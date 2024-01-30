Кратная экономия? Где в Чехии консультируют о субсидиях на установку фотовольтаики

Начиная с конца января в 1 400 отделениях строительных фондов в рамках программы Nová zelená úsporám (NZÚ) можно узнать о субсидиях на фотоэлектричество, теплоизоляцию и тепловые насосы. И это не просто базовая информация, в большинстве случаев они рассчитают и предварительные расходы.



«Мы можем порекомендовать клиенту подходящую программу субсидирования благодаря нашему калькулятору субсидий, который, помимо прочего, оценивает общую стоимость мероприятия, которое клиент хочет реализовать», — говорит Шарка Неворалова из Modrá pyramida.



Консультанты проведут заинтересованных лиц через процесс получения субсидии, предоставят список необходимых документов и направят к специалистам.



«Мы можем проконсультировать, что необходимо для получения субсидии. В то же время мы можем связать клиентов со специалистами, которые могут подготовить соответствующую документацию», — говорит Тереза Кайзершотова из представительства фонда Raiffeisen.



«И конечно, мы предоставим информацию о возможном финансировании, если у клиента недостаточно собственных средств», — добавила она.



Обратиться за кредитом можно во все сберегательные банки. И это станет более актуальным в марте, когда, как ожидается, они начнут предоставлять льготные кредиты с более низкими процентными ставками в сотрудничестве с государством.



Бесплатная консультация

«На данный момент мы информируем людей о программах субсидирования, о том, какие есть варианты, какая программа субсидирования им подходит, мы можем определить примерную стоимость работ по модернизации и предложить подходящее финансирование. Все бесплатно», — говорит Михаэла Прухова из ČSOB stavební spořitelna. «Мы также можем порекомендовать проверенного партнера — архитектора, дизайнера или строительную компанию», — добавила она.



Базовые консультации предоставляются бесплатно во всех сберегательных банках. «Мы поможем войти в Информационную систему, подскажем, что необходимо для успешной подачи заявления, предоставим помощь в заполнении бланка заявления и информацию о процессе подачи заявления», — говорит Патрик Рымс из Stavební spořitelna České spořitelna, известной также как Buřinka.



«Любой желающий может получить оценку своей недвижимости на основе основных сведений о ней, таких как площадь, год постройки, источник отопления и состояние изоляции», — говорит он, добавляя, что заявитель затем получит обзор рекомендуемых мер по энергосбережению и информацию о том, сколько он может сэкономить.



В строительных компаниях говорят, что на первую встречу не требуется приносить с собой какие-либо особые документы. «Хотя наиболее целесообразно иметь при себе документы, идентифицирующие объект недвижимости, например чертеж объекта из земельного кадастра, а также подтверждающие документы по тем мерам, которые они хотели бы реализовать», — сказала Неворалова. К ним относится, например, предварительный бюджет. «А в случае с NZU light — справка о получении пенсии или жилищного пособия», — добавила она.



«Полезно приходить на консультацию подготовленным. Например, знать год постройки дома, примерную площадь, количество этажей и окон, тип крыши, количество проживающих в доме людей, источник тепла в доме, количество несовершеннолетних детей», — также сказала Прухова.