На месте старого железнодорожного вокзала Вышеград построят малогабаритные квартиры

Строительство первого «микроквартирного» дома на 170 квартир стоимостью около 700 миллионов крон займет около двух лет. Планируемая площадь микроквартир — от 20 до 25 квадратных метров, а стоимость одной квартиры составит от 5 до 6 миллионов крон.

Микроквартиры могут стать интересной инвестицией. Застройщик уже регистрирует большой интерес со стороны международных инвестиционных групп, которые хотели бы купить весь проект и затем сдавать его в аренду. У застройщика уже есть два других проекта, которые он бы тоже хотел превратить в микроапартаменты. Оба они находятся на Смихове, где в одном проекте 130 единиц жилья, а в другом — 100.