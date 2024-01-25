Чехи снова начнут покупать жилье. Но сначала они проверят, могут ли они себе это позволить

Покупатели ждали снижения процентных ставок и цен на жилье. Продавцы, с другой стороны, ждали притока клиентов. По словам генерального директора компании RE/MAX Яна Грубы, обе группы хотя бы частично оправдали надежды.

«По сути, мы наблюдали год, состоящий из двух разных половин, первая из которых пришлась на 2022 г. В этот период продавцы еще не были готовы удешевлять свою недвижимость, и рынок переживал стагнацию. Однако по мере того, как покупателям становилось все сложнее приобрести жилье, продавцы постепенно начали отступать, и недвижимость начала дешеветь. Во второй половине года спрос снова начал постепенно расти», — подвел итог прошлого года Ян Грубый в интервью SZ Byznys.

По его словам, в прошлом году цены на недвижимость в Чехии упали на 15%.

«Наибольший спад наблюдался в недвижимости, которая находилась в неудовлетворительном состоянии и имела высокое энергопотребление. С другой стороны, элитная недвижимость или недвижимость в очень удачных местах сохранила свою цену», — уточняет он.

Падение цен, на которое отреагировали заинтересованные в приобретении недвижимости лица, отразилось и на результатах риэлторских компаний. В прошлом году общий комиссионный оборот компании REMAX составил 1,05 миллиарда крон. По сравнению с 2022 годом это меньше, чем 120 миллионов крон.

«Третий год подряд мы превышаем отметку в один миллиард крон. В этом мы немного уступаем 2022 г. Это связано прежде всего с ценой на недвижимость, и в тот момент, когда цена на недвижимость была в среднем ниже, чем в 2022 г., объем был немного ниже», — пояснил Ян Грубы.

«Мы совершили чуть более 6 000 сделок купли-продажи. Что касается аренды, то здесь мы зафиксировали довольно значительный рост и также заключили около 6 000 сделок», — добавил директор агентства недвижимости.

Хотя после года ожидания, по мнению Грубы, в этом году должно произойти возобновление спроса и в этом контексте постепенный рост цен, отдача пока будет умеренной.

«Когда процентные ставки снижаются, это более плавный и умеренный процесс, чем их повышение. В этом году я не ожидаю, скажем так, лавины и резких изменений», — говорит Ян Грубы, добавляя, что результаты, которые наблюдались в 2021 году, когда продажи старой и новой недвижимости достигли рекордного уровня, в этом году на рынке точно не появятся.

Свою роль сыграет и то, что на этот раз покупатели хорошо продумают свои перспективы и финансовые возможности, а также будут рассчитывать на то, что, несмотря на падение процентных ставок, в долгосрочной перспективе они могут снова вырасти.

«Я думаю, что в конце этого года процентные ставки по ипотеке будут в районе 4%», — говорит эксперт по недвижимости.

Арендная плата растет

Затишье на рынке продаж по крайней мере частично компенсируется арендой жилья, спрос на которую в последние два года растет. В случае сети RE/MAX количество арендных сделок выросло почти на 6% по сравнению с предыдущим годом.

«Мы наблюдаем рост интереса к арендному жилью, который можно объяснить несколькими причинами. Несколько факторов сыграли свою роль. Отчасти это связано с тем, что люди переезжают в крупные города, где арендное жилье начинает играть важную роль. Но еще одна причина — это, конечно, люди, которые приехали к нам из Украины во время войны», — говорит Ян Грубы в интервью SZ Byznys.