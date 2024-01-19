Чешский девелопер: боюсь, что строительство замедлится, проблема в зарплате чиновников

Коренное преобразование и оптимизация процесса выдачи разрешений на строительство — цель нового Закона о строительстве. Он вступил в силу 1 января. Пока что он распространяется только на некоторые виды строительства, например автострады, но с июля он будет применяться ко всем проектам. Разрешения на строительство и другие подобные задачи также будут обрабатываться в электронном виде на новом портале строителя, и ожидается, что этот процесс будет значительно быстрее и дешевле.

Количество людей уменьшается, экспертиза снижается

«Конечно, цель заключалась в том, чтобы ускорить процедуру. Посмотрим, удастся ли это сделать, потому что фундаментальный кадровый дефицит в государственных органах, выдающих разрешения на строительство, говорит против этого. Я немного опасаюсь, что это может иметь обратный эффект», — сказал Петр Паличка, руководитель отдела недвижимости компании Penta. Он добавляет, что в этих ведомствах наблюдается большая текучесть кадров, а вместе с ней и снижение квалификации людей во многих местах. Причина этого, по его словам, в деньгах.

«Условия оплаты труда в офисах, которые выдают разрешения на строительство, действительно плохие. Людям не очень интересно там работать. Я понимаю, что если сегодня у нас тоже есть проблема с поиском хороших людей, которые хотят работать и готовы учиться, причем на относительно хороших условиях оплаты труда, то для многих учреждений, где таких условий нет, это очень сложно», — сказал Паличка. Он добавил, что, по его частному предположению, новый закон о строительстве не будет работать так, как многие надеются сегодня. «Я не верю, что цифровизация будет успешно внедрена в середине года», — добавляет он.

Чешское сопротивление новому

По мнению Палички, длительный процесс получения разрешений — одна из причин, почему в Чехии не так много строят и почему здесь редко возводят необычные здания. Другая причина заключается в том, что в Чехии фактически нет интереса к исключительным зданиям.

«Честно говоря, здесь большая проблема продвигать что-то необычное. Есть общее сопротивление всему новому. Причина — в активизме и большой силе этой части публики. Многие люди смотрят на проект, за минуту принимают решение и даже не успевают понять, о чем идет речь и почему кто-то его предложил», — говорит Паличка. По его словам, таким людям часто не хватает не только образования и понимания, но и смелости взять на себя личную ответственность.

Тот факт, что о Чехии часто судят по принципу «нравится или не нравится», тоже объясняет, почему здесь не строят интересных зданий. Как, например, дизайн библиотеки Каплицкого. «Лично мне осьминог показался интересным, и я думаю, что он точно не повредит Праге. Если мы все отвергаем, все подвергаем критике и во всем находим что-то плохое, то в итоге ничего не делаем», — говорит Паличка. Так, время показало, что все здания, которые в прошлом вызывали бурные споры, теперь являются частью Праги и ни одно из них не навредило столице.