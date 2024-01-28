На месте старого железнодорожного вокзала Вышеград построят малогабаритные квартиры
13 февраля 2024
08:00
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Обветшавшее здание Вышеградского вокзала превратится в проект микроквартир, которые реализует застройщик и инвестор Милорад Мишко Мишкович. Он планирует построить 1 200 небольших квартир по всей Праге.
Строительство первого «микроквартирного» дома на 170 квартир стоимостью около 700 миллионов крон займет около двух лет. Планируемая площадь микроквартир — от 20 до 25 квадратных метров, а стоимость одной квартиры составит от 5 до 6 миллионов крон.
Микроквартиры могут стать интересной инвестицией. Застройщик уже регистрирует большой интерес со стороны международных инвестиционных групп, которые хотели бы купить весь проект и затем сдавать его в аренду. У застройщика уже есть два других проекта, которые он бы тоже хотел превратить в микроапартаменты. Оба они находятся на Смихове, где в одном проекте 130 единиц жилья, а в другом — 100.
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