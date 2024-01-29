Банки в Чехии в январе выдали ипотечных кредитов на 13 миллиардов крон
14 февраля 2024
12:30
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В январе банки и строительные общества выдали ипотечных кредитов на сумму 13 миллиардов крон, что на 99% больше, чем в прошлом году. Процентные ставки в январе продолжали снижаться, упав с 5,65% в декабре до 5,54%, самого низкого уровня с середины 2022 года, согласно статистике Чешской банковской ассоциации Hypomonitor.
«Январь, как правило, является слабым месяцем на рынке ипотечного кредитования. Тенденции возрождения интереса к покупке или реконструкции недвижимости способствует и постепенное снижение процентных ставок. Клиенты заинтересованы в более коротких сроках фиксации кредита как при заключении новых договоров, так и при рефинансировании. Очевидно, что они ожидают дальнейшего снижения ставок», — говорит Мартин Вашек, генеральный директор ČSOB Hypoteční banka.
Объем фактически выданных новых ипотечных кредитов без учета рефинансирования в январе снизился на 14% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 10,9 млрд крон. Объем рефинансированных кредитов, выданных внутри банка или в другом учреждении, снизился на 300 млн крон до 2,1 млрд крон. Количество новых ипотечных кредитов достигло 3 190, что на 15% меньше, чем в месячном исчислении, и на 68% больше, чем в годовом исчислении. Это самый низкий показатель с июля прошлого года, но он связан с традиционно слабым январем.
Процентные ставки снижаются уже несколько месяцев подряд, причем январское снижение стало самым значительным за месяц. Банки ожидают, что снижение ставок продолжится в течение этого года. «В последние месяцы мы наблюдаем две основные тенденции на рынке ипотечного кредитования. Первая — это рост спроса на более короткие процентные ставки, особенно на срок от одного года до одного года. Вторая — повышение интереса к финансированию энергоэффективного жилья», — говорит Ондржей Шучман, менеджер по ипотечному кредитованию Komerční banka.
Несмотря на снижение, ставки по ипотечным кредитам остаются выше среднего уровня за последние два десятилетия. «Процентные ставки по кредитам с более длительным сроком погашения постепенно снижались, и их снижение ускорилось в последние три месяца на фоне усиления ожиданий снижения ставок основными центральными банками. Такое развитие событий предвещает постепенное снижение ставок по ипотечным кредитам, что уже нашло отражение в более выраженном падении некоторых ставок предложения на рынке, а также привело к ускорению снижения средней ставки по закрытым контрактам за январь», — сказал Якуб Сейдлер, экономист Чешской банковской ассоциации.
Средний размер ипотечного кредита в январе вырос с 3,37 до 3,41 млн крон. Это самый высокий показатель за последние два года. Самый высокий средний размер ипотеки был в ноябре 2021 года, когда он составлял 3,46 млн крон. С тех пор он постепенно снижался и в январе прошлого года достиг минимального значения — 2,83 млн крон.
Для среднего ипотечного кредита повышение ставки на один процентный пункт означает увеличение ежемесячных выплат на сумму от 1 500 до 2 000 крон. По сравнению с 2-процентной ставкой, которая была распространена на рынке в предыдущие годы, нынешняя ставка означает увеличение ежемесячного платежа по средней ипотеке на 6 000 крон. Погашение ипотечного кредита в размере 1 млн крон со сроком погашения 30 лет при нынешних процентных ставках составляет около 5 700 крон.
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