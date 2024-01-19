Ипотека в Чехии становится дешевле. Некоторые банки снизили ставки до 5%

Moneta Money Bank, Air Bank и Fio banka уже предлагают ипотечные кредиты по ставке менее 5%

«Ставки падают с конца прошлого года, и ожидается, что эта тенденция сохранится. В конце этого года ставки могут составить от 4 до 4,5%», — говорит аналитик Swiss Life Select Йиржи Сикора.

В начале января средняя ставка по ипотечным кредитам снизилась с 6,02 до 5,96% в декабре. Она опустилась ниже отметки в 6% спустя полтора года.

В пересчете на размер ипотечного платежа люди, которые сегодня имеют кредит в 3,5 миллиона крон на 25 лет по ставке 5,5%, платят 21 493 крон в месяц, сообщает Сикора.

«Если они обратятся в банк за таким же кредитом в конце этого года и будет применен наш оптимистичный прогноз, то есть 4%, то они будут платить банку 19 454 крон в месяц. Есть ежемесячная экономия составит 2 000 крон», — отметил он. При более высокой сумме кредита разница будет еще больше.

Еще одно изменение за неделю



Банки воодушевил тот факт, что в декабре, спустя полтора года, ЧНБ снизил базовую процентную ставку, от которой зависит процент по их коммерческим продуктам, на четверть процентного пункта, до 6,75%. В следующий четверг правление банка проведет очередное голосование по ставкам. Тем временем заместитель управляющего Ева Замразилова надеется на то, что ЧНБ сможет смягчить денежно-кредитную политику по крайней мере на четверть процентного пункта на каждом из своих следующих заседаний.

По мнению экспертов, это может заставить банки еще больше снизить ставки. «Мы следим за рынком, и не исключено, что мы отреагируем, если ЧНБ или конкуренты еще больше снизят ставки. Хотя мы не ожидаем, что ставки по ипотеке на рынке в целом опустятся ниже отметки в 5% в этом году», — сказал Филип Грубый, пресс-секретарь Česká spořitelna.

Аналитик Люция Драсалова из Sirius Finance отметила, что большинство банков рекламируют ставки «от», то есть на самом деле они могут быть выше. Обычно это касается кредита до 80% от стоимости недвижимости и одновременно активно используемого текущего счета и страхования платежеспособности.

Она добавила, что сейчас Moneta предлагает процентную ставку в размере 4,69% без страховки на пятилетний срок и таким образом занимает первое место по самым дешевым ипотечным кредитам.

Драсалова также ожидает, что в течение года ставки могут снизиться до 4–4,5%. В этом случае при ипотеке на 4 миллиона крон разница в ежемесячном платеже может составить до 2 500 крон по сравнению с сегодняшним днем.

Возможность перехода из одного банка в другой с более выгодным предложением пока остается прежней. Это означает, что за досрочное погашение вне фиксации ставки клиенту придется заплатить банку комиссию в сотни крон.

Однако в скором времени ситуация изменится в связи с изменением законодательства. Люди, которые возьмут ипотечный кредит после 1 сентября, или те, чья фиксация ставки по существующему кредиту истекает после этой даты, должны будут рассчитывать на гораздо более высокую плату. Теперь банкам будет разрешено взимать до 0,25% за каждый год до окончания срока фиксации, но не более 1% от суммы основного долга.

«Для ипотечных кредитов с высокой ставкой рефинансирование в течение года имеет смысл. Если у клиента есть ипотека, например, на 4 миллиона крон со ставкой 6,29%, а весной или летом ставка составит 4,79 или 4,89%, он сможет сэкономить более 4 000 крон в месяц», — говорит Драсалова.

Это касается даже тех случаев, когда клиенту приходится оплачивать новую оценку недвижимости и сборы в земельном кадастре, что вдвое превышает 2 000 крон. Однако в случае рефинансирования оценка часто проводится бесплатно.

Что касается небольших ипотечных кредитов на сумму около 1 миллиона, то, по словам Драсаловой, рефинансирование не всегда имеет смысл из-за единовременных расходов.

«Всегда нужно рассчитывать индивидуально. В любом случае, если клиент подходит к концу срока фиксации и получает необоснованно высокое новое предложение, первым делом следует обратиться в свой банк, чтобы узнать, реально ли снизить предложение. В большинстве случаев это удается», — говорит она.