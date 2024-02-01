Как студент из Чехии построил дом своими руками

«В детстве я мечтал построить дом, но, конечно, в то время это была несбыточная мечта. Поэтому я хотел хотя бы отремонтировать старый коттедж, который стоял у нас в саду, но и это в итоге не получилось. Но потом я узнал о существовании крошечных домиков (т.н. tiny house), и это показалось мне идеальным решением», — рассказывает Радек Поспишил.



Большим преимуществом таких домов, помимо снижения стоимости строительства, является тот факт, что при определенных условиях они не нуждаются в обычном разрешении на строительство. Однако они обязательно должны стоять на участке под застройку, а о строительстве необходимо сообщить в местные органы власти. Это было выгодно и Радеку, которому «всего лишь» пришлось убедить своих родителей дать ему разрешение на строительство собственного дома на участке, чтобы он мог приступить к работе в свои 16 лет.



Все своими руками

Почти все работы по строительству дома он выполнял сам, изредка прибегая к помощи друзей. Там, где требовались знания и опыт, помогал отец Радека. «То, чего я не знал, я освоил. Практически я учился на ходу, на собственных ошибках: например, при укладке плитки в ванной я допустил ошибку, и потом три дня потратил на то, чтобы отколоть неправильно уложенную плитку. К счастью, мой отец подрабатывает строителем, так что мне было куда обратиться за советом. Иногда он брал меня с собой на стройку и показывал, как все делать», — вспоминает Радек.



Специалистам он доверил только установку пластиковых окон.



Деревянное здание на шасси

Дом Радека облицован фасадом из лиственницы и металлической крышей в цвете антрацит. Он стоит на сварном шасси, что повлияло на выбор конструкции. Чтобы не превышать несущую способность шасси, он выбрал деревянную конструкцию. Каркас состоит из призм КВХ, обшитых снаружи ДВП, а внутри — ОСБ. Не обошлось и без утеплителя в виде минеральной изоляции.



Для кровли дома выбор пал на легкие металлические листы, которые, по мнению владельца, идеально подходят для такого типа домов, а также больше всего впечатлили его своим внешним видом. Благодаря своему небольшому весу металлическая кровля оказывает меньшую нагрузку на стропильную систему крыши и, соответственно, на шасси, на котором стоит дом. В то же время качественная кровля из листового металла может служить десятилетиями, хорошо противостоит механическим повреждениям и погодным условиям.



Мини-дом в темном цвете выглядит внутри больше, чем кажется.



«Я сам занимался установкой. Металлический лист легкий, поэтому мне было очень удобно работать с кровлей, потому что на крыше было довольно много деталей, которые требовали внимания. Тем не менее, весь монтаж был довольно простым и увлекательным», — говорит Радек, который выбрал тип кровли, имитирующий гофрированную, но, по сравнению с ней, более простой в монтаже, так как отдельные панели просто защелкиваются.



В интерьере последний слой стен — гипсокартон. «Соседи отговаривали меня от его использования, потому что был риск, что поверхность со временем потрескается, но в итоге я все равно его использовал. В доме всего несколько небольших трещин, так что это не страшно, но сегодня я бы использовал что-то другое», — говорит он.



У Радека в доме электрический теплый пол, а в особо суровые зимы он может топить дровяную печь.





Информация о здании:

Размеры дома: 8 × 3 м.



Полезная площадь: 20 м2



Состав стены: фасадная облицовка из лиственничных реек, ДВП, несущая призма КВХ, ОСБ-плита, минеральная изоляция, гипсокартон



Поставщики:

Деревянные элементы конструкции: Artisan, минеральный утеплитель: Izolace Fuk Fuk, окна: Nelan, кровля: Satjam Rapid, мебель: My Atelier



Полноразмерный дом

Как и всем владельцам мини-домов, Радеку пришлось учитывать буквально каждый сантиметр при обустройстве интерьера. Мебель должна была быть эффективной и функциональной, иначе он не смог бы создать достаточно места для хранения.



Справа от входа он разместил диван с журнальным столиком, слева — кухонный гарнитур и большой шкаф. Напротив — лестница, ведущая на чердак, где находится спальная зона с двуспальной кроватью и шкафом.



Разумеется, здесь есть обеденный стол и стулья, которые также служат рабочей зоной.



Мебель сделана по индивидуальному заказу.



В задней части дома находится ванная комната с туалетом и душем, отделенная от жилой зоны раздвижной дверью. Ванная — единственное место в доме, где пол выложен плиткой, везде остальное — винил.



Радек также полностью оборудовал свой дом всей современной бытовой техникой. Поэтому здесь нет недостатка в холодильнике, плите, духовке, посудомоечной или стиральной машине. Все это удалось установить благодаря полноценным системам водоснабжения, электроснабжения и канализации.



«Я был немного удивлен, что смог закончить строительство. Сейчас я работаю над строительством второго дома, который я хотел бы сдавать в аренду круглый год. В будущем я хотел бы зарабатывать этим на жизнь», — заключает Радек.