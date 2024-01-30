Кратная экономия? Где в Чехии консультируют о субсидиях на установку фотовольтаики
16 февраля 2024
15:00
189
Помимо прочего, там можно узнать, какие субсидии доступны, каковы условия, как проходит процедура и кто может помочь.
Начиная с конца января в 1 400 отделениях строительных фондов в рамках программы Nová zelená úsporám (NZÚ) можно узнать о субсидиях на фотоэлектричество, теплоизоляцию и тепловые насосы. И это не просто базовая информация, в большинстве случаев они рассчитают и предварительные расходы.
«Мы можем порекомендовать клиенту подходящую программу субсидирования благодаря нашему калькулятору субсидий, который, помимо прочего, оценивает общую стоимость мероприятия, которое клиент хочет реализовать», — говорит Шарка Неворалова из Modrá pyramida.
Консультанты проведут заинтересованных лиц через процесс получения субсидии, предоставят список необходимых документов и направят к специалистам.
«Мы можем проконсультировать, что необходимо для получения субсидии. В то же время мы можем связать клиентов со специалистами, которые могут подготовить соответствующую документацию», — говорит Тереза Кайзершотова из представительства фонда Raiffeisen.
«И конечно, мы предоставим информацию о возможном финансировании, если у клиента недостаточно собственных средств», — добавила она.
Обратиться за кредитом можно во все сберегательные банки. И это станет более актуальным в марте, когда, как ожидается, они начнут предоставлять льготные кредиты с более низкими процентными ставками в сотрудничестве с государством.
Бесплатная консультация
«На данный момент мы информируем людей о программах субсидирования, о том, какие есть варианты, какая программа субсидирования им подходит, мы можем определить примерную стоимость работ по модернизации и предложить подходящее финансирование. Все бесплатно», — говорит Михаэла Прухова из ČSOB stavební spořitelna. «Мы также можем порекомендовать проверенного партнера — архитектора, дизайнера или строительную компанию», — добавила она.
Базовые консультации предоставляются бесплатно во всех сберегательных банках. «Мы поможем войти в Информационную систему, подскажем, что необходимо для успешной подачи заявления, предоставим помощь в заполнении бланка заявления и информацию о процессе подачи заявления», — говорит Патрик Рымс из Stavební spořitelna České spořitelna, известной также как Buřinka.
«Любой желающий может получить оценку своей недвижимости на основе основных сведений о ней, таких как площадь, год постройки, источник отопления и состояние изоляции», — говорит он, добавляя, что заявитель затем получит обзор рекомендуемых мер по энергосбережению и информацию о том, сколько он может сэкономить.
В строительных компаниях говорят, что на первую встречу не требуется приносить с собой какие-либо особые документы. «Хотя наиболее целесообразно иметь при себе документы, идентифицирующие объект недвижимости, например чертеж объекта из земельного кадастра, а также подтверждающие документы по тем мерам, которые они хотели бы реализовать», — сказала Неворалова. К ним относится, например, предварительный бюджет. «А в случае с NZU light — справка о получении пенсии или жилищного пособия», — добавила она.
«Полезно приходить на консультацию подготовленным. Например, знать год постройки дома, примерную площадь, количество этажей и окон, тип крыши, количество проживающих в доме людей, источник тепла в доме, количество несовершеннолетних детей», — также сказала Прухова.
«Мы можем порекомендовать клиенту подходящую программу субсидирования благодаря нашему калькулятору субсидий, который, помимо прочего, оценивает общую стоимость мероприятия, которое клиент хочет реализовать», — говорит Шарка Неворалова из Modrá pyramida.
Консультанты проведут заинтересованных лиц через процесс получения субсидии, предоставят список необходимых документов и направят к специалистам.
«Мы можем проконсультировать, что необходимо для получения субсидии. В то же время мы можем связать клиентов со специалистами, которые могут подготовить соответствующую документацию», — говорит Тереза Кайзершотова из представительства фонда Raiffeisen.
«И конечно, мы предоставим информацию о возможном финансировании, если у клиента недостаточно собственных средств», — добавила она.
Обратиться за кредитом можно во все сберегательные банки. И это станет более актуальным в марте, когда, как ожидается, они начнут предоставлять льготные кредиты с более низкими процентными ставками в сотрудничестве с государством.
Бесплатная консультация
«На данный момент мы информируем людей о программах субсидирования, о том, какие есть варианты, какая программа субсидирования им подходит, мы можем определить примерную стоимость работ по модернизации и предложить подходящее финансирование. Все бесплатно», — говорит Михаэла Прухова из ČSOB stavební spořitelna. «Мы также можем порекомендовать проверенного партнера — архитектора, дизайнера или строительную компанию», — добавила она.
Базовые консультации предоставляются бесплатно во всех сберегательных банках. «Мы поможем войти в Информационную систему, подскажем, что необходимо для успешной подачи заявления, предоставим помощь в заполнении бланка заявления и информацию о процессе подачи заявления», — говорит Патрик Рымс из Stavební spořitelna České spořitelna, известной также как Buřinka.
