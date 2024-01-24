Компания Penta Real Estate продолжает редевелопмент территории вокруг вокзала Масарика в Праге

Оригинальное здание почтового отделения на углу улиц Гибернская и Оплеталова уже несколько лет не используется. Компания Penta объявила архитектурный конкурс на новый проект, в котором приняли участие семь команд из Чехии и Словакии. Победителем конкурса, которому Penta отдаст предпочтение, стал проект архитектора Якуба Клашки, бывшего члена команды Zaha Hadid Architects, который также работал над зданием у вокзала Масарика.





Павел Стреблов, директор по продажам Penta Real Estate, объясняет, что выбор Якуба Клашки был рекомендован жюри конкурса. Якуб Клашка, который сейчас работает в собственной студии, представил проект, в котором чутко сочетаются исторические и новые элементы в районе вокзала.





Строительство нового здания станет частью общего развития района Масарикова вокзала. В планах перепланировки - создание новых торговых площадей на первом этаже здания, а на верхних этажах разместятся офисы и коворкинг-пространство. Кроме того, на месте более поздней пристройки к почтовому отделению будет построено четырехэтажное здание. В проекте будут сохранены исторические архитектурные особенности, такие как сводчатые арки на первом этаже, которые будут выставлены на всеобщее обозрение благодаря прозрачному фасаду первого этажа.





Инвестиции в реконструкцию здания на Гибернской улице оцениваются в полмиллиарда крон. Начало строительства предварительно запланировано на третий квартал 2025 года, а завершение - на второй квартал 2027 года, как и завершение общей реконструкции территории вокруг вокзала.