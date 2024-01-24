Много ли в Чехии неплательщиков арендной платы?

Осенью прошлого года среди арендаторов и арендодателей разгорелась дискуссия о будущем арендных отношений. Сложившаяся годами практика была нарушена предложением Министерства регионального развития (МРР), которое решило изменить условия, на которых будет сдаваться жилье в будущем.



Наибольший резонанс на рынке вызвали планы по изменению правил оформления договоров аренды. Согласно предложению, теперь срочный договор на срок менее трех лет может быть заключен между арендатором и арендодателем не более двух раз подряд.



«Третий и каждый последующий договор аренды должен быть заключен на срок не менее трех лет или на неопределенный срок», — так представили план в министерстве.



Обязательное заключение долгосрочных договоров, по мнению министерства, поможет арендаторам повысить безопасность своего жилья, а также избавит от предубеждения, что съемное жилье — это только краткосрочная альтернатива.



Однако арендодатели не согласны с этим предложением. Например, по словам Милана Крчека, председателя Гражданской ассоциации арендодателей, введение обязательных временных ограничений в договорах аренды нанесет существенный ущерб арендодателям. «Срочные договоры — это один из немногих вариантов, который дает хозяевам арендованной недвижимости хотя бы небольшую степень уверенности», — сказал он в октябре в интервью SZ Byznys в ответ на предложение, отметив, что при нынешней системе выселение проблемных арендаторов может занять месяцы или даже годы.



Задолженность по арендной плате



Проблемные квартиросъемщики также стали предметом внимания министерства, которое в ходе своего исследования выяснило, что задолженность по арендной плате является наиболее распространенной причиной для выселения или постановления о выселении.



Однако, согласно результатам анализа, количество таких неплательщиков в общей массе населения составляет всего 0,3%, арендодатели получают арендную плату в 99,7% случаев. Таким образом, на практике по всей стране насчитывается не более тысячи неплательщиков.



«Доля арендаторов, имеющих задолженность по арендной плате, в целом очень низка. Платежная мораль арендаторов в несколько раз лучше, чем в экономике в целом — лишь десятки процентов выставленных счетов оплачиваются с просрочкой, согласно общедоступным данным. Доля долгосрочных неплательщиков (то есть тех, кто вообще не оплачивает свои долги) минимальна», — прокомментировал результаты пресс-секретарь министерства Петр Валецко.



«Это, конечно, не уменьшает остроты проблемы, особенно для мелких домовладельцев, если они не в состоянии взыскать долги с арендаторов», — добавил пресс-секретарь.



По данным опроса, 85% опрошенных арендаторов никогда не задерживали арендные платежи. Менее 5% респондентов сообщили о просрочках в течение последних 12 месяцев.



«Респонденты, сообщившие о задолженности по арендной плате, также в 85% случаев погасили долг полностью или в рассрочку. Менее 10% из них все еще выплачивают долг», — пишут эксперты Министерства регионального развития в своем анализе.



Арендодатели утверждают, что число неплательщиков выше. Члены Ассоциации арендного жилья регистрируют около 10% таких людей. Но не всем грозит выселение за неуплату.



«Благодаря эффективному общению с арендаторами и должниками, профилактике, просвещению и помощи в получении жилищных пособий процент неплательщиков, которых в итоге выселяют, очень мал. Речь идет максимум об 1% от общего числа квартиросъемщиков», — говорит Томаш Кашпар, вице-президент Ассоциации арендного жилья, добавляя, что неплательщиком в этом смысле считается тот, кто задолжал более 1 000 крон более чем на 30 дней.



Согласно данным министерства, обеспокоенность арендодателей по поводу невыплаченной арендной платы значительно выше. Практически 80% арендодателей опасаются такой ситуации.



Что дальше?



По словам пресс-секретаря министерства Петра Валечека, опрос, определивший остроту проблемы неплатежей арендаторов, ведет к следующим шагам в процессе оценки влияния возможного регулирования.



«Это первый шаг в подготовке качественного законодательства или поправок», — сказал пресс-секретарь, добавив, что «нулевой» вариант, то есть сохранение статус-кво, или варианты различных мер без изменения законодательства (например, обучение или методические рекомендации) все еще находятся в игре.



По словам Ленки Веселы, заместителя председателя Ассоциации квартиросъемщиков Чешской Республики, короткие договоры аренды — одна из самых распространенных причин недовольства квартиросъемщиков своим жильем.



«Необходимо усилить позиции арендаторов, которые хотят жить в квартирах долгое время и выполнять свои обязательства, а таких арендаторов значительное большинство. Если мы хотим, чтобы аренда стала стабильной формой жилья, необходимо прекратить или хотя бы значительно сократить цепочку договоров аренды», — сказала она.