«Любой желающий может получить оценку своей недвижимости на основе основных сведений о ней, таких как площадь, год постройки, источник отопления и состояние изоляции», — говорит он, добавляя, что заявитель затем получит обзор рекомендуемых мер по энергосбережению и информацию о том, сколько он может сэкономить.
В строительных компаниях говорят, что на первую встречу не требуется приносить с собой какие-либо особые документы. «Хотя наиболее целесообразно иметь при себе документы, идентифицирующие объект недвижимости, например чертеж объекта из земельного кадастра, а также подтверждающие документы по тем мерам, которые они хотели бы реализовать», — сказала Неворалова. К ним относится, например, предварительный бюджет. «А в случае с NZU light — справка о получении пенсии или жилищного пособия», — добавила она.
«Полезно приходить на консультацию подготовленным. Например, знать год постройки дома, примерную площадь, количество этажей и окон, тип крыши, количество проживающих в доме людей, источник тепла в доме, количество несовершеннолетних детей», — также сказала Прухова.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
15 ФЕВРАЛЯ 2024
631
Новый владелец пришедшего в негодность здания бывшего железнодорожного вокзала Вышеград в Праге 2 планирует восстановить объект с магазинами и заведениями обслуживания в нижней части и квартирами в...
12:30
14 ФЕВРАЛЯ 2024
620
В январе банки и строительные общества выдали ипотечных кредитов на сумму 13 миллиардов крон, что на 99% больше, чем в прошлом году. Процентные ставки в январе продолжали снижаться, упав с 5,65% в...
08:00
13 ФЕВРАЛЯ 2024
810
Обветшавшее здание Вышеградского вокзала превратится в проект микроквартир, которые реализует застройщик и инвестор Милорад Мишко Мишкович. Он планирует построить 1 200 небольших квартир по всей...
14:00
11 ФЕВРАЛЯ 2024
637
По сравнению с 2022 годом было продано на 9% меньше квартир и на 17% меньше домов. Продажи дач также упали на 19%. Это следует из анализа портала Valuo, который обрабатывает данные из земельного...
18:30
10 ФЕВРАЛЯ 2024
4208
Низкий спрос привел к тому, что цены на дачи и загородные дома значительно снижаются по мере завершения сезона. Если кто-то в последние годы задумывался о покупке дачи, то, похоже, сейчас самое...
13:30
9 ФЕВРАЛЯ 2024
1578
В этом году люди снова начнут покупать недвижимость. Но они будут гораздо более осмотрительны в своих инвестициях. Поэтому в этом году продажи точно не достигнут рекордов 2021 года, прогнозирует...
08:00
8 ФЕВРАЛЯ 2024
781
Пражский застройщик Penta Real Estate недавно завершил строительство здания Masaryčka рядом с Масариковым вокзалом, но на этом его амбиции по развитию района не закончились. На другой стороне...
09:30
7 ФЕВРАЛЯ 2024
1859
Чехия сейчас изучает особенности рынка аренды. Чиновники размышляют, стоит ли прибегнуть к регулированию или оставить прежние методы. Опрос показал, какие риски есть у арендодателей и сколько в...
18:30
4 ФЕВРАЛЯ 2024
12016
В Интернете резко возросло количество фальшивых объявлений о покупке или аренде квартир. Мошенники пользуются резко возросшим спросом на жилье.
22:00
2 ФЕВРАЛЯ 2024
3750
В начале прошлого года консервативные прогнозы предсказывали, что цены на квартиры могут упасть в среднем на 8% за год. Оптимистичный сценарий предсказывал падение на 14% в среднем по стране....
12:30
2 ФЕВРАЛЯ 2024
904
Получение разрешения на строительство в Чехии занимает семь лет, а иногда и больше. Ситуацию призванисправить новый закон о строительстве, который должен сократить сроки и упростить весь процесс....
10:00
2 ФЕВРАЛЯ 2024
1766
Первые банки отреагировали на декабрьское решение Чешского национального банка (ЧНБ), снизив процентные ставки по ипотечным кредитам примерно до 5%. Остальные банки также готовы удешевить ипотеку,...
13:00
1 ФЕВРАЛЯ 2024
3698
Три чешские семьи рассказали о годе, в котором их жизнь изменилась с окончанием фиксации ипотечной ставки. Их ежемесячный платеж по ипотеке значительно увеличился. Домохозяйства рассказывают, что...
11:00
1 ФЕВРАЛЯ 2024
936
ДВА МИЛЛИАРДА КРОН НА СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ. ГОСУДАРСТВО ХОЧЕТ, ЧТОБЫ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ НАЧАЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО
Чехия выделит 2 миллиарда крон на строительство и реконструкцию квартир для социального жилья. При этом будут смягчены требования к инвесторам для получения поддержки.
23:00
30 ЯНВАРЯ 2024
1522
Премьер-министр Петр Фиала (ODS) и его жена владеют несколькими квартирами. Одну из них Фиала получил в наследство, в другую они вложили свои сбережения и взяли ипотечный кредит на покупку еще...