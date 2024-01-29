На станции Вышеград появятся магазины и квартиры, рядом построят жилые дома

Новый владелец приобрел здание начала XX века в последние месяцы у неизвестного собственника, который владел им через компанию, зарегистрированную на Кипре. Здание было продано Чешскими железными дорогами в 2007 году, а вокзал перестал функционировать в 1960 году. Различные инвесторы планировали восстановить здание, но им так и не удалось добиться от охранных органов разрешения на реконструкцию, и здание долгое время оставалось запущенным.



«Использовать здание будут по-разному, на одной из площадей мы представим сложный проект так называемых микроквартир в форме, которой еще не было в Чехии. Общая стоимость составит около 700 миллионов чешских крон», — говорит Милорад Мишко Мишкович, основатель и управляющий партнер компании Karlin Port Real Estate. Квартиры, которые он планирует построить в здании вокзала и на прилегающей территории, войдут в инвестиционный фонд Opportunity Real Estate Fund SICAV. В рамках проекта он сотрудничает с инвестиционной группой Aristo.



План предусматривает строительство около 170 небольших квартир и студий площадью от 20 до 43 квадратных метров, при этом большинство квартир не более 25 метров. По словам Нахалки, при реконструкции станции предполагается максимально сохранить ее первоначальный вид. Квартиры в верхней части здания будут построены под крышей и в помещении, где раньше находились офисы.



По обе стороны от достопримечательности, согласно плану инвесторов, вырастут новые здания с квартирами, соединенные с бывшим вокзалом стеклянным переходом на уровне улицы. По словам архитектора, через соединенные здания можно будет пройти на другую сторону к железнодорожным путям, где будет еще один переход. Под землей будут располагаться гаражи. Концепция так называемых микроквартир предполагает, что жильцам домов будет предложен ряд услуг, включая общие пространства, такие как прачечная, тренажерный зал или гостиная.



«В ближайшей перспективе мы будем готовить восстановительные работы», — сказал Нахалка, ссылаясь на плохое состояние здания. Несколько лет назад крыша станции начала проваливаться, после чего прилегающий тротуар пришлось закрыть из соображений безопасности. Новый владелец приобрел участок вместе с первоначальным проектом, который прежний хозяин не смог реализовать из-за действий по охране наследия. «Мы будем следовать первоначальному плану, внося изменения в разрешение на строительство, но фактически это будет новый проект», — пояснил архитектор.



Он добавил, что его студия работает над проектом уже почти два года. «Мы предварительно согласовали его с представителями органов охраны культурного наследия, и в этом отношении не должно возникнуть никаких проблем», — сказал он. Мишкович добавил, что команда архитекторов специализируется на восстановлении исторических зданий и в прошлом уже работала с ним над двумя административными проектами в Карлине.