходов или расширение зоны, в которой можно приобрести социальное жилье.

Претендентов на социальное жилье станет больше

Кроме того, более широкая группа людей теперь сможет получить доступ к социальному жилью. В качестве нового предела дохода для получения социального жилья предлагается использовать 6-й дециль дохода. В 2021 году это будет валовой доход в размере 263 120 крон на одного человека в домохозяйстве в год. Однако доход — не единственное условие.

«Всего в целевой группе социальной жилищной поддержки находится около 130 000 человек, — говорит Петр Валецко, пресс-секретарь Министерства внутренних дел.

В квартирах с поддержкой смогут жить люди, не имеющие собственной недвижимости и отвечающие некоторым критериям нуждаемости в жилье — например, живущие в перенаселенной семье или находящиеся под угрозой потери жилья. При этом их доход не должен превышать сумму, примерно эквивалентную обычной пенсии для семьи, состоящей из одного человека.

По мнению Союза городов и муниципалитетов, изменения, связанные с двухмиллиардной финансовой поддержкой социального жилья, могут мотивировать муниципалитеты, регионы и другие субъекты, но не приведут к кардинальному изменению их инвестиционных планов.

«С точки зрения муниципалитетов гораздо больший интерес вызывает строительство так называемого доступного арендного жилья, которое будет иметь более широкое определение целевых групп жителей и использоваться в качестве стартовых квартир, жилья для пожилых людей или для представителей государственных профессий, и которое будет основано на экономической устойчивости инвестиций», — заявила Коцкова.

Государственная финансовая поддержка ориентирована на всю Чехию, при этом наибольшую выгоду могут получить инвесторы в менее развитых регионах.