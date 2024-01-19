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Это игра со временем. Чешские семьи рассказали о своей жизни после удвоения выплат по ипотеке
1 февраля 2024
13:00
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Три чешские семьи рассказали о годе, в котором их жизнь изменилась с окончанием фиксации ипотечной ставки. Их ежемесячный платеж по ипотеке значительно увеличился. Домохозяйства рассказывают, что теперь они ждут снижения процентных ставок.
Радек, бизнесмен из Пардубицкого края, подсчитывает, как долго он сможет выдержать финансовое давление, под которым оказалось его хозяйство.
В рамках мер жесткой экономии он уже намекнул своей дочери, что они, вероятно, не смогут оплачивать ей занятия спортом.
Семейной гармонии пришел конец в мае прошлого года, когда закончилась фиксация по ипотеке для семьи Радека. Ежемесячные платежи резко возросли с 16 500 до 32 000 крон.
Доходы 50 000 крон, расходы 68 000 крон
Одновременно с этим упал и доход от бизнеса. На рынок вышел конкурент из Польши. Доход семьи Радека составляет 50 000 крон, а расходы — 68 000 крон.
Осенью Радек рассказал Seznam Zprávy, что Рождество решит, выживет ли его бизнес. «Рождество было не таким уж плохим. Это спасло нас на два месяца, но сейчас ситуация ухудшилась», — говорит он в конце января.
Он говорит о том, что вся эта ситуация — игра со временем. Его семья выживает за счет накопленной финансовой подушки, но она уменьшается. По его оценкам, ее хватит еще на год.
Он видит выход в продаже второй недвижимости, которую он не может продать с весны прошлого года. В районе, где дома продаются по 12 миллионов, он продает свой за 8,5 миллиона крон, но покупателей нет. Радек говорит, что дорогие ипотечные кредиты и тут «помогли». Люди не могут их получить, поэтому он не может продать свой дом.
В 2018 году предприниматель взял ипотеку на 5 миллионов крон на 27 лет. Сначала у него была процентная ставка 2,2%, затем она снизилась до 1,95%, а ежемесячный платеж составлял 16 500 крон. Однако сейчас процентная ставка составляет 6,5%, и платит он почти вдвое больше.
«Наша фиксация закончилась, когда процентные ставки были на самом высоком уровне», — отмечает он.
По оценкам эксперта по ипотеке Либора Остатека из Golem Finance, конец фиксированных процентных ставок мог затронуть до 100 000 клиентов в прошлом году.
В январе глава Moneta Money Bank Томаш Спурный рассказал, что у них на 10% увеличилось количество клиентов, которые просрочили платежи.
«Теперь вопрос в том, как это будет развиваться в первом квартале этого года», — сказал Спурный. Он говорит о двух основных факторах: рост стоимости жизни и просто более высокие платежи после рефиксации ипотеки.
Надежда на снижение процентных ставок
Семья Петра из Среднечешского края видит надежду в том, что процентные ставки могут снизиться и выплаты по кредиту снова уменьшатся.
И это несмотря на то, что во второй половине прошлого года Петр зафиксировал проценты на ближайшие пять лет. «Даже при ипотечном туризме, как говорится, банк должен пойти вам навстречу и снизить процентные ставки в течение пяти лет. Максимум до 5%, может быть, 3%», — надеется он.
Петр взял ипотечный кредит на сумму 8,1 миллиона крон в 2015 году. В прошлом году его процентная ставка изменилась с 2,19 до 4,59%. Вместо 30 000 крон в месяц он стал платить 39 000 крон.
Петр ссылается на то, что он работает в государственной администрации и получает зарплату в соответствии с зарплатной таблицей. Его жена зарабатывает дополнительные деньги, пока смотрит за ребенком. Таким образом, увеличение доходов для них практически невозможно.
Поэтому они решили сократить свои расходы до минимума. Например, перестали отапливаться электричеством и используют дрова и каминную вставку.
И в этом году жесткая экономия продолжается. Например, они отменяют планы на отпуск. «Мы экономим на вещах, которые не являются строго необходимыми... даже если на самом деле они, к сожалению, необходимы», — размышляет Питер.
Ипотека? Недоступна для молодых людей
Из трех опрошенных представителей семей Франтишек из Либерецкого края чувствует себя относительно лучше. Он живет с женой в квартире, и двое из трех его сыновей уже самостоятельны. Ежемесячный платеж по ипотеке в прошлом году вырос с 4 600 до 5 600 крон.
«Наш платеж не такой уж большой. Когда мы брали ипотеку, у меня не было нормального дохода, я перебивался из месяца в месяц», — вспоминает он.
Он рассказывает, как один из его сыновей задумался об ипотеке, но это оказалось не по карману молодой паре. «Вместо того чтобы молодые люди создавали семью, обзаводились жильем и могли начать то, что должны делать люди... дом, дети, дерево... у них нет такой возможности. Эти вещи для них недоступны», — говорит он.
В прошлом году срок действия 2,6-процентной ставки Франтишка закончился, и он переоформил ипотечный кредит на пять лет по ставке 5,7%.
Он выплачивает свой ипотечный кредит в размере 900 000 крон с 2007 года. Поскольку его семья имеет сверхстандартный доход — около 60 000 в месяц, ему пришла в голову идея досрочно погасить ипотеку.
«Мы предполагали, что переплата по ипотеке будет почти в разы больше, чем когда она была взята. Потом ставки снизились, и внезапно переплата составила, не знаю, около 40%. А теперь мы снова переплачиваем 80%», — рассказывает он.
Но в конце прошлого года идея провалилась. «У нас прогнила крыша, ее нужно было ремонтировать, иначе имущество бы обесценилось. Мы находимся в районе, где выпадает снег, поэтому нам сделали совершенно новую крышу», — говорит он. Он откладывает идею погашения долга на будущее: ему нужно снова экономить деньги.
В ходе годичного наблюдения за тремя семьями, у которых закончилась фиксация процентной ставки по ипотеке, стало ясно, что большую роль играют активные действия.
Радек из Пардубицкого края договорился о снижении ежемесячного платежа с 35 500 до 32 000 крон. Петр — с 40 000 крон до 39 000 крон, а Франтишек сообщил, что изначально ему предлагали процентную ставку в 7,19, а в итоге — 5,7%.
Представители банков Česká spořitelna, ČSOB и Komerční banka также рекомендовали пообщаться с банком.
«Наша цель и задача — договориться и найти наиболее подходящее решение. Мы всегда индивидуально подходим к конкретной ситуации конкретного клиента, чтобы найти рецепт, подходящий для данной ситуации», — говорит, например, Патрик Мадле, представитель компании ČSOB Group.
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