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Компания Penta Real Estate продолжает редевелопмент территории вокруг вокзала Масарика в Праге
8 февраля 2024
08:00
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Пражский застройщик Penta Real Estate недавно завершил строительство здания Masaryčky рядом с Масариковым вокзалом, но на этом его амбиции по развитию этой части города не закончились. На другой стороне вокзала, на улице Гибернска, компания достраивает отель The Cloud One. Последний проект - перепланировка соседнего здания бывшего почтамта, которое Penta купила у компании Česká pošta в 2022 году за 220 миллионов крон.
Оригинальное здание почтового отделения на углу улиц Гибернская и Оплеталова уже несколько лет не используется. Компания Penta объявила архитектурный конкурс на новый проект, в котором приняли участие семь команд из Чехии и Словакии. Победителем конкурса, которому Penta отдаст предпочтение, стал проект архитектора Якуба Клашки, бывшего члена команды Zaha Hadid Architects, который также работал над зданием у вокзала Масарика.
Павел Стреблов, директор по продажам Penta Real Estate, объясняет, что выбор Якуба Клашки был рекомендован жюри конкурса. Якуб Клашка, который сейчас работает в собственной студии, представил проект, в котором чутко сочетаются исторические и новые элементы в районе вокзала.
Строительство нового здания станет частью общего развития района Масарикова вокзала. В планах перепланировки - создание новых торговых площадей на первом этаже здания, а на верхних этажах разместятся офисы и коворкинг-пространство. Кроме того, на месте более поздней пристройки к почтовому отделению будет построено четырехэтажное здание. В проекте будут сохранены исторические архитектурные особенности, такие как сводчатые арки на первом этаже, которые будут выставлены на всеобщее обозрение благодаря прозрачному фасаду первого этажа.
Инвестиции в реконструкцию здания на Гибернской улице оцениваются в полмиллиарда крон. Начало строительства предварительно запланировано на третий квартал 2025 года, а завершение - на второй квартал 2027 года, как и завершение общей реконструкции территории вокруг вокзала.
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