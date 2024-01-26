В прошлом году в Чехии было продано меньше всего квартир и домов с 2015 года

Самыми популярными планировками квартир были 2+1 и 2+kk, на них приходилось в среднем 44% всех продаж. Средняя площадь квартиры, проданной в Чехии в прошлом году, составила 66 кв. м, что почти соответствует предыдущим четырем годам.





Общее количество проданных квартир достигло 55 180, а домов — 34 769. По сравнению с рекордным 2021 годом, в котором было продано 73 605 квартир и 55 941 дом, продажи квартир упали на треть, а домов — на 60%. В то время как в некоторых регионах сохранялась стабильность, в других наблюдался значительный спад. В Праге, Южно-Моравском и Пардубицком регионах рынок был относительно стабильным, причем в Пардубицком регионе продажи квартир выросли на 23% по сравнению с прошлым годом. Количество проданных домов, напротив, снизилось по сравнению с прошлым годом во всех регионах. Наибольшее снижение было зафиксировано в столице — на 27%.





Традиционно Прага сохраняет доминирующее положение на рынке, где было продано 24% всех квартир в Чехии. Однако по количеству проданных квартир на 1 000 жителей Прага занимает лишь 17-е место. Наибольшее количество квартир было продано в Миловицах в Нимбуркском крае, Марианских Лазнях и Карловых Варах. Доля столицы в продажах жилья составляет 3,5%.





В то время как в Праге и Брно средняя цена на квартиры в прошлом году выросла, в Пльзене, Остраве и Оломоуце было зафиксировано снижение. Согласно последним данным Deloitte’s Rent Index, средняя цена квартир в Чехии в третьем квартале прошлого года составила 89 300 крон за квадратный метр. По сравнению с предыдущим кварталом это снижение составило 1,8%, и таким образом цены падают уже четыре квартала подряд.





«В Праге и Брно средние цены на квартиры выросли более чем на 4%, что свидетельствует о сохраняющемся высоком спросе и ограниченном предложении квартир на продажу. В Пльзене, напротив, зафиксировано снижение цен более чем на 4%, а в Остраве и Оломоуце цены упали более чем на 9%. Интересно, что в этих городах наблюдалось более значительное снижение абсолютной цены, но не цены за квадратный метр. Это говорит о том, что покупатели в этих городах приобрели в среднем меньшие квартиры, чем в 2022 году», — говорит Радек Шитера, основатель Valuo.cz.